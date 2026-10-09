'Yeni bir Wrexham yok' - Alexandre Pato ve Northampton'a, Ryan Reynolds ile Rob Mac'in rekor kıran modelini tekrarlayamayacakları söylendi

2021'de Racecourse Ground'da A listesinde yer alan birkaç yıldızın öncülüğünde çarpıcı bir devralma gerçekleşti. O tarihten bu yana dikkat çekici bir yükseliş yaşandı; art arda gelen üç terfi, Kırmızı Ejderhalar'ı National League'den çıkarıp Premier League'e bir adım kala konuma taşıdı.

Ödüllü ‘Welcome to Wrexham’ belgesel serisi dünyaya bir pencere açtı ve küresel bir taraftar kitlesinin oluşmasını sağladı; ayrıca dikkat çekici bir eğilimi de başlattı. Artık Tom Brady, Hugh Jackman ve Snoop Dogg gibi isimler de diğer EFL kulüplerinde yer alıyor.

Eski AC Milan ve Brezilya forveti Pato da bu kervana katıldı; Sports Alpha Capital (SAC), Northampton Town'da kontrol hissesi satın aldı. Mevcut sahipler David Bower, Nigel Le Quesne ve Kelvin Thomas yüzde 30'luk payı elinde tutuyor.