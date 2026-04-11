Florentino Perez Joan LaportaAFP

"Yeni De Bruyne", Barcelona, Real Madrid ve Manchester United arasında devlerin mücadelesini alevlendiriyor

Avrupa, 50 milyon avroluk savaşa hazırlanıyor

Transfer piyasasının sakin bir köşesinde, spot ışıklarından uzakta anlaşmaların yapıldığı yerde, Manchester United'ın koridorlarında yeni bir isim fısıldanmaya başladı. Henüz tam anlamıyla bir yıldız değil, her gün manşetleri süsleyen bir isim de değil, ama onda farklı bir şey var... Büyük karşılaştırmaları olması gerekenden daha az çılgınca gösteren bir şey.

Orada, gizli raporlar ve scoutların gözleri arasında, "yeni Kevin De Bruyne" hayali, yavaş yavaş olası bir gerçeğe dönüşen bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Sakin bir dokunuşa ve keskin bir vizyona sahip genç bir oyuncu, sanki zaman ayaklarının arasında yavaşlıyormuş gibi, tek bir pasla maçın ritmini değiştirebiliyor.

Kulübün kaybolan kimliğini geri kazanmaya çalıştığı Old Trafford'da, yaklaşan transfer sıradan bir takviye olmayabilir... sahada yeni bir zihin yaratma girişimi olabilir. Diğerlerinin görmediğini gören bir zihin.

  Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Roket hızıyla yükselen bir yetenek

    AZ Alkmaar'ın orta saha oyuncusu Kees Smit, önümüzdeki yaz transfer piyasasının manşetlerini süsleyecek en önemli genç yeteneklerden biri olarak hızla öne çıkıyor.

    20 yaşındaki Hollandalı oyun kurucu, büyük yaratıcılığı, topla oynarken gösterdiği dikkat çekici sakinliği, hücumları yönetme ve sahanın son üçte birinde fark yaratma yeteneği sayesinde güçlü bir şekilde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu özellikleri, birçok gözlemcinin onu modern futbolun en etkili orta saha oyuncularından biri olan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ile karşılaştırmasına neden oldu.

    • Reklam
  FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    Avrupa çapında geniş ilgi

    "CaughtOffside" sitesine oyuncu menajerleri piyasasından bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, Smit'i kadrolarına katma konusundaki ilgi belirli bir ligle sınırlı kalmıyor, aksine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin çoğunu kapsıyor.

    Raporlara göre, genç oyuncu, teknik yeteneklerine olan inancın artmasıyla birlikte Newcastle United, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Chelsea gibi kulüplerin yanı sıra İspanya'nın devleri Barcelona ve Real Madrid tarafından da yakından takip ediliyor.

    AZ Alkmaar kulübü, oyuncusunun değerini 45 ila 50 milyon euro arasında tahmin ediyor. Bu da, onun hizmetlerini elde etmek için Avrupa'nın büyük kulüpleri arasında şiddetli bir rekabetin yaşanabileceği sıcak bir yazın yolunu açıyor.

    Smit, bu sezon çeşitli turnuvalarda takımıyla 42 maça çıktı ve Avrupa'nın en önde gelen genç oyun kurucularından biri olarak konumunu pekiştiren olağanüstü performanslar sergiledi.

  FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-ALKMAARAFP

    Keskin bir bakış açısı… ve verimli bir ortam

    Bu oyuncunun yükselişi, yüksek teknik zekasına, oyun akışını okuma yeteneğine ve hücum bölgelerinde yarattığı belirgin etkiye dayanmaktadır. Ofansif orta saha oyuncusu olarak, saha görüşü, pas isabeti ve boşlukları okuma konusundaki mükemmel algısı ile öne çıkmaktadır; bu özellikleri onu scoutların dikkatini çeken bir isim haline getirmiştir.

    Keskin ileri pasları ve gol fırsatları yaratma becerisi en önemli güçlü yanları arasında yer alırken, savunma hatlarını delip geçen derin paslardaki ustalığı da dikkat çekiyor. Bu özellikleri, özellikle pas zamanlaması ve hücum bölgelerindeki özgüveni açısından, onun De Bruyne ile karşılaştırılmasını açıklıyor.

    Hollanda Eredivisie, yaratıcı yetenekleri geliştiren verimli bir ortam olarak bilinir ve daha sonra Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olan seçkin orta saha oyuncuları yetiştirme geleneğine sahiptir. Bu da Smit'in transfer piyasasındaki cazibesini artırmaktadır.

  FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    İngiliz çatışması... ve İspanyol emelleri

    Manchester United ise orta saha kadrosunu yeniden yapılandırma planları kapsamında bu oyuncuyu gündemine aldı; kulübün scout ekibi, çeşitli Avrupa liglerinde yükselişte olan birçok yetenekli oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

    Aynı bağlamda, Newcastle United bir süredir oyuncuyu takip eden en önde gelen kulüplerden biri olarak görülüyor ve bu da onu transfer yarışında güçlü bir rakip haline getiriyor. Arsenal ve Liverpool ise teknik özelliklerinin kendi oyun tarzlarına uygun olması nedeniyle oyuncunun gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.

    İngiltere dışında ise Barcelona ve Real Madrid, oyuncunun gelişimini takip etmekte açık bir ilgi gösterirken, bazı gözlemcilerin Smit'in henüz zirveye ulaşmadan önce daha fazla gelişime ihtiyaç duyduğu yönündeki görüşlerine rağmen, Chelsea de ilgilenen kulüpler listesinde yer alıyor.