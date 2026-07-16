Sosyal medyada dolaşan yeni görüntüler, Bellingham’ın Barco’nun başının arkasına tokat attığı anın bağlamını ortaya koydu. İngiltere’nin 2-1 mağlubiyetinin ardından zaten gözle görülür şekilde sinirli olan Real Madrid’in süperstarı, Arjantin’in yedek kalecisiyle el sıkışırken, Barco’nun duyulabilecek mesafeden bir şey söylediği görüldü. La Liga’da geçirdiği süre boyunca İspanyolca’yı akıcı bir şekilde öğrenen Bellingham, bu yoruma anında tepki göstererek eski Brighton oyuncusuna vurdu.

Barco'nun misilleme olarak Bellingham'ı itmesiyle kavga hızla tırmandı ve bu durum, tecrübeli savunma oyuncusu Nicolas Otamendi'nin olaya müdahale etmesine neden oldu. İngiltere kalecileri James Trafford ve Dean Henderson sonunda arabulucu rolünü üstlenirken, Ollie Watkins öfkeli Bellingham'ı olay yerinden uzaklaştırdı.











