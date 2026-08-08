'Yeni David Beckham!' - Jose Mourinho'ya, Trent Alexander-Arnold'u Real Madrid'de dönüştürmesi söylendi

Bardsley, Alexander-Arnold'un savunmadaki zayıflıklarının onu bu kadar tehlikeli bir yaratıcı yapan özelliklerini gölgelememesi gerektiğine inanıyor. Casinolyzeile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Trent Alexander-Arnold'u çok seviyorum ama onu Manchester United formasıyla görsem çok şaşırırım. Ancak Real Madrid'de onunla ilgili neler olacağını, Jose Mourinho'nun ondan hoşlanıp hoşlanmayacağını görmek ilginç olacak.

"Savunmasının gelişmesi gereken bir alan olduğundan bahsediyoruz ama o kadar çok fırsat yaratıyor ki, Madrid'in de koşu yapmaya çok istekli bu kadar fazla oyuncusu varken, onu orta sahanın sağında da oynatabilirsiniz. Real'de David Beckham'ın eskiden oynadığı rolde oynardı; çünkü Trent, ne olursa olsun size topu ulaştırıyor ve Kylian Mbappe ile Vinicius Junior onun attığı toplara koşardı.

"Bence Mourinho buna bakıp onun için farklı türde bir rol biçer ve topla geçireceği süre ile yapabileceği paslar düşünüldüğünde bu ona cuk oturur. Bu hiç de kötü bir fikir olmazdı ama onun Manchester United'da oynamak için İngiltere'ye geri döneceğini düşünemiyorum. Onun, kendisini yeni David Beckham yapacak bir tarzda oynadığını görebiliyorum. Sadece United'da değil."