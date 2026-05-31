"Yeni bir sayfa açmak istiyorum": Bir süperstarın gelmesi, FC Bayern için yeni fırsatlar yaratabilir

Leao gibi bir oyuncu için nispeten düşük olan bu fiyat, FC Bayern Münih'i yeniden sahneye çıkarabilir mi? Geçtiğimiz yaz, Almanya'nın rekor şampiyonu, teknik açıdan çok yetenekli bu hücum oyuncusuyla yakından ilgilendiği söyleniyordu. O dönemde kicker dergisi, FCB yetkililerinin Leao'nun menajerleriyle çoktan görüştüğünü bildirmişti.

Ancak transfer daha sonra oldukça hızlı bir şekilde suya düştü. Medya haberlerine göre Leao, Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in müzakereleri aniden askıya almasından rahatsız olmuş, FCB'nin de bilindiği gibi başka seçenekleri olduğu ortaya çıkmıştı. Athletic Bilbao'dan Nico Williams, uzun süre yeni bir kanat oyuncusu arayışında en çok konuşulan isim olmuştu, ancak İspanyol oyuncu sonunda Bilbao'da kaldı. Daha sonra Bayern, onun yerine Liverpool'dan Luis Diaz'ı transfer etti. Diaz, büyük bir etki yarattı ve Münih'teki ilk sezonunda, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımının ulusal çifte kupayı kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

Bu arada Leao, inişli çıkışlı bir sezon geçirdiği Milano'da kaldı. Bu nedenle ve geçen yaz yaşanan iddia edilen anlaşmazlıklar nedeniyle, Bayern'in Portekizli milli oyuncuyu yeniden hedef alması pek olası görünmüyor. Ancak bilindiği gibi, Alman şampiyonu bu yaz yeni bir hücum oyuncusu transfer etmek istiyor. En iyi senaryoda, hem sol kanatta Diaz'a rakip hem de forvet merkezinde Harry Kane'in yedeği olarak görev alabilecek, esnek bir oyuncu transfer edilmesi planlanıyor. Sadece profiline bakıldığında, Leao bunun için oldukça uygun bir seçenek olurdu.