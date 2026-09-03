Yaratıcı etkisi yüksek oyuncular dünya futbolunda her zaman büyük rağbet görür; en sıkı kilitleri açma becerisine sahip ve maçın kaderini değiştiren parlak anlar yaşatabilen bu isimler, altın ve goller kadar değerlidir.

Klasik 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcular çoğu zaman daha değişken karakterli olur; oyunlarında onları sıradan ölümlülerden ayıran bir özgüven ve gösteriş vardır. Fransız asi Cherki, kıvrak ayakları ve renkli kişiliği sayesinde Manchester'da taraftarların sevgilisi haline geldi.

2025 yazında Lyon'dan yalnızca 34 milyon £ (46 milyon $) karşılığında kadroya katılan oyuncu, İngiltere'deki ilk sezonunda 10 gol ve 15 asist üretti; bu sezon aynı zamanda FA Cup ve Carabao Cup zaferlerini de getirdi. Ardından ülkesiyle birlikte Dünya Kupası finallerine gitti.

City, geriden oyun kurucu rolünde kendilerine hücumda ilham verecek birini arıyor; çünkü De Bruyne bu görevi onlar adına 2025'teki duygusal ayrılığından önce unutulmaz 10 yıl boyunca başarıyla yerine getirmişti.