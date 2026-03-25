Yeni Kaledonya Dünya Kupası'na katılabilir: amatör oyuncular, resmi forma yok ve tarihe geçmek için 11 bin kilometre

Yeni Kaledonya, Dünya Kupası'na katılma şansı olan takımlar arasında FIFA sıralamasında en alt sırada yer alan takım: 150. sıra; ancak tarihe geçmeye çok az kaldı. Milli takım oyuncuları, bitmek bilmeyen bir deplasman yolculuğunun yanı sıra, resmi formaların eksikliğiyle de uğraşmak zorunda; bu formalar maçtan birkaç gün önce eline geçecek. Milli takımın kadrosu çoğunlukla amatör oyunculardan oluşuyor vebu oyuncular deplasmana katılmak için işyerlerinden izin almak zorunda kaldı; Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Fiji Adaları ile aynı grupta yer aldığı turu geçerek ve ilk eleme maçında Tahiti'yi yenerek bu aşamaya geldi.