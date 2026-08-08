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trent alexander arnold real madridGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

'Yeni David Beckham!' - Jose Mourinho'ya, Trent Alexander-Arnold'u Real Madrid'de dönüştürmesi söylendi

T. Alexander-Arnold
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga

Eski Manchester United savunmacısı Phil Bardsley, Jose Mourinho'nun Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'deki rolünü dönüştüreceğini öne sürdü. Bardsley, İngiltere yıldızının Kylian Mbappe ile Vinicius Junior'ı beslemek için David Beckham'a benzer bir orta saha pozisyonunda kullanılabileceğine inanıyor.

  • Trent için yeni bir rol mü?

    Alexander-Arnold, Real Madrid'de orta sahaya evrilebilir; eski United ve İskoçya savunmacısı Bardsley'e göre Mourinho onun tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir. Bardsley, İngiltere milli oyuncusunun yaratıcılığının, geleneksel sağ bek rolüne bağlı kalmak yerine daha ileride daha iyi değerlendirilebileceğini düşünüyor.

    Öneri, onu orta sahanın sağında kullanmak; burada ortaları ve oyun görüşü daha da etkili hâle gelebilir. Bu fikir, Beckham'ın yaratıcı bir role başarıyla geçiş yapmasına dayanıyor; Madrid'in hücum seçenekleri de Alexander-Arnold'un servisleri için ona çok sayıda hedef sunabilir.

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  • trent alexander-arnold(C)Getty Images

    Beckham planı ortaya çıkıyor

    Bardsley, Alexander-Arnold'un savunmadaki zayıflıklarının onu bu kadar tehlikeli bir yaratıcı yapan özelliklerini gölgelememesi gerektiğine inanıyor. Casinolyzeile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Trent Alexander-Arnold'u çok seviyorum ama onu Manchester United formasıyla görsem çok şaşırırım. Ancak Real Madrid'de onunla ilgili neler olacağını, Jose Mourinho'nun ondan hoşlanıp hoşlanmayacağını görmek ilginç olacak.

    "Savunmasının gelişmesi gereken bir alan olduğundan bahsediyoruz ama o kadar çok fırsat yaratıyor ki, Madrid'in de koşu yapmaya çok istekli bu kadar fazla oyuncusu varken, onu orta sahanın sağında da oynatabilirsiniz. Real'de David Beckham'ın eskiden oynadığı rolde oynardı; çünkü Trent, ne olursa olsun size topu ulaştırıyor ve Kylian Mbappe ile Vinicius Junior onun attığı toplara koşardı.

    "Bence Mourinho buna bakıp onun için farklı türde bir rol biçer ve topla geçireceği süre ile yapabileceği paslar düşünüldüğünde bu ona cuk oturur. Bu hiç de kötü bir fikir olmazdı ama onun Manchester United'da oynamak için İngiltere'ye geri döneceğini düşünemiyorum. Onun, kendisini yeni David Beckham yapacak bir tarzda oynadığını görebiliyorum. Sadece United'da değil."

  • Mourinho yönetiminde öğrenmek

    Alexander-Arnold, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlıkları sırasında Mourinho yönetiminde çalışmanın yoğunluğunu şimdiden yaşamaya başladı. Savunmacı, Valdebebas'taki antrenmanları zorlu olarak nitelendirirken, sıcak hava ve çift antrenmanların iş yükünü artırdığını söyledi.

    Kulübün resmi kanallarına konuşan oyuncu, "Şimdiye kadar her şey iyi. Hava sıcak ve tempo çok yoğun. Sezon öncesi dönemindeyiz ve beklediğimiz de buydu" dedi. "Mourinho ile mi? Çok iyi, çok iyi. Teknik direktöre her zaman hayranlık duydum. Ona karşı birkaç kez oynadım ve kendisiyle ve ekibiyle çalışmak büyük bir keyif."

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  • mourinhoGetty Images

    Trent için sırada ne var?

    Şimdilik Alexander-Arnold, Mourinho'nun zorlu sezon öncesi kamp temposuna uyum sağlamaya çalışırken ideal pozisyonunun ne olduğu sorusu da açık kalmayı sürdürüyor. Mourinho'nun sonunda Bardsley'nin Beckham'dan ilham alan fikrini takip edip etmeyeceği ise zamanla görülecek, ancak Alexander-Arnold'un rolü Real Madrid'i çevreleyen merak uyandıran sorulardan biri olacak.

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