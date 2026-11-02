Inter ve Milan, 29 Ekim Perşembe akşamı San Siro'daki mevcut Giuseppe Meazza'nın yerini alacak yeni stadyumun tasarımını açıkladı. Hayata geçirilecek ve 2031-2032 sezonunun başında açılması beklenen yepyeni Generali Stadium, etkileyici görünümünün yanı sıra benzersiz özelliklere sahip olacak. Ancak en önemlisi, yalnızca isim hakkı gelirleriyle bile kulüplerin bütçelerine çok önemli katkı sağlayacak.

Ancak stadyum demek aynı zamanda bilet ve kombine bilet demek. Yeni stadyumda Inter ve Milan maçlarını izlemenin maliyeti ne olacak? Şimdilik bunlar yalnızca varsayım. Ancak örnek vaka niteliğindeki Atletico Madrid ve Tottenham gibi benzer kulüplerin stadyumlarına bakıldığında iki olası senaryo şimdiden öngörülebiliyor. Üstelik Inter ve Milan, bu kulüplerin stadyumlarından ve tesis altyapılarından ilham aldıklarını açıkça belirtti.