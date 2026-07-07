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Alessandro Longoni MilanAlessandro Longoni Milan
Adhe Makayasa

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Yeni Gianluigi Donnarumma mı? PSG, AC Milan’dan 18 yaşındaki kaleciyi transfer ettiğini doğruladı

Transfers
A. Longoni
G. Donnarumma
Paris Saint-Germain
1. Lig
AC Milan
Serie A

Paris Saint-Germain, büyük umut vaat eden İtalyan kaleci Alessandro Longoni ile Haziran 2031’e kadar Fransa’da kalmasını sağlayan beş yıllık bir sözleşme imzalayarak transferini tamamladı. 18 yaşındaki genç yetenek, gençlik sözleşmesinin sona ermesinin ardından AC Milan’dan bedelsiz transfer olarak Parc des Princes’e katılarak kulübün uzun vadeli seçeneklerini güçlendirdi.

  • Fransız devleri yetenekli oyuncuları kadrolarına kattı

    Paris Saint-Germain, savunma seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Longoni’yi bedelsiz transferle kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Como doğumlu ve 192 cm boyundaki bu uzun boylu kaleci, Parc des Princes’te uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. İtalya U-19 Milli Takımı’nda forma giyen oyuncunun takıma katılmasıyla, Portekiz ekibi CD Nacional’a kiralık olarak transfer olan Renato Marin’in yerini alması bekleniyor.


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  • Alessandro Longoni ItaliaGetty Images

    Longoni, duyduğu büyük sevinci dile getiriyor

    Başkent kulübünün yönetimi, 16 numaralı formayı giyecek olan bu gelecek vaat eden genç oyuncuya hemen sıcak bir karşılama gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada PSG şunları belirtti: “Paris Saint-Germain, Alessandro’yu kulübümüze hoş geldin diyor ve ona Les Rouge et Bleu’da başarılar diliyor.”

    Transferinin tamamlanmasının ardından Longoni, kendisine gösterilen güveni hak etmek için çok gurur duyduğunu ve yeni teknik kadro altında sıkı çalışmaya hazır olduğunu itiraf etti.

    Kulübün resmi medya organlarına yaptığı açıklamada Longoni şunları söyledi: "Öncelikle, bana bu fırsatı verdikleri ve bana gösterdikleri güven için Başkan Nasser Al-Khelaifi’ye, Luis Campos’a ve Luis Enrique’ye teşekkür etmek istiyorum. Paris Saint-Germain’e katıldığım için çok mutluyum ve bu güveni boşa çıkarmamak için her zaman olduğu gibi çalışmaya devam edeceğim."

  • İtalyan kalecilik geleneğini sürdürmek

    31 Ocak 2008 doğumlu kaleci, 2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nı kazanmış ve ardından düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda Brezilya karşısında iki penaltı kurtarmış olmasıyla etkileyici bir geçmişe sahip olarak takıma katılıyor.

    Longoni, kulüp tarihinde forma giyen 14. İtalyan oyuncu olarak kayıtlara geçti. Yetenekli genç oyuncu, Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Denis Franchi, Donnarumma ve Marin'in izinden giderek PSG tarafından transfer edilen altıncı İtalyan kaleci oldu.

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    Takım içinde kıyasıya bir rekabet bekliyor

    Bu genç yetenek, takıma hemen entegre olacak ve Lucas Chevalier ile Matvey Safonov’un ardından üçüncü kaleci olarak görev yapması planlanıyor. Resmi sezon başlamadan önce, Fransa’nın en üst ligindeki ortama uyum sağlamak için yoğun antrenman seanslarından en iyi şekilde yararlanması gerekiyor.

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