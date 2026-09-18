Tottenham taraftarları, Kulusevski’yi yeniden resmi maçlarda izleyebilmek için zorlu bir bekleyiş yaşadı; İsveçli milli oyuncu, 2024/25 sezonunun sona ermesinden bu yana sahalardan uzaktı. Sağ patellasındaki ciddi sakatlık, kariyerini adeta 19 ay boyunca askıya aldı ve bu süreçte yaz aylarındaki Dünya Kupası’nı acı bir şekilde kaçırmak zorunda kaldı.

Ancak ağustosta ilk dönüş denemesi sırasında yaşadığı küçük bir aksaklığı da içeren uzun rehabilitasyon sürecinin ardından 26 yaşındaki oyuncu, sonunda A takım ile tam antrenmanlara geri döndü ve bu da şu anda sezonun ilk lig galibiyetini arayan ekip için büyük bir psikolojik destek sağladı.

Cumartesi günü Aston Villa’ya karşı oynanacak maç, kadroda yer alması için henüz erken olsa da teknik ekip, oyuncunun ekim ya da kasım ayında rekabetçi maçlara dönüş yapmasını hedefliyor.