Manchester United'ın yaz transfer döneminde yeni bir sol bek almama kararı, özellikle de kulübün Newcastle United'dan Lewis Hall için bir hamleyi değerlendirmesinin ardından, Old Trafford taraftarları arasında şaşkınlık yarattı. Hall'un St James' Park'ta kalması ve United'ın gelecek yaz bu ilgiyi yeniden gündemine almayı planladığının bildirilmesiyle birlikte, kadro kritik bir bölgede hâlâ zayıf kalıyor.

21 yaşındaki Danimarka milli oyuncusu Dorgu'nun Carrick yönetimindeki şansları, devam eden hamstring sakatlığı nedeniyle sınırlı kaldı, ancak tam olarak formuna kavuşması önemli bir takviye olarak görülüyor. Daha önce eski teknik direktör Ruben Amorim döneminde kanat beki olarak görev yapan Dorgu'nun, United Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken şimdi savunmadaki bir rol için öne çıkarıldığı, Carrick döneminde henüz orada oynamamış olmasına rağmen 31 yaşındaki Shaw'a bir başka alternatif sunduğu belirtiliyor. Dorgu'nun sol bek oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda Carrick, "Orada kesinlikle oynayabilir" dedi. "Bunu yaptı, buna hiç şüphe yok. Burada oturup bunu yapamayacağını söylemiyorum. Sadece ben buraya geldiğimden beri bizim düzenimiz böyle."