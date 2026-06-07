Yeni Nesil: Lamine Yamal, Erling Haaland ve 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkacak 10 yıldız

1998'den beri Dünya Kupası'na katılamamasına rağmen, kadrosundaki yıldızların gücü göz önüne alındığında Norveç, bu turnuvanın herkesin gözünde bir sürpriz aday olarak görünüyor. Martin Odegaard, Antonio Nusa ve Alexander Sorloth, Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkacak büyük isimler arasında yer alıyor; ancak sahaya çıktıklarında kimin ilgi odağı olacağına dair hiçbir şüphe yok.

Erling Haaland'ın milli takımdaki performansı dikkat çekicidir - 49 maçta 55 gol - ancak bu yaz, Manchester City'nin forvet oyuncusu için sadece ilk Dünya Kupası katılımı değil, aynı zamanda ilk kez büyük bir turnuvada oynayacağı anlamına da geliyor. Norveç, grup aşamasında Irak, Senegal ve Fransa ile karşılaşacak ve savunma oyuncuları, Haaland'ın topu ayağında onlara doğru koşarken, şimdiden titremeye başlamış olabilir.

Peki Haaland, ilk Dünya Kupası'nda her zamanki gibi bunu kolaymış gibi gösterebilecek mi? Buna karşı bahis oynayacak çok az kişi vardır.