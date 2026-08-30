Hilal, mevcut transfer döneminde hücum hattında büyük değişiklikler yaparak sezonun önümüzdeki dönemine tamamen farklı bir görünümle hazırlanıyor. Brezilyalı Malcom'un ayrılmasının, Fransız Karim Benzema'nın hesap dışı kalmasının ve Salem el-Dawsari'nin sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından kulüp, takıma daha hırslı bir kişilik kazandırabilecek unsurlarla ön hattını yeniden şekillendirmeye çalışıyor.
Hilal tek bir oyuncu eklemekle yetinmedi; doğrudan İngiltere Premier Lig atmosferinden gelen isimlerle yepyeni bir hücum inşa etmeyi tercih etti. Kulüp önce Hollandalı Crysencio Summerville'i kadrosuna kattı, ardından İngiliz Ollie Watkins'in transferini bitirdi ve üçlüyü Brezilyalı Gabriel Martinelli ile tamamladı. Böylece İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, önceki dönemde güvendiğinden tamamen farklı bir hücum grubuna sahip oldu.
Hilal'in buradaki bahsi yalnızca ayrılan isimlerin yerini doldurmakla ilgili değil; hıza, güce ve farklı alanlarda hareket edebilme kabiliyetine sahip yeni bir hücum sistemi kurmakla ilgili. Bu da üçlünün Inzaghi'nin fikirleri içinde hızla uyum sağlaması hâlinde "Lider"i çok daha tehlikeli hâle getirebilir.
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