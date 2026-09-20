Yeni darbe! Tino Livramento, Newcastle antrenmanında yaşadığı yeni sakatlık sonrası İngiltere görevinı kaçırmaya hazırlanıyor

Newcastle United'ın çok yönlü savunmacısı, zorlu geçen bir yazın ardından yeniden ülkesini temsil etmeyi dört gözle bekliyordu. Daha önce yaşadığı bir baldır problemi, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etme umutlarını sona erdirmişti ve maç kadrosuna döndükten sonra Newcastle formasıyla yalnızca sonradan oyuna girerek iki kez sahaya çıkabilmişti.

Ancak cuma günü, Livramento Newcastle'ın Hull ile oynayacağı Premier League maçı için hazırlanırken talihsizlik yaşadı. St James' Park'taki sakatlık listesinin kabarması nedeniyle Matthias Jaissle'nin takımında ilk 11'de başlaması bekleniyordu, ancak son antrenman sırasında türü belirtilmeyen bir sorun yaşadı.