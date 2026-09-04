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'Yeni bir transfer gibi' - Michael Carrick, transfer döneminin son gününde alınan kararın ardından Patrick Dorgu'nun Manchester United'ın sol bek sıkıntısını çözebileceğinde ısrar ediyor
Manchester United için çok yönlü bir çözüm
Manchester United'ın yaz transfer döneminde yeni bir sol bek almama kararı, özellikle de kulübün Newcastle United'dan Lewis Hall için bir hamleyi değerlendirmesinin ardından, Old Trafford taraftarları arasında şaşkınlık yarattı. Hall'un St James' Park'ta kalması ve United'ın gelecek yaz bu ilgiyi yeniden gündemine almayı planladığının bildirilmesiyle birlikte, kadro kritik bir bölgede hâlâ zayıf kalıyor.
21 yaşındaki Danimarka milli oyuncusu Dorgu'nun Carrick yönetimindeki şansları, devam eden hamstring sakatlığı nedeniyle sınırlı kaldı, ancak tam olarak formuna kavuşması önemli bir takviye olarak görülüyor. Daha önce eski teknik direktör Ruben Amorim döneminde kanat beki olarak görev yapan Dorgu'nun, United Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken şimdi savunmadaki bir rol için öne çıkarıldığı, Carrick döneminde henüz orada oynamamış olmasına rağmen 31 yaşındaki Shaw'a bir başka alternatif sunduğu belirtiliyor. Dorgu'nun sol bek oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda Carrick, "Orada kesinlikle oynayabilir" dedi. "Bunu yaptı, buna hiç şüphe yok. Burada oturup bunu yapamayacağını söylemiyorum. Sadece ben buraya geldiğimden beri bizim düzenimiz böyle."
- Getty Images Sport
Danimarka milli oyuncusu için yeni bir başlangıç
Şubat 2025'te Lecce'den United'a katılan Dorgu, o tarihten bu yana tüm kulvarlarda 50 maça çıkıp dört gol attı ve beş asist yaptı. Çok yönlülüğü, Premier League'in zorluklarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü dengelemeye hazırlanan United için kilit bir avantaj. Mevcut düzende aldığı sınırlı sürelerde büyük ölçüde kanat oyuncusu olarak kullanılmış olsa da, milli takım düzeyindeki birikimi birden fazla sisteme uyum sağlayabileceğini gösteriyor.
United'ın patronu, Dorgu'nun etkisinin sahada tek bir pozisyonla sınırlı kalmadığını vurgularken, hücum katkılarına dikkat çekip savunmadaki faydasını da kabul etti. Carrick şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki bir süredir sakattı. Bu yüzden benim için neredeyse sahip olduğumuz yeni bir oyuncu gibi ve bazı açılardan adeta yeni bir transfer gibi, çünkü gruba çok şey kattı. Danimarka için sağ tarafta oynadı, yazın hücum hattında sağ tarafta oynarken harika bir gol attı. Sol bek de oynayabilir."
Kadro derinliği ve transfer işleri
Savunmaya yönelik endişelerin ötesinde United, orta sahayı güçlendirmek için Youri Tielemans, Carlos Baleba ve Andrey Santos gibi isimlere £160 milyondan fazla harcayarak transfer piyasasında aktifti. Bazı taraftarlar, kapıdan içeri onların ardından uzman bir sol bekin gelmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşasa da Carrick, kadronun genel dengesinin geçen sezona kıyasla önemli ölçüde geliştiğini savunuyor.
Yaz dönemindeki hareketliliğe değinen United teknik direktörü, kulübün aşmak zorunda kaldığı mali kısıtlamalara rağmen transfer çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Sanırım bunu söyledim, geçen sezon sahip olduğumuz gruptan daha güçlü çıkmak istiyorduk ve buna kesinlikle eklemeler yaptık. Finans açısından durum ortada; elimizde ne varsa ve bundan en yüksek verimi almaya çalışırken onunla hareket ediyoruz. Kesinlikle, gruba kattığımız oyunculardan çok memnunum, kesinlikle çok memnunum. Bence sahip olduğumuz oyuncuların kalitesi ve seviyesi düşünüldüğünde orada gerçekten çok iyi işler yaptık. Bundan gerçekten, gerçekten çok mutluyum" diyen Carrick, sözlerini böyle tamamladı.
- Getty Images Sport
Zirkzee forma mücadelesi vermek için kalıyor
Son günün yoğun spekülasyonlarına konu olan oyunculardan biri Joshua Zirkzee oldu. United'ın, Hollanda milli oyuncusu için Everton'dan gelen geç kiralama girişimini engellediği bildirildi. Bunun başlıca nedeni, kulübün Benjamin Sesko'yu destekleyecek uygun bir alternatifi bulmak için artık çok geç olduğunu düşünmesiydi.
Teknik direktör, Zirkzee'nin ilk 11'deki yerini yeniden kazanma mücadelesini benimseneceğinden emin. Carrick, "Josh önemli" dedi. "Bence yine mesele takım, kadro, derinlik ve bütün sezon. Josh burada mutlu, biliyorsunuz, ayrıca Josh'la gerçekten çok iyi bir ilişkim var. Onun istediği, şu ana kadar oynadığından daha fazla oynamak ve bu da iyi bir şey; rekabet ve mevkiler için sağlıklı rekabet. Önümüzde çok fazla maç var, hatta sadece önümüzdeki birkaç haftada bile, biliyorsunuz. Josh gerçekten, gerçekten üst düzey şeyler yapabilir."
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