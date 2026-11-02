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CanlıBiletler
Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Yeni Generali Stadium: Stadyuma gitmek ne kadara mal olacak? Inter ve Milan'da fiyatlar şimdiden yükseliyor; Tottenham ve Atletico ile karşılaştırma

Inter
AC Milan
Serie A

Fiyat ve abonelik politikası şimdiden artış yönünde. Peki yurt dışındaki benzer durumlarda neler yaşandı?

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Inter ve Milan, 29 Ekim Perşembe akşamı San Siro'daki mevcut Giuseppe Meazza'nın yerini alacak yeni stadyumun tasarımını açıkladı. Hayata geçirilecek ve 2031-2032 sezonunun başında açılması beklenen yepyeni Generali Stadium, etkileyici görünümünün yanı sıra benzersiz özelliklere sahip olacak. Ancak en önemlisi, yalnızca isim hakkı gelirleriyle bile kulüplerin bütçelerine çok önemli katkı sağlayacak.

Ancak stadyum demek aynı zamanda bilet ve kombine bilet demek. Yeni stadyumda Inter ve Milan maçlarını izlemenin maliyeti ne olacak? Şimdilik bunlar yalnızca varsayım. Ancak örnek vaka niteliğindeki Atletico Madrid ve Tottenham gibi benzer kulüplerin stadyumlarına bakıldığında iki olası senaryo şimdiden öngörülebiliyor. Üstelik Inter ve Milan, bu kulüplerin stadyumlarından ve tesis altyapılarından ilham aldıklarını açıkça belirtti.

  • San Siro'da fiyat politikası şimdiden artış yönünde

    Öncelikle, son yıllarda San Siro'daki mevcut Giuseppe Meazza Stadyumu'nda hem Inter'in hem de Milan'ın, özellikle büyük maçlara odaklanarak tek maçlık bilet ve kombine fiyatlarını ciddi biçimde artırma politikasıyla stadyumdaki etkinliklerin değerini yükseltmeyi tercih ettiğini belirtmek ve vurgulamak gerekiyor.

    2019/2020 sezonundan bugüne Inter, sezonluk kombine biletlerde sektöre göre belirgin farklılıklar göstermekle birlikte yaklaşık %82'lik fiyat artışına gitti. Ortalama fiyat 503 avrodan 915 avroya çıktı; orta bölümlerdeki turuncu ve kırmızı tribünlerde artış %118'e ulaştı. Milan ise aynı dönemde medyan bazında %51'de kaldı. Ortalama fiyat 493 avrodan 745 avroya çıkarken en büyük artış, %68'e varan oranlarla turuncu koltuklarda ve şeref tribününde görüldü.

    Tek maçlık biletlerde ise artışlar çok daha yüksek. Örneğin 2022/2023 sezonundan bu yana oynanan son derbilere bakıldığında, üçüncü kattaki tribün biletlerinde fiyatın 59 avrodan 149 avroya çıkmasıyla %153'e varan artışlar kaydedildi. Deplasman tribününde bile fiyat yaklaşık %9'luk hafif bir artışla yaklaşık 70 avroya ulaştı.

  • Uzun vadede yeni artışlar

    Enflasyon artarken, hayat pahalılığı hız kesmez ve daha da artması beklenirken, açılışa kadar önümüzde beş yıl daha varken San Siro'da zorunlu olarak geçirecekleri bu süre boyunca fiyatların daha da yükselmesi kaçınılmaz. Peki ya sonrası?

    Kulüplerin mümkün olduğunca çok maçta tribünleri tamamen doldurabilmek için 71.500 kişilik olmasını istediği yeni stadyumda, iki kulüp yatırımlarını mümkün olan en kısa sürede tamamen karşılamak için uzun vadede fiyatları daha da artırma eğiliminde olacaktır.

    Ancak ilk sezon için yurt dışında uygulanan stratejiler iki farklı yaklaşım ortaya koyuyor: Tottenham ve Atletico Madrid'in yaklaşımları.

  • TOTTENHAM'IN STRATEJİSİ

    White Hart Lane'e veda edileceğinin duyurulması ve 62 bin kişilik yeni Tottenham Stadium'un inşa edilmesinin ardından Tottenham, 2018/2019 sezonuna kombine bilet fiyatlarında oldukça düşük zamlarla başladı.

    En düşük fiyat 765 sterlinden 795 sterline çıkarak %3,9 arttı. En yüksek fiyat ise White Hart Lane'deki 1.895 sterlinden yeni statta 1.995 sterline yükseldi (%5,3).

    Ancak en büyük artış tek maçlık bilet fiyatlarında görüldü. Tottenham Hotspur Supporters Trust, B ve C kategorilerindeki ortalama fiyatların White Hart Lane'dekilere kıyasla sırasıyla %30 ve %50 arttığını bildirdi. C kategorisi biletlerin fiyatı 30 sterlinden yaklaşık iki katına çıktı.

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  • VE ATLETICO'NUNKİ

    Kapasite benzer: Eski adı Wanda Metropolitano, bugünkü adı Riyadh Air Metropolitano olan stat 68.000 kişilik. Ancak ikonik Vicente Calderon'a veda edilmesinin ardından yeni stadın açıldığı sezonda farklı bir strateji izlendi.

    Atletico Madrid, kapasite artışıyla birlikte kombine bilet fiyatlarını düşürme kararı aldı. 2017/18 sezonunda en düşük kategoride fiyat 325 avrodan 250 avroya indi (%23,1 düşüş). İkinci kategoride ise 430 avrodan 325 avroya gerileyerek %24,4 azaldı.

    Ancak o tarihten bu yana fiyatlar sürekli arttı. 2026/2027 sezonunda kombine biletlerin fiyatı başlangıçtaki tutara kıyasla ortalama %38 yükseldi. Premium koltukların fiyatı ise %108'in üzerinde artarak 1.235 avrodan bugünkü 2.572 avroya çıktı.

    Tek maçlık biletlerde ise Atletico Madrid, karşılaşmanın türüne göre fiyatları büyük ölçüde farklılaştırıyor. Barcelona ve Real Madrid'e karşı oynananlar gibi önemli maçlarda, ilk sezonda en düşük kategorideki bilet fiyatları %22 düşerken en yüksek kategoridekiler %7,1 arttı. Geçen sezon ise en yüksek kategorideki biletlerdeki artış yaklaşık %30'a ulaştı.

  • INTER VE MILAN NE YAPACAK?

    San Siro gibi daha yüksek kapasiteli bir stattan daha düşük kapasiteli Generali Stadium'a geçilmesi ve özellikle ağırlama alanları ile VIP biletlerinin artırılması nedeniyle Inter ve Milan'ın fiyat politikası, en azından başlangıçta, 18 bin ek koltuktan yararlanarak fiyatları geçmişe göre daha da düşük tutabilen Atletico Madrid'inkine benzeyemeyecek.

    Bu nedenle önümüzdeki yıllarda da San Siro'daki mevcut koltukların fiyatlarında küçük artışlar görülmesi daha olası. Böylece yeni stada, genel olarak sınırlı kalan ancak kesinlikle düşüş içermeyen bir fiyat artışı politikasıyla geçilebilecek.

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC