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Harry Sherlock

Çeviri:

Yeni Nesil: Lamine Yamal, Erling Haaland ve 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkacak 10 yıldız

Analysis
Dünya Kupası
L. Yamal
E. Haaland
M. Olise
F. Wirtz
L. Diaz
ABD
İspanya
Arjantin
Fransa
Portekiz
Norveç
Almanya
Kolombiya
Fildişi Sahili
Türkiye
J. Neves
N. Paz
F. Balogun
A. Guler
Y. Diomande
FEATURES

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık bir haftadan az bir süre kaldı; takımlar, Perşembe günü ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak büyük açılış maçı öncesinde son hazırlıklarını sürdürüyor. 48 takımın katıldığı bu turnuva, tarihin en büyük Dünya Kupası olacak; bu da dünya sahnesine ilk kez çıkacak çok sayıda oyuncunun yer alacağı anlamına geliyor.

Bu ilk kez sahneye çıkacak oyuncular arasında dünyanın en tanınmış futbolcularından bazıları yer alıyor. Bazıları yaşları nedeniyle daha önce Dünya Kupası’nda oynama şansı bulamamış olsa da, dünyanın en büyük spor etkinliğinde nihayet sahneye çıkma fırsatını yakalamak için uzun süre beklemek zorunda kalan yıldızlar da var.

Peki, sahada izlemek için sabırsızlandığımız bu ilk kez Dünya Kupası'na katılan oyuncular kimler? GOAL olarak en iyi 10 oyuncuyu seçtik:

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norveç)

    1998'den beri Dünya Kupası'na katılamamasına rağmen, kadrosundaki yıldızların gücü göz önüne alındığında Norveç, bu turnuvanın herkesin gözünde bir sürpriz aday olarak görünüyor. Martin Odegaard, Antonio Nusa ve Alexander Sorloth, Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkacak büyük isimler arasında yer alıyor; ancak sahaya çıktıklarında kimin ilgi odağı olacağına dair hiçbir şüphe yok.

    Erling Haaland'ın milli takımdaki performansı dikkat çekicidir - 49 maçta 55 gol - ancak bu yaz, Manchester City'nin forvet oyuncusu için sadece ilk Dünya Kupası katılımı değil, aynı zamanda ilk kez büyük bir turnuvada oynayacağı anlamına da geliyor. Norveç, grup aşamasında Irak, Senegal ve Fransa ile karşılaşacak ve savunma oyuncuları, Haaland'ın topu ayağında onlara doğru koşarken, şimdiden titremeye başlamış olabilir.

    Peki Haaland, ilk Dünya Kupası'nda her zamanki gibi bunu kolaymış gibi gösterebilecek mi? Buna karşı bahis oynayacak çok az kişi vardır.

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  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    Lamine Yamal (İspanya)

    Lamine Yamal, İspanyol futbolunun bir sonraki büyük umudu. Şimdiden dünya çapında bir süperstar olan Yamal, 15 yaşında Barcelona’da ilk kez sahaya çıktığından beri sergilediği muhteşem performanslarla da kanıtlandığı üzere, ayaklarında sihir barındırıyor. 

    Yamal, Euro 2024'te gerçek anlamda olgunluğa erişti; İspanya'nın şampiyonluğa uzanan yolunda, Fransa ile oynanan yarı final maçında muhteşem bir gol attı ve dört golün de asistini yaptı. Şimdi, Dünya Kupası'nda da benzer bir performans sergilerse, dünyanın en iyi futbolcusu unvanını kazanması muhtemel. 

    Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, Yamal'ın en üst seviyedeki tecrübesi şüphe götürmez; şimdi önündeki zorluk, bu sporun en büyük ödülünü kazanmak - tabii sakatlıklarla boğuşan bir sezonun ardından vücudu bu yükü kaldırabilirse.

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Florian Wirtz (Almanya)

    Florian Wirtz, toplam değeri 116 milyon sterlinin üzerine çıkabilecek muazzam bir transferle Liverpool'a katılarak geçen yazın en büyük transferlerinden biri olmuştu; ancak Premier Lig'deki ilk sezonunda pek de kolay bir dönem geçirmedi. 2022'de ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle iyileşme sürecindeyken turnuvayı kaçıran Wirtz, bu kez Dünya Kupası'nda daha iyi bir ilk deneyim yaşamayı umuyor.

    Hızlı ve akıcı bir driplingci olan Wirtz, önceki turnuva deneyiminde Euro 2024'te iki gol attı ve Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya'nın baş yaratıcısı olarak görülüyor. Jamal Musiala ve Dünya Kupası'na ilk kez katılan Lennart Karl ile birlikte hücum orta saha üçlüsünün bir parçası olmaya aday olan Wirtz, bu yaz en zorlu savunmaları bile aşacak beceriye sahip.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    Luis Diaz (Kolombiya)

    Luis Diaz son sezonlarda hem Anfield’ı hem de Allianz Arena’yı coşturdu; ancak geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla sergilediği performanslar, Harry Kane ve Michael Olise ile mükemmel bir uyum yakalayarak Avrupa’nın en etkili hücum hatlarından birini oluşturmasıyla, kariyerinin bugüne kadarki en iyi dönemini yaşattı.

    29 yaşında olan Diaz'ın daha önce ülkesini Dünya Kupası'nda temsil etmemiş olması dikkat çekicidir. Ancak Kolombiya, 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamamış, Diaz ise 2018 turnuvası sırasında Junior FC'de adını duyurmaya yeni başlamıştı.

    Eylül 2018'deki ilk maçından bu yana 70'in üzerinde milli maça çıkan Diaz, 2025-26 sezonunda 26 gol atıp 19 asist yaptığı Bayern'de gösterdiği formunu sürdürebilirse, Kolombiya'yı turnuvada ileriye taşıyabilir.

  • Michael Olise France 2026Getty

    Michael Olise (Fransa)

    Diaz'ın takım arkadaşı Olise de, Bayern formasıyla Ballon d'Or yarışının en önde gelen adaylarından biri haline geldiği bir sezonun ardından ilk Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Fransız kanat oyuncusu 25 gol atarken 28 asist yaptı ve eski Crystal Palace oyuncusu bu formunu Les Bleus'daki performanslarına da taşıdı, öyle ki Didier Deschamps'ın tercih ettiği kadroda Paris Saint-Germain'in yıldızı Desire Doue'nin yerini alması muhtemel görünüyor.

    Olise'nin Premier League'in orta sıralarında yer alan bir takımdan Avrupa'nın zirvesine sıçrayıp sıçrayamayacağını şüpheyle karşılayanlar vardı, ancak o son iki sezonda hepsinin yanıldığını kanıtladı. Şimdi, bu yaz spot ışıkları en parlak şekilde yandığında parlayabilirse, küresel bir süperstar olmak için mükemmel bir konumda bulunuyor.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    Joao Neves (Portekiz)

    Joao Neves, 2024 yazında PSG’ye transfer olduğundan bu yana Avrupa’nın en öne çıkan orta saha oyuncularından biri haline geldi ve Portekizli takım arkadaşları Vitinha, Nuno Mendes ve Goncalo Ramos ile birlikte 21 yaşında iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

    Uluslararası düzeyde kendini kanıtlamak için sabırlı olmak zorunda kalsa da, hatta Roberto Martinez'in elindeki zengin orta saha seçenekleri nedeniyle bazen sağ bek pozisyonunda bile görev alsa da, Neves, Seleccao'ya hareketli oyun stilini katmaya başladı. Eski Benfica oyuncusu için bunun, katılacağı birçok Dünya Kupası'nın ilki olacağını bekleyebiliriz.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Nico Paz (Arjantin)

    Nico Paz, Como’da Cesc Fabregas’ın altında çalıştığı süre boyunca Avrupa’nın en çok rağbet gören oyun kurucularından biri haline geldi ve 2024 yılında onu sattıktan sonra geri alım opsiyonunu kullanacak olan İspanyol kulübü Real Madrid’e bu yaz geri dönmesi bekleniyor. 

