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'Yeni bir transfer gibi!' Roberto De Zerbi'den Tottenham yıldızı Dejan Kulusevski için dev müjde: uzun süredir beklenen geri dönüşe çok yaklaştı
Kulusevski için geri dönüşün uzun yolu
Tottenham taraftarları, Kulusevski’yi yeniden resmi maçlarda izleyebilmek için zorlu bir bekleyiş yaşadı; İsveçli milli oyuncu, 2024/25 sezonunun sona ermesinden bu yana sahalardan uzaktı. Sağ patellasındaki ciddi sakatlık, kariyerini adeta 19 ay boyunca askıya aldı ve bu süreçte yaz aylarındaki Dünya Kupası’nı acı bir şekilde kaçırmak zorunda kaldı.
Ancak ağustosta ilk dönüş denemesi sırasında yaşadığı küçük bir aksaklığı da içeren uzun rehabilitasyon sürecinin ardından 26 yaşındaki oyuncu, sonunda A takım ile tam antrenmanlara geri döndü ve bu da şu anda sezonun ilk lig galibiyetini arayan ekip için büyük bir psikolojik destek sağladı.
Cumartesi günü Aston Villa’ya karşı oynanacak maç, kadroda yer alması için henüz erken olsa da teknik ekip, oyuncunun ekim ya da kasım ayında rekabetçi maçlara dönüş yapmasını hedefliyor.
- Getty Images Sport
De Zerbi önemli bir avantajı değerlendiriyor
De Zerbi, İsveçlinin durumuyla ilgili medyaya yaptığı açıklamada, sahanın dışındaki zorlu bir dönemde hem oyuncunun yeteneğini hem de karakterini övgüyle anlattı. Eski Brighton teknik direktörü, "Deki'yi sağlık ekibi ve performans ekibiyle birlikte elimizden gelen en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor ama bu bizim için harika bir şey" dedi. "O iyi bir oyuncu, iyi bir insan ve yeniden oynamayı hak ediyor."
Kulusevski'nin Tottenham düzenindeki önemi abartılamaz, özellikle de sakatlık öncesindeki etkili formu düşünüldüğünde. Diz sorunu, onu sonraki yılın tamamında sahalardan uzak kalmaya zorlamadan önce, çalkantılı geçen 2024/25 sezonunda kulübün en öne çıkan oyuncusu olarak görülüyordu.
Maddison yeniden kadroda
Kulusevski, tam keskinliğine dönmek için çalışan yüksek profilli yaratıcı yeteneklerden tek değil. James Maddison da geçen ağustosta yaşadığı ve bir önceki sezonun sonuna yetişebilmek için büyük bir çaba gerektiren ön çapraz bağ yırtığı da dahil olmak üzere sakatlıklarla dolu sinir bozucu bir döngü yaşadı. Tottenham'ın kümede kalmayı başarmasına yardımcı olmasına rağmen Maddison, mevcut sezonda omzuyla ilgili yeni komplikasyonlarla da uğraştı.
Maddison'ın fizik durumu ve sahadaki benzersiz etkisi hakkında konuşan De Zerbi, 29 yaşındaki oyuncunun mevcut kadro içinde nadir bulunan özellikler sunduğunu belirtti. Teknik direktör, Roberto De Zerbi'nin Pedro Porro, Sandro Tonali ve James Maddison'ın durumlarına ilişkin güncelleme verdiğini doğrulayarak üç oyuncunun da Villa maçı için aday olduğunu ifade etti. "Bakın, James son 10, 15 gündür takımla çalışıyor. Belki 15 günden de azdır ve teknik bir oyuncu olsa da fit olması, iyi bir durumda kalması gerekiyor."
- Getty Images Sport
Sezonu tersine çevirmek
Tottenham, ilk dört Premier League maçında galibiyet alamayıp tek bir gol bile atamayarak hafta sonuna son derece kritik bir konumda giriyor. Bu kötü form grafiği yeni yönetim üzerinde baskı yarattı, ancak teknik direktör, oyuncular soğukkanlılığını koruduğu takdirde sonuçların geleceğine olan inancında kararlılığını sürdürüyor.
Hafta ortasında Liverpool'a karşı kupada alınan yenilgiyi kaçıran Pedro Porro ile Sandro Tonali'nin forma giyebilecek durumda olması, son haftalarda zorlandığı görülen kadroya ilave derinlik sağlıyor.
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