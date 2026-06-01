Yeni oyuncular için 100 milyon avrodan fazla mı? FC Bayern önce dört önemli koşulu en iyi şekilde yerine getirmeli

Özellikle Palhinha'nın olası bir satışı göz önüne alındığında, bu dörtlü için transfer gelirlerinde 40 milyon euro barajına ulaşılması oldukça muhtemel. Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur'a kiralanmıştı, ancak 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi olmasına rağmen FCB'de artık bir geleceği yok.

Söylentilere göre Spurs, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı çok isterdi, ancak Palhinha'nın başka planları var gibi görünüyor. 30 yaşındaki oyuncu, bir zamanlar Portekiz milli takımına seçildiği Sporting Lizbon'a geri dönmeyi düşünüyor. Görüşmelerin umut verici geçtiği belirtiliyor, ancak bu sefer satın alma zorunluluğu olan yeni bir kiralama konusu gündemde. Bayern, bu yaz bir satışın gerçekleşmesini kesinlikle tercih ederdi, ancak bu durumda 2024'te Palhinha için FC Fulham'a ödediği 51 milyon avrodan daha az bir gelir elde edecek. Pahalı transfer, Münih'te kendini kanıtlayamadı.

Medya haberlerine göre Bayern, kaleci Alexander Nübel için 10 ila 15 milyon avroluk bir transfer ücreti öngörüyor. Milli kaleci, üç yıllık kiralık döneminin ardından VfB Stuttgart'tan ayrılıyor; Stuttgart kulübü, kaleciyi kalıcı olarak transfer etmek için gerekli mali gücü sağlayamadı. FCB yöneticileri geçtiğimiz haftalarda, Nübel'in 2029'a kadar sözleşmesi olmasına rağmen Alman şampiyonunda bir geleceği olmadığını defalarca açıkça belirtti; kulüp, gelecek sezon da kaleci üçlüsü Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich'e güvenecek.

Nübel'in bundan sonra nereye gideceği ise tamamen belirsiz. 29 yaşındaki kalecinin hedefi olarak özellikle Premier League gösteriliyor; Sport Bild gazetesi son olarak Manchester City'nin ilgilendiğini yazdı. Aynı habere göre, İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus da Nübel ile ilgileniyor; her iki kulübün de Bayern'in transfer bedelini karşılamakta hiçbir sorunu yok.