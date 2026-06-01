Kicker dergisine göre, FCB'nin spor direktörü Max Eberl'in yönetiminde, kulüp son dönemde kiralanan Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha'dan yaklaşık 40 milyon euro gelir elde etmesi gerekiyor; böylece yeni yıldızlara 100 milyon eurodan fazla yatırım yapabilmesi mümkün olacak.
Yeni oyuncular için 100 milyon avrodan fazla mı? FC Bayern önce dört önemli koşulu en iyi şekilde yerine getirmeli
Özellikle Palhinha'nın olası bir satışı göz önüne alındığında, bu dörtlü için transfer gelirlerinde 40 milyon euro barajına ulaşılması oldukça muhtemel. Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur'a kiralanmıştı, ancak 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi olmasına rağmen FCB'de artık bir geleceği yok.
Söylentilere göre Spurs, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı çok isterdi, ancak Palhinha'nın başka planları var gibi görünüyor. 30 yaşındaki oyuncu, bir zamanlar Portekiz milli takımına seçildiği Sporting Lizbon'a geri dönmeyi düşünüyor. Görüşmelerin umut verici geçtiği belirtiliyor, ancak bu sefer satın alma zorunluluğu olan yeni bir kiralama konusu gündemde. Bayern, bu yaz bir satışın gerçekleşmesini kesinlikle tercih ederdi, ancak bu durumda 2024'te Palhinha için FC Fulham'a ödediği 51 milyon avrodan daha az bir gelir elde edecek. Pahalı transfer, Münih'te kendini kanıtlayamadı.
Medya haberlerine göre Bayern, kaleci Alexander Nübel için 10 ila 15 milyon avroluk bir transfer ücreti öngörüyor. Milli kaleci, üç yıllık kiralık döneminin ardından VfB Stuttgart'tan ayrılıyor; Stuttgart kulübü, kaleciyi kalıcı olarak transfer etmek için gerekli mali gücü sağlayamadı. FCB yöneticileri geçtiğimiz haftalarda, Nübel'in 2029'a kadar sözleşmesi olmasına rağmen Alman şampiyonunda bir geleceği olmadığını defalarca açıkça belirtti; kulüp, gelecek sezon da kaleci üçlüsü Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich'e güvenecek.
Nübel'in bundan sonra nereye gideceği ise tamamen belirsiz. 29 yaşındaki kalecinin hedefi olarak özellikle Premier League gösteriliyor; Sport Bild gazetesi son olarak Manchester City'nin ilgilendiğini yazdı. Aynı habere göre, İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus da Nübel ile ilgileniyor; her iki kulübün de Bayern'in transfer bedelini karşılamakta hiçbir sorunu yok.
Önemli transferler: FC Bayern, Bryan Zaragoza ve Sacha Boey'i kadrosundan çıkaracak mı?
Bryan Zaragoza, kulüp tarafından mümkün olduğunca satılması planlanan kiralık oyuncular listesindeki bir sonraki isim. 2024 yılında FC Granada'dan transfer edilen ancak Münih ekibi için sadece yedi resmi maçta forma giyen İspanyol hücum oyuncusu için durum, Palhinha ve Nübel'inkinden çok daha karmaşık olabilir.
Geçen sezonun ilk yarısında Celta Vigo'ya kiralanmasının ardından, Zaragoza kış transfer döneminde - yine kiralık olarak - AS Roma'ya transfer olmaya karar verdi. Umut verici bir başlangıcın ardından, Mart ortasından bu yana hiçbir maçta forma giymeyen ve mevcut diz sorunları nedeniyle tamamen kenara itilen Zaragoza'nın durumu hızla sakinleşti. Arka plan: Roma, 24 yaşındaki oyuncu için 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediğini kısa sürede anladı. Bu nedenle Zaragoza, satın alma opsiyonunu zorunlu hale getirecek süreye ulaşmaması için haftalarca sürekli yedek kulübesinde oturdu.
Öncelikle Zaragoza, sözleşmesi 2029'a kadar geçerli olan FCB'ye geri dönmek zorunda kalacak. İspanyol oyuncu için son zamanlarda herhangi bir ilgilendiği yönünde bir söylenti yoktu; hemen satmak istenirse, Bayern transfer ücreti konusunda büyük tavizler vermek zorunda kalabilir.
Aynı durum, yine satılması planlanan Sacha Boey için de geçerli olabilir. En iyi ihtimalle Galatasaray'a, ki kendisi Şubat başından beri resmi olarak Haziran sonuna kadar buraya kiralanmış durumda. Sağ bek, bir zamanlar uluslararası alanda adını duyurduğu ve 2024 başında Bayern için 30 milyon euro değerinde olduğu Türk şampiyonuna kiralanması, ancak umulduğu kadar iyi gitmedi. Boey, Galatasaray'da ilk 11'de yer bulamadı ve sürekli yedek kulübesinde oturdu.
