Alessandro Longoni Milan
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Yeni Gianluigi Donnarumma mı? PSG, AC Milan’dan 18 yaşındaki kaleciyi transfer ettiğini doğruladı
Fransız devleri yetenekli oyuncuları kadrolarına kattı
Paris Saint-Germain, savunma seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Longoni’yi bedelsiz transferle kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Como doğumlu ve 192 cm boyundaki bu uzun boylu kaleci, Parc des Princes’te uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. İtalya U-19 Milli Takımı’nda forma giyen oyuncunun takıma katılmasıyla, Portekiz ekibi CD Nacional’a kiralık olarak transfer olan Renato Marin’in yerini alması bekleniyor.
- Getty Images
Longoni, duyduğu büyük sevinci dile getiriyor
Başkent kulübünün yönetimi, 16 numaralı formayı giyecek olan bu gelecek vaat eden genç oyuncuya hemen sıcak bir karşılama gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada PSG şunları belirtti: “Paris Saint-Germain, Alessandro’yu kulübümüze hoş geldin diyor ve ona Les Rouge et Bleu’da başarılar diliyor.”
Transferinin tamamlanmasının ardından Longoni, kendisine gösterilen güveni hak etmek için çok gurur duyduğunu ve yeni teknik kadro altında sıkı çalışmaya hazır olduğunu itiraf etti.
Kulübün resmi medya organlarına yaptığı açıklamada Longoni şunları söyledi: "Öncelikle, bana bu fırsatı verdikleri ve bana gösterdikleri güven için Başkan Nasser Al-Khelaifi’ye, Luis Campos’a ve Luis Enrique’ye teşekkür etmek istiyorum. Paris Saint-Germain’e katıldığım için çok mutluyum ve bu güveni boşa çıkarmamak için her zaman olduğu gibi çalışmaya devam edeceğim."
İtalyan kalecilik geleneğini sürdürmek
31 Ocak 2008 doğumlu kaleci, 2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nı kazanmış ve ardından düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda Brezilya karşısında iki penaltı kurtarmış olmasıyla etkileyici bir geçmişe sahip olarak takıma katılıyor.
Longoni, kulüp tarihinde forma giyen 14. İtalyan oyuncu olarak kayıtlara geçti. Yetenekli genç oyuncu, Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Denis Franchi, Donnarumma ve Marin'in izinden giderek PSG tarafından transfer edilen altıncı İtalyan kaleci oldu.
- AFP
Takım içinde kıyasıya bir rekabet bekliyor
Bu genç yetenek, takıma hemen entegre olacak ve Lucas Chevalier ile Matvey Safonov’un ardından üçüncü kaleci olarak görev yapması planlanıyor. Resmi sezon başlamadan önce, Fransa’nın en üst ligindeki ortama uyum sağlamak için yoğun antrenman seanslarından en iyi şekilde yararlanması gerekiyor.
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