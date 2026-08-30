Bu hücum devrimi Hilal açısından son derece hassas bir zamanlamada geliyor; çünkü yerel rekabet daha çetin bir hâl aldı ve kulüp, geçen sezon şampiyonluğu kazanmayı başaran Nassr'ın ardından Roshn Ligi yarışındaki konumunu geri kazanma zorunluluğuyla sezona giriyor. Nassr ise şimdi hem unvanını korumaya hem de yerel hâkimiyetini pekiştirmeye çalışıyor.

Bu açıdan bakıldığında Hilal'in İngiltere Premier Lig'inden üç oyuncuyla anlaşması net bir mesaj taşıyor: "Lider" yalnızca rekabet etmekle yetinmek istemiyor, aksine zirve yarışında hâkimiyeti geri kazanmasını sağlayacak hücum silahlarına sahip olmak istiyor; özellikle de büyüklerin maçlarında ayrıntılardaki farkın şampiyonu belirlemede belirleyici etken olabileceği düşünüldüğünde.

Diğer tarafta ise Ahli, Asya arenasında kendini güçlü biçimde kabul ettirdikten ve Hilal'in içine girdiği rekabetin verilerine göre son iki edisyonda Asya Şampiyonlar Ligi unvanına hâkim olduktan sonra, tehlikesi hiç de az olmayan bir rakip olarak öne çıkıyor. Bu da Suudi kulüpleri arasındaki mücadeleyi lig sınırlarını aşarak kıtasal hedefleri de kapsayan bir boyuta taşıyor.

Böylece Hilal, sezona çifte bir meydan okumayla giriyor: yerel hâkimiyeti Nassr'dan geri almak ve Asya'da yükselen Ahli gücüyle karşı karşıya gelmek. Her iki durumda da yeni hücum gücü, en önemli silahlarından biri olacak.

Dikkat çeken bir husus ise Malcom ve Benzema'nın ayrılığının, Salem el-Devsari'nin yokluğuyla birlikte, takım için ağır bir darbe olabilecekken yönetimin bu meseleyi farklı bir yolla ele almayı tercih etmesiydi. Her oyuncu için tek bir alternatif aramak yerine, tamamen yeni bir hücum grubu oluşturuldu. Bu da beklenti çıtasını yükseltiyor, ancak aynı zamanda sorumluluğun boyutunu da artırıyor.