    Mükemmel teknik becerinin yanı sıra 10 numara ve orta saha oyuncusu olarak oynamasına olanak tanıyan fiziksel özelliklere sahip olan Paz, Como'nun Serie A'da dördüncü sırada bitirmesine ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına yardımcı olurken, İtalya'nın en üst liginde en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

    Arjantin, Paz'ın kulüpteki formunu ilk Dünya Kupası'na da taşımasını umuyor. Son şampiyon, Lionel Messi'yi en iyi oyuncularla çevreleyerek tarihlerinde ilk kez üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Amerika Birleşik Devletleri)

    Turnuvaya ev sahipliği yapacak olan ABD'yi temsil edecek oyuncuların çoğu 2022'deki kadroda yer alsa da, Katar'da takımın bir golcüye ihtiyacı olduğu açıkça ortadaydı. Umutlar, Folarin Balogun'un bu boşluğu dolduracağı yönünde.

    Her iki ayağıyla da şut atabilen, müthiş bir hıza sahip ve bire bir pozisyonları hassas bir şekilde bitirebilen eski Arsenal forveti, Monaco'da geçirdiği mükemmel bir sezonun ardından ilk Dünya Kupası'na katılıyor. Balogun, Monaco formasıyla tüm turnuvalarda 19 gol attı ve Ligue 1'de arka arkaya 8 maçta gol buldu.

    İngiltere'den milli takımını değiştiren Balogun, 2024 Copa America'da turnuva oynamanın kendisini korkutmayacağını gösterdi. ABD'nin grup aşamasında elenmesine rağmen, üç maçta iki gol attı. Şimdi 24 yaşındaki oyuncunun, Mauricio Pochettino'nun takımını eleme turlarının ilerleyen aşamalarına taşıması bekleniyor.

  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Arda Güler (Türkiye)

    Arda Güler, Euro 2024'te olgunluğunu kanıtladı; Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesinde kilit rol oynadı, Gürcistan'a karşı muhteşem bir gol attı ve ardından Avusturya ile Hollanda maçlarında da asistler yaptı. Eğer bu, 21 yaşındaki oyuncunun turnuva futbolcusu olarak gelecekte neler yapabileceğinin bir işareti ise, Dünya Kupası'nı adeta aydınlatmaya hazır olabilir.

    Güler, Real Madrid kadrosunda ilk kez yerini sağlamlaştırdığı bir kulüp sezonunu geride bıraktı ve Kylian Mbappe ile kurduğu iyi uyum sayesinde 16 asist yaptı ve bunlara 7 gol de ekledi.

    Onun ve Juventus forveti Kenan Yıldız'ın bu yaz ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin hücumunu sürüklemesi bekleniyor. Bu yıkıcı ikilinin Dünya Kupası'nda güçlü bir miras bırakacağı umuluyor.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Fildişi Sahili)

    Yan Diomande, dünyanın en çok rağbet gören futbolcularından biri. RB Leipzig’in genç oyuncusu, 19 yaşında Avrupa’nın en yıkıcı kanat oyuncularından biri haline geldi; bu da Liverpool ve PSG gibi kulüplerin onu kadrosuna katmak için yarışmasına neden oldu.

    Ona gösterilen bu ilgiyi göz önüne alırsak, bu yaz Fildişi Sahili sahaya çıktığında tüm gözler Diomande'nin üzerinde olacak. Bu yılın başlarında Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği iyi performansın ardından, turnuva sahnesinde bir kez daha izleyenleri etkilemeye hazır.