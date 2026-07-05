Görünüşe göre Milan, mantıklı, ölçülü ve doğru zamanlamayla transfer çalışmaları yürütüyor. Son yıllarda Rossoneri kulübü, en önemli transfer hedefleri konusunda genellikle son dakikaya kadar beklerdi, hatta bazen bu transferleri tamamlayamıyordu bile. Bu sefer Goncalo Ramos ile güçlü bir başlangıç yaptı; önümüzdeki saatler içinde ise Mario Gila transferini tamamlayabilir. Serie A'ya alışkın (bu kesinlikle bir avantaj), karizmatik ve kişilikli, güçlü bir savunma oyuncusu. Karakteri, Milanello'da kesinlikle işe yarayacaktır.
Çeviri:
Yeni Milan umut verici görünüyor: Mario Gila, Tomori’ye kıyasla açık ara daha iyi bir oyuncu; Amorim’i memnun etmek için en az 5 oyuncunun satılması ve 4 yeni transfer yapılması gerekiyor
TOMORI'DEN DAHA İYİ
Tomori’nin yerine sağ bek olarak oynayacak ve takıma kesin bir iyileşme sağlayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Defansif yeteneklerinin yanı sıra, Gila, kariyerinin sonuna gelmiş gibi görünen İngilizoyuncunun aksine, topu ayağında tutarken kesinlikle zorlanmıyor ve arka alandan çok daha temiz bir top çıkışı sağlıyor. Öte yandan, merkez savunmada kimin oynayacağı belli olana kadar bekleyen Pavlovic, Amorim için bir başka çok önemli oyuncu.
AMORIM’E ÖZEL BİR TAKIM
Milan için, teknik direktörünün vizyonuna uygun bir kadro oluşturulması hayati önem taşıyor; ancak bu, son yıllarda gerçekleştirilemedi. Geçen sezon Allegri’nin birçok talebi yerine getirilmedi. Daha öncesinde de Fonseca’nın talepleri dikkate alınmamıştı; hatta Ibrahimovic, Fonseca’ya kamuoyu önünde “sadece antrenörlüğüne odaklan” demişti. Bu sefer, ihtiyatla söylüyoruz, teknik direktörle ortak bir planlama yapıldığı görülüyor. Bunun muhteşem bir transfer dönemi olup olmayacağını ve önemli bir takımın ortaya çıkıp çıkmayacağını ancak ilerleyen zamanlarda değerlendirebileceğiz. Ancak Gonçalo Ramos ve Gila’nın takıma katılması, çok iyi bir başlangıç olacaktır.
TEMEL DEVİR İŞLEMLERİ
Yatırım yapmak üzere yeni kaynaklar bulmak için oyuncu satışları da belirleyici olacaktır. Şu ana kadar Milan yüksek bedellerle transferler gerçekleştirdi, ancak yöneticilerin becerisi, en yüksek geliri elde etmek amacıyla yapılacak satışlarda ortaya çıkacaktır. Leao, Loftus-Cheek, Fofana, Gimenez ve Tomori gibi isimlerden bahsedebiliriz; bunlar sadece birkaç örnek. Transfer piyasasında ise yeni bir aşama başlayacak, çünkü Amorim’in bir stoper, bir orta saha oyuncusu, bir sol bek ve Gonçalo’nun yedeği daha ihtiyacı olacak. Yapılacak çok iş var, ancak Milan doğru bir başlangıç yapmış görünüyor.
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