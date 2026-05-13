Yeni bir yuva! Manchester City, kadın futbol takımı için 10 milyon sterlinlik yeni merkezini tanıttı; Lionesses’in yıldızı Alex Greenwood, bu tesisin yeni WSL şampiyonlarını “tamamen farklı bir seviyeye” taşıyacağına inanıyor

Bu hamle, City’nin kadın takımına özel olarak tasarlanmış yeni bir alan sunarken, aynı zamanda onları erkek takımı ve akademi takımlarıyla aynı kampüs içinde tutuyor. Yaklaşık dört yıldır hazırlıkları süren tesis artık resmen açıldı ve takım birkaç hafta önce buraya taşındı.

Yeni WSL şampiyonları artık özel tıbbi, rehabilitasyon, fizyoterapi, hidroterapi ve dinlenme alanlarına sahip. Ayrıca, daha önce akademi ile aynı tesislerde bulunan kadın takımına tamamen odaklanabilecek şefler ve beslenme uzmanları da bulunuyor.

Oyuncular ve personel, binanın tasarımına katkıda bulundu. Örneğin, orta saha oyuncusu Laura Coombs iç tasarımın bir kısmında kilit rol oynadı ve oyuncular, Etihad Stadyumu'nu taklit eden ve takım bağını güçlendirmek için tasarlanan dairesel soyunma odasındaki dolaplarda isimlerinin nasıl görüneceğini seçti.

Greenwood gazetecilere, “Bu binayı gerçekten çok seviyorum,” dedi. “Her sabah kapılara gelmeyi seviyorum. Beni yanlış anlamayın, bu futbol kulübü için oynamayı gerçekten çok seviyorum ve bize sağlanan tesisleri her zaman çok takdir ettim. Ancak bu, işleri tamamen farklı bir seviyeye taşıdı.”

İngiltere milli takımında 100'den fazla maça çıkan ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'da forma giyen 32 yaşındaki Greenwood'a, burasının şimdiye kadar bulunduğu en iyi yer olup olmadığı sorulduğunda, Greenwood şöyle yanıtladı: “Özellikle bir kadın takımı için, evet, kesinlikle. Elbette, İngiltere'de St George's Park var, ki o da inanılmaz. Lyon'da da fena olmayan, iyi bir tesisimiz vardı. İhtiyaçlarımızı karşılıyordu. Ama hiçbir şey bunun yanına bile yaklaşamaz. Her açıdan özellikle bizim için tasarlandığı için en iyisi olduğunu düşünüyorum.”