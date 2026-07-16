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Muhammad Zaki

Çeviri:

Yeni bir video kaydı, Arjantinli yedek oyuncunun çılgın kutlamasıyla Three Lions’ı kışkırtmasının ardından Jude Bellingham’ın Valentin Barco’ya neden tokat attığını gösteriyor gibi görünüyor

J. Bellingham
V. Barco
İngiltere
Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere - Arjantin

İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finalinde yaşadığı yürek burkan elenmesinin ardından Jude Bellingham'ın Arjantinli Valentin Barco'ya vurduğu görülmüştü; ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, Real Madrid yıldızının ciddi şekilde kışkırtıldığını gösteriyor. İlk televizyon yayını orta saha oyuncusunun fiziksel tepkisini yakalamış olsa da, tribünlerden bir taraftar tarafından çekilen video, Atlanta'daki çatışmaya yol açan gergin tartışmaya ışık tuttu.

  • Bellingham, Barco’ya tokat attı

    Sosyal medyada dolaşan yeni görüntüler, Bellingham’ın Barco’nun başının arkasına tokat attığı anın bağlamını ortaya koydu. İngiltere’nin 2-1 mağlubiyetinin ardından zaten gözle görülür şekilde sinirli olan Real Madrid’in süperstarı, Arjantin’in yedek kalecisiyle el sıkışırken, Barco’nun duyulabilecek mesafeden bir şey söylediği görüldü. La Liga’da geçirdiği süre boyunca İspanyolca’yı akıcı bir şekilde öğrenen Bellingham, bu yoruma anında tepki göstererek eski Brighton oyuncusuna vurdu.

    Barco'nun misilleme olarak Bellingham'ı itmesiyle kavga hızla tırmandı ve bu durum, tecrübeli savunma oyuncusu Nicolas Otamendi'nin olaya müdahale etmesine neden oldu. İngiltere kalecileri James Trafford ve Dean Henderson sonunda arabulucu rolünü üstlenirken, Ollie Watkins öfkeli Bellingham'ı olay yerinden uzaklaştırdı.




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    Barco'nun Üç Aslan'a yaptığı kışkırtma

    Bu yaz Strasbourg’dan Chelsea’ye transfer olması beklenen Barco, yarı final karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı ancak İngiltere milli takımının sinirlerini bozmada merkezi bir rol oynadı. Tribünlerden çekilen bir videoda, Enzo Fernandez’in beraberlik golünü attıktan sonra genç oyuncunun sahaya koşarak İngiltere oyuncularının tam yüzlerine karşı sevinç gösterisinde bulunduğu görüldü.

    Mercedes-Benz Stadyumu’nda maç boyunca gerilim tırmanıyordu ve Bellingham, Arjantin’in fiziksel taktiklerinin sık sık hedefi oluyordu. Leandro Paredes, daha önce 23 yaşındaki oyuncuya yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı karttan kurtulmuştu; ayrıca Tottenham savunmacısı Cristian Romero’nun da eski Borussia Dortmund oyuncusunun hemen önünde topu uzaklaştırmasını kutladığı görüldü. Bu tekrarlanan provokasyonlar, son düdükle İngiltere’nin elenmesi kesinleştiğinde doruğa ulaştı.


  • Taktiksel çöküş, hayal kırıklığına yol açar

    Kişisel çatışmaların ötesinde, İngiltere kampındaki hayal kırıklığı taktiksel bir çöküşle daha da alevlendi. Anthony Gordon, Üç Aslanlar’a öne geçirme golünü atmıştı, ancak teknik direktör Thomas Tuchel, skoru korumak için beşli savunma düzenine geçmeyi tercih etti. Bu hamle ters tepti ve dünya şampiyonlarının yeniden ivme kazanmasına yol açtı; sonunda da uzatma dakikalarında Lautaro Martinez’in kafa vuruşuyla galibiyet golünü buldular. Tuchel, yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendi ve bu değişikliğin, her şeyi kaybedeceklerini hissettikleri bir anda takımını “pasif” hale getirdiğini kabul etti.

    Bellingham, yenilginin acısını özellikle yüksek sesle dile getirerek, bir başka Dünya Kupası finali için 60 yıl bekleyen deplasman taraftarlarına derin pişmanlığını ifade etti. "Bence bundan çok fazla ders çıkarabiliriz, ama bu gerçekten yürek parçalayıcı. Sonunda bunu başaran ve zafere ulaşan bir İngiltere kadrosunun parçası olmak istiyordum. Burada durup taraftarlara yıllardır duydukları şeylerin aynısını söylemek, gerçekten çok üzücü," dedi orta saha oyuncusu, maç sonrası verdiği duygusal röportajda.

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    Bellingham’a yönelik olası disiplin cezası

    Barco’nun kışkırtmasına rağmen, Bellingham yine de FIFA’dan geriye dönük bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Olay, maç hakemleri tarafından o anda fark edilmedi; ancak net video görüntülerinin ortaya çıkması, para cezası veya maç cezasına yol açabilir. Eğer FIFA müdahale etmeye karar verirse, Bellingham bu Cumartesi Miami’de Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı kadrosundan çıkarılabilir.

    1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi sonucunu elde etmeyi hedefleyen İngiltere için, takımın simgesi niteliğindeki oyuncuyu kaybetmek büyük bir darbe olacaktır. Bellingham, turnuvanın en göze çarpan oyuncularından biri olarak turnuvayı tamamladı, ancak bu son tartışma, sahadaki katkılarını gölgede bırakma tehlikesi yaratıyor. Şimdilik, Üç Aslanlar bronz madalya maçı öncesinde toparlanmak zorundayken, Arjantin ise MetLife Stadyumu'nda İspanya ile oynayacağı yüksek riskli final maçına hazırlanıyor.

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