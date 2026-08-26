Xavi, ayrıca ustanın yaşamının son dönemlerinde Hollandalı ikon Johan Cruyff ile yaptığı görüşmelere dair değerli anılarını da paylaştı. Taktiksel kavramların ötesinde, Xavi'nin Cruyff'tan aldığı en önemli ders zihinsel dayanıklılık ve zorluklar karşısında olumlu bir tutumu korumak oldu.

Hollandalı oyuncu grubunun en iyi performansını sergilemesine yardımcı olmak için aynı pozitif enerjiyi ve keyfi takımın soyunma odasına aşılamayı amaçlıyor. Xavi, "Johan'la, hayatının son döneminde bazı görüşmelerim oldu ve o her zaman pozitifti, hasta olduğunda bile, o zaman bile pozitifti. Yani evet, benim öğrendiğim şey bu: bir gülümsemeyle, pozitif bir havayla," dedi.