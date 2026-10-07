Bu skandal, yaklaşan FIFA başkanlık seçimleri öncesinde Gianni Infantino üzerindeki baskıyı ciddi biçimde artırıyor. İsviçreli yönetici, hâlihazırda Dünya Kupası payları konusundaki tartışmalar ve Donald Trump'ın Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesine müdahalesi sonrası yoğun baskıyla mücadele ediyor.

Mağdur ülkelerin uğradığı mali ve sportif zarar, hukuki süreç tehdidini de beraberinde getirdi. Nijerya Ulusal Spor Komisyonu'ndan (NSC) bir yetkili, ESPN'e şöyle konuştu: "Henüz hiçbir karar alınmadı, ancak bunun Nijerya'ya yüklediği tüm ekonomik kayıplar için FIFA'dan tazminat talep etmeyi ciddi şekilde değerlendireceğiz.

"Nijerya'nın Dünya Kupası'na katılması halinde Nijerya Milli Takımı ve NFF'nin elde edeceği gelir, oyuncuların kazanacağı görünürlük, transferler, sponsorluk ücretleri, hatta Nijerya ekonomisine sağlayacağı katkı. Ülke olarak tüm seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ve hiçbir ihtimali masadan kaldırmış değiliz."

Jamaika Futbol Federasyonu (JFF) da güçlü bir açıklamayla bu hayal kırıklığını yansıttı: "CONCACAF, oyuncu uygunluğu meselelerini son derece ciddiye alır ve yürürlükteki düzenlemeler ile prosedürlerin tüm müsabakalarda tutarlı ve adil şekilde uygulanmasını bekler. Oyuncu uygunluğuna ilişkin her türlü endişe, özellikle de bir müsabakanın bütünlüğünü veya üye federasyonlarımızdan birinin çıkarlarını etkileyebilecek olanlar, yerleşik düzenlemeler ve usule uygun süreç doğrultusunda FIFA'nın uygun yönetişim ve disiplin organları aracılığıyla kapsamlı biçimde incelenmeli ve ele alınmalıdır."

Bu arada FIFA, Nijerya'nın ilk itirazı konusunda harekete geçmemesini savundu. Yönetim organı, şikâyetin geç ulaşması nedeniyle reddedildiğini belirtirken, "komiteler özerktir ve vakaları yürürlükteki düzenlemeler ile önlerindeki somut olgulara göre karara bağlar" ifadelerini kullandı.



