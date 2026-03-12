Felipe Chavez, 1. FC Köln'de şu ana kadar pek forma şansı bulamadı. Yine de FC Bayern, en umut verici yeteneklerinden birini yakında kalıcı olarak kaybedebilir.
Çeviri:
Yeni kulübünde neredeyse hiç oynamamasına rağmen! FC Bayern, en yetenekli oyuncularından birini kalıcı olarak kaybediyor gibi görünüyor
Orta saha oyuncusu, kış transfer döneminin son gününde rekor şampiyondan Köln'e kiralık olarak transfer oldu. Ancak Perulu milli oyuncu şu ana kadar pek fazla maç tecrübesi kazanamadı: Lukas Kwasniok'un takımında şu ana kadar sadece 13 dakika süre aldı.
Yine de kiralama her iki taraf için de olumlu geçiyor gibi görünüyor. Abendzeitung gazetesinin haberine göre, Chavez Köln'de az süre almasına rağmen kendini iyi hissediyor ve Bundesliga kulübünün yetkilileri de onun gelişiminden memnun. Buna göre, orta saha oyuncusu son zamanlarda özellikle fiziksel olarak ilerleme kaydetti ve önümüzdeki haftalarda Effzeh'in ligde kalma mücadelesinde daha sık sahada yer alabilir.
Kulüp, genç hücum oyuncusunu transfer ederken büyük beklentiler içindeydi. Spor direktörü Thomas Kessler o zamanlar şöyle demişti: "Felipe yüksek futbol kalitesine sahip. Hücum becerileriyle orta sahada bize ek çeşitlilik katıyor." Chavez hem orta sahada hem de hücum kanatlarında oynayabilir.
1. FC Köln, Chavez ile net bir gelişim planı izliyor
Katedral şehri takımı, bu yetenekli oyuncu için net bir plan izliyor. "Onu adım adım Bundesliga'ya hazırlamak istiyoruz" diye açıkladı Kessler. 18 yaşındaki oyuncunun, daha uzun süre sahada kalarak güçlü yanlarını göstermesi bekleniyor.
Chavez'in şu ana kadar pek fazla süre almaması, Köln'ün sportif durumuyla da ilgili. Küme düşme mücadelesinde teknik direktör Lukas Kwasniok, birkaç hafta önce düzenlediği basın toplantısında vurguladığı gibi, özellikle fiziksel varlık ve ikili mücadelede güçlü olmaya önem veriyor: "Fiziksel güç ve mücadeleci unsurlarla karşı koymamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Bu unsurları oyuna yansıtamazsanız, en iyilere karşı şansınız olmaz."
Bununla birlikte, az'ın bilgilerine göre Köln, yaz aylarında anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmayı ve Chavez'i orta düzeyde bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak FC Bayern, bu yetenekli oyuncuyu tamamen kaybetmek istemiyor: Münih ekibi, 2027 ve 2028 yılları için geri satın alma hakkı elde etmiş durumda. Kulüp içinde genç Perulu oyuncu hala büyük bir yetenek olarak görülüyor.
Böylece rekor şampiyonu, kampüs oyuncularından birinden ayrılabilir, ancak olası bir geri dönüş için kapı açık kalır.
Felipe Chavez'in 1. FC Köln'deki istatistikleri:
Resmi maçlar Goller Asist Oynadığı dakikalar 2 0 0 13