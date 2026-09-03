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Yeni Kevin De Bruyne mi? Eski Manchester City ve Fransa yıldızının, vatandaşı olan oyuncunun en iyi özelliklerini açıklamasıyla Rayan Cherki'nin daha çok bir Santi Cazorla kopyası olduğu ortaya çıktı
Nihai ürün: Cherki'nin iki kupa eşliğindeki golleri ve asistleri
Yaratıcı etkisi yüksek oyuncular dünya futbolunda her zaman büyük rağbet görür; en sıkı kilitleri açma becerisine sahip ve maçın kaderini değiştiren parlak anlar yaşatabilen bu isimler, altın ve goller kadar değerlidir.
Klasik 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcular çoğu zaman daha değişken karakterli olur; oyunlarında onları sıradan ölümlülerden ayıran bir özgüven ve gösteriş vardır. Fransız asi Cherki, kıvrak ayakları ve renkli kişiliği sayesinde Manchester'da taraftarların sevgilisi haline geldi.
2025 yazında Lyon'dan yalnızca 34 milyon £ (46 milyon $) karşılığında kadroya katılan oyuncu, İngiltere'deki ilk sezonunda 10 gol ve 15 asist üretti; bu sezon aynı zamanda FA Cup ve Carabao Cup zaferlerini de getirdi. Ardından ülkesiyle birlikte Dünya Kupası finallerine gitti.
City, geriden oyun kurucu rolünde kendilerine hücumda ilham verecek birini arıyor; çünkü De Bruyne bu görevi onlar adına 2025'teki duygusal ayrılığından önce unutulmaz 10 yıl boyunca başarıyla yerine getirmişti.
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Cherki, Manchester City için De Bruyne benzeri bir etki yaratabilir mi?
Cherki'nin De Bruyne benzeri olup olamayacağı sorulduğunda, Wiz Slots adına konuşan Sagna, GOAL'e şunları söyledi: “Bir başka De Bruyne'ye sahip olmak mı? Bol şans! Kevin çıtayı gerçekten çok yükseğe koydu ama o, her şeyi dengesizleştirebilen, yoktan var edebilen bir oyuncu. Santi Cazorla'nın yaptığı gibi sağ ayağını da sol ayağını da kullanıyor.
“Golün önünde çok etkili, zeki, futbolu seviyor, keyif alıyor; büyük bir futbolcu olması için tüm işaretler ve tüm kriterler onun lehine. Ama mesele şu: En iyisi olmayı ne kadar istiyorsun? Her hafta sonu kendini ne kadar zorlamak istiyorsun? Adını ilk 11'de ne kadar görmek istiyorsun? Bunu ona taşıdığınızda, elbette sonuç muhteşem oluyor.”
Cherki, Manchester City'de her maça ilk 11'de başlamalı mı?
Cherki, Pep Guardiola tarafından transfer edildi, ancak şimdi Enzo Maresca'nın gözetiminde çalışıyor. 2026 Dünya Kupası'nda umduğu kadar süre alamadı ve değerini bir başka talepkâr teknik adama kanıtlamak zorunda.
23 yaşındaki oyuncunun, yedek kulübesinde bırakılmayacak kadar yetenekli olduğu için City'de her maça ilk 11'de başlayıp başlamaması gerektiği sorulduğunda Sagna şöyle ekledi: “Hiç kimsenin otomatik olarak oynama ve ilk 11'de başlama hakkı olmamalı.
“Elbette harika bir oyuncu ve bana göre ilk 11'de başlaması gereken bir oyuncu. Ama günün sonunda yedek kulübesindeydi ve bu City için iyi işledi. Belki teknik direktör onunla konuştuğu o küçük yüzde 10'luk bölümden memnun değildi, ama içinde bir ateş buldu çünkü oyundan alınmanın eşiğinde olmayı kabul etmedi ve bu da onun tepki vermesini sağladı [Crystal Palace'a karşı 4-1'lik galibiyette attığı iki golde].
“Yani bu, hiç kimsenin her maça başlamaması gerektiğinin kanıtı çünkü her maça başladığınızda aynı zamanda bir konfor alanında oluyorsunuz, karakterinize bağlı olarak kendinizi zorlamayı unutuyorsunuz. Bazen, iyi olduğunuzu bildiğiniz için o ekstra küçük yüzde 10'u vermiyorsunuz ve bu fark yaratıyor. Yani bu onun içinde bir şeyi uyandırdı ve şimdi dikkatli olması gerektiğinin farkında; standardı bu olmalı, her maçta asist ya da gol, çünkü bunu yapabilecek kapasitede.”
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Manchester City'nin 2026-27 fikstürü: Sıradaki rakipler Lampard ve Coventry
City, bu sezon Premier League'de oynadığı iki maçtan altı puan çıkardı ve bu sonuçlarla zirveye yerleşti. Cumartesi günü ise yeni yükselen Coventry ve tanıdık bir yüz olan Frank Lampard'ı konuk ederek yeniden sahaya çıkacak.
Cherki, Selhurst Park'ta gol perdesini açmasının ardından o karşılaşmada yine ön plana çıkmayı umacak. Ancak önüne konan istikrar sınavı, onun sonunda büyük mü yoksa sadece çok iyi mi olacağını belirleyecek.
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