Önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için tarih yazan bir milli takım var. Bu takım, turnuvaya katılma hakkı için 11 bin kilometreden fazla yol katetmek zorunda kalan Yeni Kaledonya. Meksika'nın Guadalajara kentinde, 26 Mart Perşembe ile 27 Mart Cuma gecesi saat 04.00'te (İtalya saatiyle) Inter-Confederation bölgesinin eleme playoff'larının sondan bir önceki turunda Jamaika ile karşılaşacaklar; tarafsız sahada oynanacak tek maçta, bu turu geçmeleri halinde Dünya Kupası biletini kapmak için son adımda Kongo ile karşılaşacaklar.
Yeni Kaledonya Dünya Kupası'na katılabilir: amatör oyuncular, resmi forma yok ve tarihe geçmek için 11 bin kilometre
Yeni Kaledonya, Dünya Kupası'na katılma şansı olan takımlar arasında FIFA sıralamasında en alt sırada yer alan takım: 150. sıra; ancak tarihe geçmeye çok az kaldı. Milli takım oyuncuları, bitmek bilmeyen bir deplasman yolculuğunun yanı sıra, resmi formaların eksikliğiyle de uğraşmak zorunda; bu formalar maçtan birkaç gün önce eline geçecek. Milli takımın kadrosu çoğunlukla amatör oyunculardan oluşuyor vebu oyuncular deplasmana katılmak için işyerlerinden izin almak zorunda kaldı; Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Fiji Adaları ile aynı grupta yer aldığı turu geçerek ve ilk eleme maçında Tahiti'yi yenerek bu aşamaya geldi.