Getty Images Sport
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Yeni darbe! Tino Livramento, Newcastle antrenmanında yaşadığı yeni sakatlık sonrası İngiltere görevinı kaçırmaya hazırlanıyor
Antrenman sahasındaki aksilik, İngiltere'ye dönüşü mahvetti
Newcastle United'ın çok yönlü savunmacısı, zorlu geçen bir yazın ardından yeniden ülkesini temsil etmeyi dört gözle bekliyordu. Daha önce yaşadığı bir baldır problemi, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etme umutlarını sona erdirmişti ve maç kadrosuna döndükten sonra Newcastle formasıyla yalnızca sonradan oyuna girerek iki kez sahaya çıkabilmişti.
Ancak cuma günü, Livramento Newcastle'ın Hull ile oynayacağı Premier League maçı için hazırlanırken talihsizlik yaşadı. St James' Park'taki sakatlık listesinin kabarması nedeniyle Matthias Jaissle'nin takımında ilk 11'de başlaması bekleniyordu, ancak son antrenman sırasında türü belirtilmeyen bir sorun yaşadı.
- Getty Images Sport
Matthias Jaissle, savunmacı için MR taramasını doğruladı
Newcastle teknik direktörü Jaissle, özellikle 23 yaşındaki oyuncu sahalara yeni dönmüşken yaşanan durumla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Genç oyuncu, Bournemouth ile 2-2 berabere biten maçta yalnızca bir dakikalık kısa bir süre almış, ardından Leeds'e 4-1 kaybedilen karşılaşmada sonradan oyuna girerek 32 dakika oynamıştı. Alman teknik adam, rahatsızlığın aniden ortaya çıktığını ve sağlık ekibinin bekten daha ayrıntılı değerlendirme için tetkik istemekten başka seçeneği kalmadığını açıkladı.
Sakatlıkla ilgili konuşan Jaissle, durumu medyaya şu sözlerle anlattı: "Antrenmandan sonra rahatsızlık yaşadı. MR çekilecek ama benim tarafımdan söylenecek tek şey bu." Onun yokluğuna rağmen Newcastle, cumartesi günü Hull City'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Premier League'deki puanını sekize yükseltti.
Alexander-Arnold'a İngiltere milli takımından can simidi
Livramento'nun durumundan bağımsız olarak, Real Madrid'in oyuncusu Trent Alexander-Arnold da Tuchel'in son kadrosuna dahil edilmesinin ardından milli takıma dönüşünü zaten garantilemişti. 27 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin üçüncü olduğu Dünya Kupası'nı evinden takip ederken kadroya alınmayarak dikkat çeken bir eksik olmuştu, ancak La Liga'daki hayatına sağlam başlangıcı ona resmî geri çağrıyı getirdi. Bu sezon Real Madrid formasıyla üç maça ilk 11'de başlayan eski Liverpool oyuncusu, Livramento'nun yeni sakatlık darbesinden önce de sağ bek pozisyonunu güçlendirmeye hazırlanıyordu.
Alexander-Arnold için geri dönüş yolu uzun oldu; milli takımdaki son maçı bir yıldan daha uzun süre önceydi. İngiltere formasıyla son olarak Haziran 2025'te Andorra'ya karşı 1-0 kazanılan maçta oyuna sonradan girmişti.
- Getty Images Sport
İngiltere'nin yaklaşan Uluslar Ligi sınavı
İngiltere'yi yaklaşan milli ara döneminde yoğun bir fikstür bekliyor; Tuchel'in ekibi dört UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak. İngiltere, 26 Eylül Cumartesi günü Wembley'de Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak, ardından üç gün sonra 29 Eylül'de Çek Cumhuriyeti deplasmanına gidecek. Daha sonra 3 Ekim'de bir kez daha deplasmana çıkarak Hırvatistan ile karşılaşacak, 6 Ekim'de ise rövanş maçında Çek Cumhuriyeti'ni sahasında konuk edecek.
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