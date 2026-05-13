Manchester City FC/Getty Images/GOAL
Çeviri:
Yeni bir yuva! Manchester City, kadın futbol takımı için 10 milyon sterlinlik yeni merkezini tanıttı; Lionesses’in yıldızı Alex Greenwood, bu tesisin yeni WSL şampiyonlarını “tamamen farklı bir seviyeye” taşıyacağına inanıyor
Manchester City Kadın Takımı'nın 10 milyon sterlinlik yeni stadyumunun içi
Bu hamle, City’nin kadın takımına özel olarak tasarlanmış yeni bir alan sunarken, aynı zamanda onları erkek takımı ve akademi takımlarıyla aynı kampüs içinde tutuyor. Yaklaşık dört yıldır hazırlıkları süren tesis artık resmen açıldı ve takım birkaç hafta önce buraya taşındı.
Yeni WSL şampiyonları artık özel tıbbi, rehabilitasyon, fizyoterapi, hidroterapi ve dinlenme alanlarına sahip. Ayrıca, daha önce akademi ile aynı tesislerde bulunan kadın takımına tamamen odaklanabilecek şefler ve beslenme uzmanları da bulunuyor.
Oyuncular ve personel, binanın tasarımına katkıda bulundu. Örneğin, orta saha oyuncusu Laura Coombs iç tasarımın bir kısmında kilit rol oynadı ve oyuncular, Etihad Stadyumu'nu taklit eden ve takım bağını güçlendirmek için tasarlanan dairesel soyunma odasındaki dolaplarda isimlerinin nasıl görüneceğini seçti.
Greenwood gazetecilere, “Bu binayı gerçekten çok seviyorum,” dedi. “Her sabah kapılara gelmeyi seviyorum. Beni yanlış anlamayın, bu futbol kulübü için oynamayı gerçekten çok seviyorum ve bize sağlanan tesisleri her zaman çok takdir ettim. Ancak bu, işleri tamamen farklı bir seviyeye taşıdı.”
İngiltere milli takımında 100'den fazla maça çıkan ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'da forma giyen 32 yaşındaki Greenwood'a, burasının şimdiye kadar bulunduğu en iyi yer olup olmadığı sorulduğunda, Greenwood şöyle yanıtladı: “Özellikle bir kadın takımı için, evet, kesinlikle. Elbette, İngiltere'de St George's Park var, ki o da inanılmaz. Lyon'da da fena olmayan, iyi bir tesisimiz vardı. İhtiyaçlarımızı karşılıyordu. Ama hiçbir şey bunun yanına bile yaklaşamaz. Her açıdan özellikle bizim için tasarlandığı için en iyisi olduğunu düşünüyorum.”
- Getty Images
"Hepsi bizim": Manchester City'nin yeni tesisinin en dikkat çekici özellikleri
Böyle bir tesisin hem oyuncular hem de teknik ekip tarafından bu kadar büyük beğeni toplamış olmasının birkaç nedeni var. Greenwood, tesisin beslenme konusunda sağladığı iyileştirmeleri kendisi için en önemli unsur olarak öne çıkararak şöyle açıkladı: “Burada yaptığımız her şeyin tam kontrolü bizde; yemekler, spor salonu, hepsi bize ait. Ayrıca takımımızdaki herkesin damak zevkleri çok farklı. Takımımızda çok farklı uluslardan oyuncular var ve hepsinin farklı yemek tercihleri var; biz de herkese uygun yemekler sunabiliyoruz.”
Takımın performans hizmetleri direktörü Emma Deakin, bu bağlamda, akademi erkekleriyle bir arada kaldıkları önceki tesisten taşınmanın olumlu yönlerini daha ayrıntılı olarak anlattı. “Orada gereksinimler farklı ve 14 ila 19 yaşları arasında 200 erkek çocuğa yemek vermeniz gerekiyor,” dedi. “Sanırım damak tadı da muhtemelen farklıdır. Burada ise, Japon, Jamaikalı veya Brezilyalı bir oyuncuysanız, maç öncesi beslenmenizin nasıl olması gerektiği konusunda gerçekten kişiye özel bir yaklaşım sergileyebiliyoruz. Kızların damak zevklerine göre, ne yemek istediklerini ve nasıl beslenmeleri gerektiğini çok net bir şekilde belirleyebiliyoruz.”
