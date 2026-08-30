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Çeviri:

Yeni formasıyla Hilal: Premier Lig üçlüsü Nassr ve Ahli'nin hakimiyetini tehdit ediyor

FEATURES
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Al Nassr FC
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan
Hollanda
Brezilya
İngiltere

Hilal, mevcut transfer döneminde hücum hattında büyük değişiklikler yaparak sezonun önümüzdeki dönemine tamamen farklı bir görünümle hazırlanıyor. Brezilyalı Malcom'un ayrılmasının, Fransız Karim Benzema'nın hesap dışı kalmasının ve Salem el-Dawsari'nin sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından kulüp, takıma daha hırslı bir kişilik kazandırabilecek unsurlarla ön hattını yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

Hilal tek bir oyuncu eklemekle yetinmedi; doğrudan İngiltere Premier Lig atmosferinden gelen isimlerle yepyeni bir hücum inşa etmeyi tercih etti. Kulüp önce Hollandalı Crysencio Summerville'i kadrosuna kattı, ardından İngiliz Ollie Watkins'in transferini bitirdi ve üçlüyü Brezilyalı Gabriel Martinelli ile tamamladı. Böylece İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, önceki dönemde güvendiğinden tamamen farklı bir hücum grubuna sahip oldu.

Hilal'in buradaki bahsi yalnızca ayrılan isimlerin yerini doldurmakla ilgili değil; hıza, güce ve farklı alanlarda hareket edebilme kabiliyetine sahip yeni bir hücum sistemi kurmakla ilgili. Bu da üçlünün Inzaghi'nin fikirleri içinde hızla uyum sağlaması hâlinde "Lider"i çok daha tehlikeli hâle getirebilir.

Ayrıca oku: Resmi: Suudi Hilal, Watkins'i kadrosuna kattı, Benzema ise havada kaldı

  • Farklı hedeflere sahip bir hücum

    West Ham'dan gelen Summerville, hem birden fazla hücum mevkiinde oynayabilmesi hem de kanattan içeriye doğru hareket edebilmesi sayesinde Hilal'e son üçlü bölgede büyük esneklik kazandıran çözümlerden birini temsil ediyor. Eski Aston Villa forveti Watkins ise sürekli hareketi, baskısı ve savunmacıların arkasındaki boşlukları değerlendirme kabiliyetiyle santrfor mevkiine farklı bir varlık katıyor.

    Arsenal'den katılması beklenen Martinelli ise "lidere" bambaşka türde bir hücum silahı sunmaya geliyor; kanatta oynamayı ve süratle nüfuz etmeyi iyi bilen oyuncu, ceza sahasına girip tehlikeyi bizzat kendisi yaratma kabiliyetine sahip. Bu da Hilal'in atak kurmadan kaleyi tehdit etmeye saniyeler içinde geçmesine imkân tanıyor.

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    Kâğıt üzerinde bu üçlü, Inzaghi'ye rakip kaleye ulaşmak için birden fazla yol sunabilecek gibi görünüyor; Hilal kontrataklarda sürate, yüksek baskıya, direkt oyuna ya da kanatlarda sayısal üstünlük yaratmaya dayanabilir. Bunlar geçen sezonun bazı dönemlerinde aynı esneklikle elde edilemeyen seçeneklerdi.

    Ancak fikrin başarısı yalnızca isimlerin kalitesine bağlı olmayacak; üçlünün, takımın geri kalan unsurlarıyla uyum sağlaması ve birbirlerinin hareketlerini anlaması gerekiyor. Zira Inzaghi'nin, bireysel kaliteyi turnuvaların baskısı altında rekabet edebilecek kolektif bir sisteme dönüştürmesi bekleniyor.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Hilal savaş ilan ediyor

    Bu hücum devrimi Hilal açısından son derece hassas bir zamanlamada geliyor; çünkü yerel rekabet daha çetin bir hâl aldı ve kulüp, geçen sezon şampiyonluğu kazanmayı başaran Nassr'ın ardından Roshn Ligi yarışındaki konumunu geri kazanma zorunluluğuyla sezona giriyor. Nassr ise şimdi hem unvanını korumaya hem de yerel hâkimiyetini pekiştirmeye çalışıyor.

