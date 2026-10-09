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'Yeni bir Wrexham yok' - Alexandre Pato ve Northampton'a, Ryan Reynolds ile Rob Mac'in rekor kıran modelini tekrarlayamayacakları söylendi
Pato, EFL'de Reynolds, Brady ve Snoop'a katıldı
2021'de Racecourse Ground'da A listesinde yer alan birkaç yıldızın öncülüğünde çarpıcı bir devralma gerçekleşti. O tarihten bu yana dikkat çekici bir yükseliş yaşandı; art arda gelen üç terfi, Kırmızı Ejderhalar'ı National League'den çıkarıp Premier League'e bir adım kala konuma taşıdı.
Ödüllü ‘Welcome to Wrexham’ belgesel serisi dünyaya bir pencere açtı ve küresel bir taraftar kitlesinin oluşmasını sağladı; ayrıca dikkat çekici bir eğilimi de başlattı. Artık Tom Brady, Hugh Jackman ve Snoop Dogg gibi isimler de diğer EFL kulüplerinde yer alıyor.
Eski AC Milan ve Brezilya forveti Pato da bu kervana katıldı; Sports Alpha Capital (SAC), Northampton Town'da kontrol hissesi satın aldı. Mevcut sahipler David Bower, Nigel Le Quesne ve Kelvin Thomas yüzde 30'luk payı elinde tutuyor.
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Northampton neden Wrexham'ın planını kopyalayamaz?
Geçen sezon League One'dan düşülmesinin ardından Sixfields'ta heyecan giderek artıyor; South Midlands'taki 42 maçlık görev süresinde elinde çalışacak çok az şey bulunan Hasselbaink de kısa ve uzun vadede geleceğin neler getireceğini görmek isteyenler arasında yer alıyor.
Eski Chelsea ve Hollanda yıldızı, MrQ iş birliğiyle konuşurken, Pato'nun Northampton'daki varlığı ve daha büyük mali ve sportif destek vaadi sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Evet, ama ne yazık ki bu yoktu. Kulübe gerçekten ama gerçekten en iyisini diliyorum.
“Bu, çok fazla ihtimali ve fırsatı olan muhteşem bir kulüp. Umarım bu sahip onları gerçekten doğru yöne sevk edebilir ve onları düzgün, istikrarlı bir kulüp hâline getirebilir.
“Aslında bir devralma olduğunu bilmiyordum. Bu benim için haber. Ama bunu duymak güzel. Eski yönetimi biliyorum. Bunu iyi yapmaya çalıştılar ama finans konusunda her zaman bir mücadele vardı. Umarım şimdi bunu çözebilirler.”
Hollandalı isim, Reynolds ve Mac'in planını kopyalamaya çalışan takımlar hakkında ise şöyle devam etti: “Bence bu yapıldı. Yeni bir Wrexham yok. Bence artık farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Wrexham bunu son derece iyi yaptı. Ama artık bunun yeni olması ve işe yaraması için bir araya getirmeniz gereken farklı türde bir yapı var.”
Sixfields'te iddialı planlar hazırlanıyor
Cobblers eş başkanı Tim Chamberlain, yeni bir girişimin başlangıcında tanınan bir ismin yönetimde yer alması hakkında şunları söyledi: “Pato, oyunu büyük bir tutkuyla seviyor ve insanlarla gerçekten çok iyi bağ kuruyor. Dünyanın geri kalanına yönelik marka değeri açısından bizim için çok büyük bir kazanım. Brezilya ile bu yolu keşfetmek istiyoruz, o eski bir milli oyuncu ve AC Milan'la da hâlâ çok yakın.
“Onunla biraz zaman geçirme ayrıcalığını yaşadım ve her şeyden önce gerçekten çok mütevazı, ayrıca harika bir insan. Konsorsiyumumuzun kusursuz yüzü ve Sixfields ziyaretinden gerçekten çok keyif aldı, geri dönmeyi de dört gözle bekliyor.”
Chamberlain, ortak hedeflerle ilgili olarak da şunları ekledi: “Kulübü ileriye taşımaya yardımcı olabilecek bir konumdayız. Bu bir gecede olmayacak ama planımız, her yıl üzerine koyarak inşa etmek ve ilerlemek, doğru şeyleri yapmak ve taraftarlarla bağ kurmak. Umarım herkes burada uzun vadeli olduğumuzu görür ama asıl kanıt ortaya konan işte olacak. Bir şeyler inşa etmek istiyoruz.
“Eğer bu bir anda gelirse, harika. Ama bunu temel senaryomuz yapmayacağız. Beş yıl sonra hâlâ League Two kulübü olursak mutlu olur muyum? Hayır, olmam. Ama futbolun gerçeği şu ki inişler ve çıkışlar vardır; bazen işler istediğiniz gibi gider, bazen gitmez.
“Ama kendimizi sahada büyüyen ve başarılı olan bir yapı olarak görüyoruz, yine de 'tamam, burada olacağız' demeye cesaret edemem. Taraftarların kurmak istediğimiz şeyden memnun olacağını düşünüyor ve umuyorum; bu da uzun vadeli bir bakış açısıyla olacak. Kulübün sürdürülebilirliğini riske atmayacağız, sürdürülebilir olmak zorunda, vermek istediğimiz mesaj bu.”
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Wrexham başarılı oldu ama Northampton Town sallanıyor
Reynolds ve Mac de Wrexham'ı satın alırken benzer bir yaklaşım benimsedi. Yanlarına doğru insanları aldılar ve köklü bir kurumun uzun vadeli geleceği söz konusu olduğunda hiçbir risk almamaya özen gösterdiler.
Pato ve ekibinin Northampton'da neler ortaya koyacağı ise zamanla görülecek. Cobblers şu anda dördüncü kademe puan tablosunda 22. sırada yer alıyor; düşme hattının sadece bir basamak ve bir puan üzerinde. Ekip, cumartesi günü York City deplasmanıyla yeniden sahaya çıkacak.
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