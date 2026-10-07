Getty Images Sport
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Yeni Dünya Kupası skandalı! FIFA'nın uygun olmayan DR Kongo yıldızının eleme turlarında oynamasına izin vermesi nedeniyle Gianni Infantino eleştiri oklarının hedefinde
Mpasi'nin uygunluk konusundaki gözden kaçırılması ortaya çıktı
The New York Times'ın haberine göre FIFA, uygun olmayan bir oyuncunun Dünya Kupası elemelerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni temsil etmesine bilerek izin verdikten sonra büyük bir tartışmanın içine sürüklendi. Kaleci Lionel Mpasi, Fransa'dan ulusal takım tercihini değiştirmek için gerekli evrak işlemlerini tamamlamamasına rağmen Leoparlar adına önemli bir rol oynadı.
32 yaşındaki Le Havre kalecisi, Nijerya karşısındaki galibiyetler ve Jamaika'ya karşı alınan belirleyici play-off zaferi dahil kritik eleme maçlarında forma giydi. Habere göre FIFA, idari eksikliğin tamamen farkındaydı ancak herhangi bir sportif yaptırım, para cezası ya da diskalifiye uygulamamayı tercih etti.
Mpasi, sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası'ndaki dört maçının tamamına ilk 11'de başladı. Ülkesinin K Grubu'ndan çıkmasına yardımcı oldu, ardından son 32 turunda Thomas Tuchel'in İngiltere'sine 2-1 yenildiler.
- Getty Images Sport
Elenen ülkelerden öfke
FIFA'nın hareketsizliğinin anlık sonuçları, turnuvaya veda eden ülkelerden gelen sert tepkiyle şekillendi. Nijerya ve Jamaika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından elendi ve yönetim organının müdahale etmemesi nedeniyle kendilerini ciddi şekilde mağdur hissediyor.
Nijerya cephesi, ön eleme turundaki elenişinin ardından uygunluk meselesini resmen gündeme taşıdı. Ancak FIFA, itirazın çok geç sunulduğunu öne sürerek şikâyeti tamamen reddetti. Bu karar, Afrika'nın güçlü ekibini kısa vadede sportif açıdan başvurabileceği herhangi bir yoldan mahrum bıraktı.
Jamaika da eleme sürecinin dürüstlüğüne ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Her iki federasyon da standart disiplin prosedürlerinin dünya sahnesinde görünüşe göre göz ardı edilmesinden duydukları hayal kırıklığıyla şimdi hukuki seçeneklerini değerlendiriyor.
Infantino rejimi üzerindeki artan baskı
Bu skandal, yaklaşan FIFA başkanlık seçimleri öncesinde Gianni Infantino üzerindeki baskıyı ciddi biçimde artırıyor. İsviçreli yönetici, hâlihazırda Dünya Kupası payları konusundaki tartışmalar ve Donald Trump'ın Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesine müdahalesi sonrası yoğun baskıyla mücadele ediyor.
Mağdur ülkelerin uğradığı mali ve sportif zarar, hukuki süreç tehdidini de beraberinde getirdi. Nijerya Ulusal Spor Komisyonu'ndan (NSC) bir yetkili, ESPN'e şöyle konuştu: "Henüz hiçbir karar alınmadı, ancak bunun Nijerya'ya yüklediği tüm ekonomik kayıplar için FIFA'dan tazminat talep etmeyi ciddi şekilde değerlendireceğiz.
"Nijerya'nın Dünya Kupası'na katılması halinde Nijerya Milli Takımı ve NFF'nin elde edeceği gelir, oyuncuların kazanacağı görünürlük, transferler, sponsorluk ücretleri, hatta Nijerya ekonomisine sağlayacağı katkı. Ülke olarak tüm seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ve hiçbir ihtimali masadan kaldırmış değiliz."
Jamaika Futbol Federasyonu (JFF) da güçlü bir açıklamayla bu hayal kırıklığını yansıttı: "CONCACAF, oyuncu uygunluğu meselelerini son derece ciddiye alır ve yürürlükteki düzenlemeler ile prosedürlerin tüm müsabakalarda tutarlı ve adil şekilde uygulanmasını bekler. Oyuncu uygunluğuna ilişkin her türlü endişe, özellikle de bir müsabakanın bütünlüğünü veya üye federasyonlarımızdan birinin çıkarlarını etkileyebilecek olanlar, yerleşik düzenlemeler ve usule uygun süreç doğrultusunda FIFA'nın uygun yönetişim ve disiplin organları aracılığıyla kapsamlı biçimde incelenmeli ve ele alınmalıdır."
Bu arada FIFA, Nijerya'nın ilk itirazı konusunda harekete geçmemesini savundu. Yönetim organı, şikâyetin geç ulaşması nedeniyle reddedildiğini belirtirken, "komiteler özerktir ve vakaları yürürlükteki düzenlemeler ile önlerindeki somut olgulara göre karara bağlar" ifadelerini kullandı.
- Getty Images
FIFA'yı hukuki mücadeleler bekliyor
Infantino, başkanlığını güvence altına almaya çaresizce çalışırken kritik birkaç ayla karşı karşıya. UEFA’nın onu görevden uzaklaştırmak için yürüttüğü güçlü kampanyaya öncülük etmesiyle birlikte, mart ayındaki seçimde Afrika ülkelerinin desteğine acilen ihtiyaç duyuyor. Son skandal, kritik bir oy bloğunu kendisinden uzaklaştırma tehdidi taşıyor.
Aynı zamanda FIFA da olası davalara hazırlanıyor. Nijerya ve Jamaika, önümüzdeki haftalarda ağır mali tazminat talep ederek hukuki stratejilerini netleştirecek. Başarılı olacak herhangi bir başvuru, dünya futbolunun yönetim organını disiplin protokollerini gözden geçirmeye zorlayabilir.
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