AFP
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Yeni Hollanda teknik direktörü, “Futbolun Üniversitesi”ni övdü ve Van Gaal ile Cruyff’la olan derin bağlarını anlattı
Futbol üniversitesini kucaklamak
Xavi Hernández, Hollanda teknik direktörü olarak üstlendiği yeni görevi benimseyip ülkeyi gerçek bir "futbol üniversitesi" olarak tanımladı. Zeist'e gelmeyi ders vermeye gelmiş bir tavırla karşılamak yerine, İspanyol teknik adam bu görevi derin taktik kültürü özümsemek ve federasyona geri vermek için kutsal bir fırsat olarak görüyor. Oranje'nin başına geçen bir yabancı olarak temel amacı, takımı başarıya taşımak için sıkı bağlara sahip bir aile ortamı oluşturmak. Xavi, "Burada yabancı olduğumu artık biliyorum ve anlıyorum ama ısrarla söylüyorum: Bu futbol üniversitesinden çok şey öğreniyorum" dedi.
- Ed Gar
Louis van Gaal'ın mirasını onurlandırmak
Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu, Hollanda futbol tarihine uzanan derin bağları üzerine düşünürken özellikle Louis van Gaal'in oynadığı kilit role dikkat çekti. Taktik tercihleri farklı olsa da Xavi, kendisine henüz bir gençken A takım seviyesindeki kulüp debutunu verme cesaretini gösteren tecrübeli teknik adama büyük saygı duyuyor.
Güvenin simgesi olan bu tarihi adım, genç oyuncu gelişimi ve hiç tereddüt etmeden fırsat verme konusunda Xavi'nin kendi teknik direktörlük felsefesini de şekillendirdi. Xavi, "Ben 17 ve 18 yaşındayken [Louis] van Gaal bile bana güvendi. Bana çok güvendi. Yani evet, neden olmasın? Neden olmasın? Eğer hazırsa, eğer oyuncunun hazır olduğunu hissediyorsak, korkmayacağız" diye hatırlattı.
- AFP
Johan Cruyff'un pozitifliğinden ders almak
Xavi, ayrıca ustanın yaşamının son dönemlerinde Hollandalı ikon Johan Cruyff ile yaptığı görüşmelere dair değerli anılarını da paylaştı. Taktiksel kavramların ötesinde, Xavi'nin Cruyff'tan aldığı en önemli ders zihinsel dayanıklılık ve zorluklar karşısında olumlu bir tutumu korumak oldu.
Hollandalı oyuncu grubunun en iyi performansını sergilemesine yardımcı olmak için aynı pozitif enerjiyi ve keyfi takımın soyunma odasına aşılamayı amaçlıyor. Xavi, "Johan'la, hayatının son döneminde bazı görüşmelerim oldu ve o her zaman pozitifti, hasta olduğunda bile, o zaman bile pozitifti. Yani evet, benim öğrendiğim şey bu: bir gülümsemeyle, pozitif bir havayla," dedi.
- AFP
Yeni bir yol çizmek
Xavi resmen kulübeye adım atarken, takımın bugününü ve geleceğini şekillendirmek için tarihî büyüklükle modern gereklilikler arasında köprü kurmaya kararlı şekilde odaklanmış durumda. Ronald Koeman ve Louis van Gaal gibi seleflerinin temel katkılarını kabul eden yeni teknik adam, Hollanda kadrosunda kendi yolunu çiziyor. Dört yıllık sözleşmesi resmen yürürlüğe girerken ve birleşmiş bir teknik ekip ile federasyonun desteğini arkasına almışken, dikkatler şimdi bu temel felsefeleri sahaya yansıtmaya çevrildi. Teknik adamı, futbol felsefesini Hollanda kültürüyle harmanlaması için hemen büyük bir görev bekliyor; taraftarlar da ondan uzun vadeli başarı getirmesini ve en üst seviyede uluslararası görkemi yeniden tesis etmesini umut ediyor.
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