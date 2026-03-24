Griezmann, uzun zamandır Major League Soccer'da oynamak istediğini açıkça belirtmişti. Fransız futbolcu, Amerikan sporlarının açık sözlü bir hayranı ve sık sık NBA maçlarında görülüyor. Artık transfer kesinleşti.

Griezmann yaptığı açıklamada, "Kariyerimin bu yeni bölümünü Orlando City ile başlatmaktan dolayı çok heyecanlıyım" dedi.

"Kulüple yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, güçlü bir hırs ve geleceğe yönelik net bir vizyon hissettim ve bu beni gerçekten etkiledi. Orlando'yu yeni evim haline getirmeyi, taraftarlarla tanışmayı, Inter&Co Stadyumu'ndaki enerjiyi hissetmeyi ve takımın büyük başarılara imza atmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Griezmann ayrıca, ikonik bir statüye ulaştığı kulüp olan Atletico Madrid'e veda mesajı yayınladı.

"Önümüzde mutlu olmak için hâlâ birçok fırsat var. Burada geçireceğim her dakikanın bu ambleme bir övgü olmasını istiyorum. En iyisi hâlâ gelmedi. Her zamanki gibi birlikte başaracağız," diye yazdı sosyal medyada.

"2026 sezonunun son nefesine kadar kırmızı-beyaz kalacağım. Ve kalbim sonsuza kadar burada olacak."




