Oyuncular ve teknik kadro için ideal: Man City’nin WSL şampiyonu teknik direktörü yeni tesisi neden seviyor?
City'nin baş antrenörü Andree Jeglertz için yeni tesisin en büyük artısı, tüm teknik kadro ve oyuncularla “bağlantı” kurmanın ne kadar kolay olması. “Artık toplantı randevusu almanıza gerek yok,” diye açıkladı. “Her an yanlarından geçebiliyorsunuz, spor salonuna kolayca inebiliyorsunuz. Bir oyuncuyla konuşmak isterseniz, öğle yemeğinde yanına gidip sohbet edebilirsiniz. Önemli olan bu bağlantı.”
Jeglertz, gazetecilerle oyuncuların dinlenebileceği gayri resmi bir ortam olan dinlenme salonunda konuştu; ancak burası aynı zamanda bir sonraki rakibin taktik analizini yöneteceği alan da. Burası aynı zamanda City kadrosunun geçen Çarşamba gecesi Arsenal'in Brighton ile 1-1 berabere kaldığı ve şampiyonluğunu kesinleştirdiği maçı birlikte izlediği yer.
“Bu oldukça havalı değil mi? Rahat bir ortamdan beş dakika sonra Chelsea’nin keskin, taktiksel analizine geçebilmek,” diye belirtti. "Sanırım bu yüzden benim için bu oda kalp gibidir. Burası, hem taktiksel değerlendirmeler hakkında konuştuğumuz, birbirimize karşı açık ve dürüst olabildiğimiz, hem de birkaç dakika sonra oyuncular için koçlarla konuşmadıkları, özgür bir alan olan yerdir."
- Getty Images
Olumlu ve olumsuz yönler: Yeni bina, Shaw'un geleceği konusunda yoğun spekülasyonların ortasında inşa ediliyor
City, WSL zaferinin ardından bu başarıyı daha da ileriye taşımaya çalışırken, bu adım doğru yönde atılmış bir adım daha. Chelsea, son altı sezonda şampiyonluğu kazanmıştı ancak şimdi kendi hakimiyet dönemini yaşamak isteyen bir takım tarafından tahtından indirildi. Pazar günü Blues'u yenerek elde edilen FA Cup yarı final zaferi, Londra ekibinin son beş sezonun dördünde kazandığı bu unvanı da elinden alacağı anlamına geliyor. City, bu ayın sonunda Wembley'de Brighton ile karşılaşacak ve bu unvanı ele geçirmek için en büyük favori olacak.
Hala soru işaretleri var. Haberler, belki de dünyanın en iyi santrforu olan Khadija ‘Bunny’ Shaw’ın bu yaz serbest transferle kulüpten ayrılacağını ve Chelsea’nin onu transfer etmek için favori olduğunu belirtmeye devam ediyor. Soyunma odasında numara sırasına göre tek istisna olarak Shaw’ın yanındaki dolabı olan Greenwood, “Bunny’nin bu futbol kulübünde sonsuza kadar kalmasını çok isterim,” dedi. “O inanılmaz bir insan. Onu çok seviyorum ve önümüzdeki yıllarda da onunla birlikte kutlamalar yapmayı umuyorum."
Ancak Jeglertz, hafta sonu yaptığı açıklamada, Shaw'un kadroda olup olmadığına bakılmaksızın, Temmuz ayında şampiyonluk için mücadele edebilecek bir takıma sahip olacağına inandığını belirtti. City'nin genel müdürü Charlotte O'Neill, "Kazanan bir makine oluşturmaya çalışıyoruz," dedi. "Bu tesise bakarsanız, City Football Group'un kadın futbolu ve bu takım hakkında ne düşündüğünü anlarsınız."