"Yeni döneme çok heyecanlıyım" - Atlético Madrid'den Antoine Griezmann, Orlando City transferini doğruladı
- Getty Images Sport
Uzun süredir söylentileri dolaşan transferin sonuçlandırılması
İlk haberler, Griezmann'ın Şubat ayı sonunda Orlando City'ye transfer olmayı düşüneceğine dair çıkmıştı; ancak Atletico Madrid'in Copa del Rey finaline kalması, bu transferi geciktirdiği bildirildi – zira oyuncu, Atletico Madrid'deki kariyerini bir kupa kazanarak sonlandırmak istiyordu.
Yine de Fransız oyuncu, MLS'nin ana transfer döneminin kapanmasına rağmen transferi tamamlama niyetinden vazgeçmedi. Avrupa kulüp sezonu sona erdiğinde resmi olarak Kuzey Amerika'ya transfer olacak.
- Getty Images
"Güçlü bir azim ve geleceğe yönelik net bir vizyon"
Griezmann, uzun zamandır Major League Soccer'da oynamak istediğini açıkça belirtmişti. Fransız futbolcu, Amerikan sporlarının açık sözlü bir hayranı ve sık sık NBA maçlarında görülüyor. Artık transfer kesinleşti.
Griezmann yaptığı açıklamada, "Kariyerimin bu yeni bölümünü Orlando City ile başlatmaktan dolayı çok heyecanlıyım" dedi.
"Kulüple yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, güçlü bir hırs ve geleceğe yönelik net bir vizyon hissettim ve bu beni gerçekten etkiledi. Orlando'yu yeni evim haline getirmeyi, taraftarlarla tanışmayı, Inter&Co Stadyumu'ndaki enerjiyi hissetmeyi ve takımın büyük başarılara imza atmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Griezmann ayrıca, ikonik bir statüye ulaştığı kulüp olan Atletico Madrid'e veda mesajı yayınladı.
"Önümüzde mutlu olmak için hâlâ birçok fırsat var. Burada geçireceğim her dakikanın bu ambleme bir övgü olmasını istiyorum. En iyisi hâlâ gelmedi. Her zamanki gibi birlikte başaracağız," diye yazdı sosyal medyada.
"2026 sezonunun son nefesine kadar kırmızı-beyaz kalacağım. Ve kalbim sonsuza kadar burada olacak."
- Getty Images Sport
Orlando'nun söyledikleri
Orlando, Fransız efsanenin takıma katılmasıyla, yavaş bir başlangıç yapan sezona ivme kazandıracağına inanıyor. Orlando, şu anda beş maçta sadece üç puan toplayarak Doğu Konferansı’nda 13. sırada yer alıyor.
Orlando City genel menajeri ve sportif direktörü Ricardo Moreira yaptığı açıklamada, "Antoine yaratıcı, zeki ve soğukkanlı bir futbolcu; aynı zamanda futbolun en büyük sahnelerinde kendini kanıtlamış bir şampiyon," dedi.
"Yeteneğinin ötesinde, liderlik, durmak bilmeyen bir azim ve etrafındaki herkesi yüceltecek bir şampiyonluk zihniyeti getiriyor. Bu, kulübümüz ve sahipler grubumuz için önemli bir transfer ve Antoine ile ailesini Orlando'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz."
- Getty Images Sport
Başarılı bir Avrupa kariyeri
Griezmann muhtemelen ligin en iyi oyuncuları arasında yer alacak. Fransız oyuncu, milli takımının kaptanlığını yaptı, Les Bleus formasıyla 44 gol attı ve 2018 Dünya Kupası'nı kazandı. Kulüp kariyeri, kupa açısından biraz daha az zengin olsa da yine de son derece başarılı. Atletico Madrid'in tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Griezmann, dört kez La Liga Sezonun Takımı'na seçildi ve iki kez Ballon d'Or yarışında üçüncü oldu.
34 yaşındaki oyuncunun performansı bu yıl biraz düşüş yaşadı, ancak yine de Atleti için kilit bir isim olmaya devam ediyor. İspanya'nın en üst liginde altı gol attı ve bir asist yaptı, ayrıca Atleti'nin Copa del Rey'deki mücadelesinde beş gol attı.
- AFP
Orlando için yeni bir temel
Orlando, genç bir kadroya sahip ve Kaka ile Nani gibi Avrupa'nın en iyi oyuncularını kadrosuna kattığı bir geçmişe sahip. Griezmann ile birlikte, seviyelerini bir üst düzeye taşıyacak bir yıldızın da yolda olduğunu söyleyebiliriz.