Buna paralel olarak, Türkler Boey için muhtemelen 15 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor gibi görünüyor. Son haberlere göre, Boey'in kadrodaki yerini, Roma ile sözleşmesi sona eren ve bedelsiz transfer edilebilecek olan Zeki Çelik ile doldurmayı tercih edecekler. Boey, Zaragoza gibi önce Säbener Straße'ye geri dönecek ve 2028 yılına kadar sözleşmesi devam edecek. Galatasaray dışında da ilgilenenler olabilir; özellikle Fransız kulüpler geçmişte 25 yaşındaki oyuncu ile defalarca anılmıştı.
FC Bayern yeni bir sol bek mi arıyor?
Palhinha'dan Boey'e kadar bu dörtlünün tamamı satılabilirse, bu durum Bayern'in transfer piyasasındaki hareket alanını elbette güçlendirecektir. Buradaki birinci öncelik, hem sol kanatta oynayabilecek hem de forvet merkezinde Harry Kane'in yedeği olabilecek esnek bir hücum oyuncusudur. Kicker'a göre, Bayern yetkililerinin aradığı profil için biraz daha değerli olan görev alanı Kane'in yedeği rolüdür.
Sonuçta, bu rol için öncelikli olarak düşünülmüş tek seçenek olan Nicolas Jackson, bu yaz Säbener Straße'den ayrılıyor. Bilindiği üzere Senegalli oyuncu, FCB'de geçirdiği kiralık sezonun ardından Chelsea'ye geri dönüyor ve burada yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde belki de bir geleceği olabilir. Bayern'in Jackson için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı, aylardır belliydi.
Kane'in arkasındaki üç pozisyon için Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry ve Lennart Karl olmak üzere zaten beş üst düzey seçenek mevcut. Ayrıca teknik direktör Vincent Kompany, Arijon Ibrahimovic'i de kadrosuna bu üç pozisyon için altıncı bir oyuncu olarak dahil etmeyi düşünebilir. 20 yaşındaki FCB altyapısı ürünü oyuncu, geçtiğimiz sezon 1. FC Heidenheim'a kiralanmış ve orada iyi bir performans sergilemişti; sözleşme gereği Ibrahimovic, 2027 yılına kadar Bayern'e bağlı. Ancak Alman U21 milli takım oyuncusu için çok sayıda talip olduğu söyleniyor; aralarında bazı Bundesliga takımlarının da bulunduğu kulüpler, Ibrahimovic'i cezbetmeye çalışıyor.
Bayern, orta forvet / sol kanat pozisyonlarında esnek bir profil sergileyebilecek bir hücum oyuncusu olan Anthony Gordon'u zaten kadrosuna katmak üzereydi. Söylentilere göre FCB, Gordon ile anlaşmaya varmıştı, ancak İngiliz milli oyuncu sonunda FC Barcelona'ya transfer oldu. Yan Diomande (RB Leipzig) ve Junior Kroupi (AFC Bournemouth) gibi isimler de Bayern'in gündeminde yer alıyor. Ancak bu iki oyuncunun transfer bedelleri, Diomande için 100 milyon avronun üzerinde, Kroupi için ise 80 milyon avro civarında olduğu için, çok yüksek bir bedel ödenmesi gerekecek.
Bu durumda, bu yaz için hedeflenen yaklaşık 100 milyon avroluk transfer bütçesinden, yeni bir sol bek transferi için yeterli bir miktar kalmayabilir. Kicker'a göre FCB, aradığı hücum oyuncusunun yanı sıra özellikle sol bek pozisyonu için de piyasayı araştırıyor. Aslında bu pozisyonda oynayan Alphonso Davies'in yeri artık tartışmasız değil. Kanadalı oyuncunun geçen yıl geçirdiği çapraz bağ yırtığı nedeniyle sık sık yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle, onun fiziksel durumuna olan güvenin artık çok da yüksek olmadığı söyleniyor.
Alternatif olarak Bayern, son zamanlarda aralarında Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Nathaniel Brown'un da bulunduğu isimlerle anıldı. Sport1'e göre FCB yetkilileri, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle çoktan görüşmüş ve SGE'nin bu oyuncu için en az 60 milyon euro transfer ücreti talep ettiği bildiriliyor.
Brown ise Bayern ile ilgili söylentiler konusunda son zamanlarda temkinli davranıyor: "Tabii ki ben de bunları okuyorum, ama şu anda Dünya Kupası'na odaklanmak istiyorum. Sonrasında ne olacağına o zaman bakarım. Ama şu anda tüm dikkatim Dünya Kupası'nda," dedi Alman milli oyuncu.
FC Bayern'in rekor transferleri
Oyuncular
Pozisyon
Transfer edildiği takım
Yıl
Transfer ücreti
Harry Kane
Forvet
Tottenham Hotspur
2023
95 milyon euro
Lucas Hernandez
Savunma
Atletico Madrid
2019
80 milyon euro
Luis Diaz
Forvet
Liverpool FC
2025
70 milyon euro
Matthijs de Ligt
Savunma
Juventus
2022
67 milyon euro
Michael Olise
Forvet
Crystal Palace
2024
53 milyon euro