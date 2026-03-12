Yeni kulübünde neredeyse hiç oynamamasına rağmen! FC Bayern, en yetenekli oyuncularından birini kalıcı olarak kaybediyor gibi görünüyor

Orta saha oyuncusu, kış transfer döneminin son gününde rekor şampiyondan Köln'e kiralık olarak transfer oldu. Ancak Perulu milli oyuncu şu ana kadar pek fazla maç tecrübesi kazanamadı: Lukas Kwasniok'un takımında şu ana kadar sadece 13 dakika süre aldı.

Yine de kiralama her iki taraf için de olumlu geçiyor gibi görünüyor. Abendzeitung gazetesinin haberine göre, Chavez Köln'de az süre almasına rağmen kendini iyi hissediyor ve Bundesliga kulübünün yetkilileri de onun gelişiminden memnun. Buna göre, orta saha oyuncusu son zamanlarda özellikle fiziksel olarak ilerleme kaydetti ve önümüzdeki haftalarda Effzeh'in ligde kalma mücadelesinde daha sık sahada yer alabilir.

Kulüp, genç hücum oyuncusunu transfer ederken büyük beklentiler içindeydi. Spor direktörü Thomas Kessler o zamanlar şöyle demişti: "Felipe yüksek futbol kalitesine sahip. Hücum becerileriyle orta sahada bize ek çeşitlilik katıyor." Chavez hem orta sahada hem de hücum kanatlarında oynayabilir.