    Bu açıdan bakıldığında Hilal'in İngiltere Premier Lig'inden üç oyuncuyla anlaşması net bir mesaj taşıyor: "Lider" yalnızca rekabet etmekle yetinmek istemiyor, aksine zirve yarışında hâkimiyeti geri kazanmasını sağlayacak hücum silahlarına sahip olmak istiyor; özellikle de büyüklerin maçlarında ayrıntılardaki farkın şampiyonu belirlemede belirleyici etken olabileceği düşünüldüğünde.

    Diğer tarafta ise Ahli, Asya arenasında kendini güçlü biçimde kabul ettirdikten ve Hilal'in içine girdiği rekabetin verilerine göre son iki edisyonda Asya Şampiyonlar Ligi unvanına hâkim olduktan sonra, tehlikesi hiç de az olmayan bir rakip olarak öne çıkıyor. Bu da Suudi kulüpleri arasındaki mücadeleyi lig sınırlarını aşarak kıtasal hedefleri de kapsayan bir boyuta taşıyor.

    Böylece Hilal, sezona çifte bir meydan okumayla giriyor: yerel hâkimiyeti Nassr'dan geri almak ve Asya'da yükselen Ahli gücüyle karşı karşıya gelmek. Her iki durumda da yeni hücum gücü, en önemli silahlarından biri olacak.

    Dikkat çeken bir husus ise Malcom ve Benzema'nın ayrılığının, Salem el-Devsari'nin yokluğuyla birlikte, takım için ağır bir darbe olabilecekken yönetimin bu meseleyi farklı bir yolla ele almayı tercih etmesiydi. Her oyuncu için tek bir alternatif aramak yerine, tamamen yeni bir hücum grubu oluşturuldu. Bu da beklenti çıtasını yükseltiyor, ancak aynı zamanda sorumluluğun boyutunu da artırıyor.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Korkutucu bir silah mı yoksa hesaplı bir risk mi?

    Yeni Hilal artık fark yaratabilecek isimlere sahip; ancak büyük yıldızları barındıran bir takımdan yeni bir sisteme geçiş zaman istiyor. Inzaghi uyum sürecini hızlandırmayı başarırsa, Premier Lig'den gelen bu üçlü Roshn Ligi'nin en rahatsız edici hücum hatlarından biri hâline gelebilir.

    Ancak takım uyum sağlamak için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyarsa, Hilal bu büyük değişimin bedelini ödemek zorunda kalabilir; özellikle de Al Nassr'ın sezona şampiyonluğunu savunarak girdiği ve Al Ahli'nin kıtasal başarılarının ardından giderek artan bir özgüvene sahip olduğu düşünülürse.

    Sonuçta Hilal'in hücum devrimi, transferlerin bedeliyle ya da oyuncuların şöhretiyle değerlendirilemez; asıl belirleyici olan, Watkins, Martinelli ve Somerville ön hatta durduğunda ve en iyilerini göstermelerine imkân tanıyacak özgürlüğe kavuştuklarında yaşanacaklar olacaktır.

    Hilal hücumunu değiştirdi, çünkü rekabet artık beklemeye izin vermiyor. Premier Lig üçlüsü, "lider"in eski hâkimiyetini geri kazanması için ihtiyaç duyduğu kıvılcım olabilir; ya da değişimlerin çokluğu Inzaghi için zorlu bir sınava dönüşebilir.

     Her iki durumda da gelecek sezon, Suudi futbolunun zirvesinde yeni bir mücadele barındırıyor ve Hilal, bu mücadeleye tamamen farklı silahlarla girmeye hazır görünüyor.

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