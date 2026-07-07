Yeni Gianluigi Donnarumma mı? PSG, AC Milan’dan 18 yaşındaki kaleciyi transfer ettiğini doğruladı

Başkent kulübünün yönetimi, 16 numaralı formayı giyecek olan bu gelecek vaat eden genç oyuncuya hemen sıcak bir karşılama gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada PSG şunları belirtti: “Paris Saint-Germain, Alessandro’yu kulübümüze hoş geldin diyor ve ona Les Rouge et Bleu’da başarılar diliyor.”

Transferinin tamamlanmasının ardından Longoni, kendisine gösterilen güveni hak etmek için çok gurur duyduğunu ve yeni teknik kadro altında sıkı çalışmaya hazır olduğunu itiraf etti.

Kulübün resmi medya organlarına yaptığı açıklamada Longoni şunları söyledi: "Öncelikle, bana bu fırsatı verdikleri ve bana gösterdikleri güven için Başkan Nasser Al-Khelaifi’ye, Luis Campos’a ve Luis Enrique’ye teşekkür etmek istiyorum. Paris Saint-Germain’e katıldığım için çok mutluyum ve bu güveni boşa çıkarmamak için her zaman olduğu gibi çalışmaya devam edeceğim."