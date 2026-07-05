Yeni Milan umut verici görünüyor: Mario Gila, Tomori’ye kıyasla açık ara daha iyi bir oyuncu; Amorim’i memnun etmek için en az 5 oyuncunun satılması ve 4 yeni transfer yapılması gerekiyor

Yatırım yapmak üzere yeni kaynaklar bulmak için oyuncu satışları da belirleyici olacaktır. Şu ana kadar Milan yüksek bedellerle transferler gerçekleştirdi, ancak yöneticilerin becerisi, en yüksek geliri elde etmek amacıyla yapılacak satışlarda ortaya çıkacaktır. Leao, Loftus-Cheek, Fofana, Gimenez ve Tomori gibi isimlerden bahsedebiliriz; bunlar sadece birkaç örnek. Transfer piyasasında ise yeni bir aşama başlayacak, çünkü Amorim’in bir stoper, bir orta saha oyuncusu, bir sol bek ve Gonçalo’nun yedeği daha ihtiyacı olacak. Yapılacak çok iş var, ancak Milan doğru bir başlangıç yapmış görünüyor.