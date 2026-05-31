Leao, Portekizli televizyon kanalı Sport TV'ye "Milan'da tarih yazmış olmaktan gurur duyuyorum, ancak kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi.
Çeviri:
"Yeni bir sayfa açmak istiyorum": Bir süperstarın gelmesi, FC Bayern için yeni fırsatlar yaratabilir
"Başka bir ligde oynamaya hazırım. Milan için elimden geleni yaptım, ama artık yeni hedeflerin peşine düşme zamanı geldi," diye devam etti Portekizli forvet.
Leao'nun Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olsa da, sözleri bu yaz erken bir ayrılığa işaret ediyor. Özellikle de Rossoneri, Serie A'da beşinci sırada kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını bir kez daha kaçırdığı için, önümüzdeki sezon yine bu turnuvada yer almayacak. Bunun sonucunda Milan'da bir işten çıkarma dalgası yaşandı; aralarında teknik direktör Massimiliano Allegri ve sportif direktör Igli Tare'nin de bulunduğu isimler kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.
İlgilenen kulüpler için cazip olan nokta ise, Leao'nun sözleşmesindeki 175 milyon avroluk çıkış maddesinden çok daha düşük bir bedel karşılığında transfer edilebilecek olması. Söylentilere göre Milan, uzun süredir transferle ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 50 milyon avroya bırakmaya hazır.
- Getty Images
Geçen yıl FC Bayern ile Rafael Leao arasında işler ciddileşti
Leao gibi bir oyuncu için nispeten düşük olan bu fiyat, FC Bayern Münih'i yeniden sahneye çıkarabilir mi? Geçtiğimiz yaz, Almanya'nın rekor şampiyonu, teknik açıdan çok yetenekli bu hücum oyuncusuyla yakından ilgilendiği söyleniyordu. O dönemde kicker dergisi, FCB yetkililerinin Leao'nun menajerleriyle çoktan görüştüğünü bildirmişti.
Ancak transfer daha sonra oldukça hızlı bir şekilde suya düştü. Medya haberlerine göre Leao, Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in müzakereleri aniden askıya almasından rahatsız olmuş, FCB'nin de bilindiği gibi başka seçenekleri olduğu ortaya çıkmıştı. Athletic Bilbao'dan Nico Williams, uzun süre yeni bir kanat oyuncusu arayışında en çok konuşulan isim olmuştu, ancak İspanyol oyuncu sonunda Bilbao'da kaldı. Daha sonra Bayern, onun yerine Liverpool'dan Luis Diaz'ı transfer etti. Diaz, büyük bir etki yarattı ve Münih'teki ilk sezonunda, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımının ulusal çifte kupayı kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı.
Bu arada Leao, inişli çıkışlı bir sezon geçirdiği Milano'da kaldı. Bu nedenle ve geçen yaz yaşanan iddia edilen anlaşmazlıklar nedeniyle, Bayern'in Portekizli milli oyuncuyu yeniden hedef alması pek olası görünmüyor. Ancak bilindiği gibi, Alman şampiyonu bu yaz yeni bir hücum oyuncusu transfer etmek istiyor. En iyi senaryoda, hem sol kanatta Diaz'a rakip hem de forvet merkezinde Harry Kane'in yedeği olarak görev alabilecek, esnek bir oyuncu transfer edilmesi planlanıyor. Sadece profiline bakıldığında, Leao bunun için oldukça uygun bir seçenek olurdu.
Rafael Leao: Manchester United mı, Türkiye mi?
Bayern son dönemde en çok Anthony Gordon'u kadrosuna katmak için çaba sarf etmişti, ancak bu transferde FC Barcelona son anda ipleri eline aldı. Diğer adaylar arasında RB Leipzig'den Yan Diomande ve AFC Bournemouth'tan Junior Kroupi de yer alıyor; ancak bu isimler, Leao'nun görünüşe göre "sadece" 50 milyon avroya mal olacağı düşünülürse, çok daha pahalıya mal olacak.
Süper dripçi, veda açıklamasında spor kariyerinin geleceğini en çok nerede görmek istediğini açık bırakmıştı. En azından medyada Manchester United onun favori hedefi olarak görülüyor, ayrıca iki Türk dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Leao'ya teklifte bulunduğu söyleniyor.
Forvet, Milan'da yedi yıldır forma giyiyor ve 2019 yılında OSC Lille'den yaklaşık 50 milyon euro transfer ücreti karşılığında İtalya'ya gelmişti. 2021 ile 2025 yılları arasında geçirdiği dört iyi ve kısmen çok iyi sezonun ardından – bu sezonlardan biri olan 2021/22'de Serie A'da 21 gol ve asistle Milan'ın şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı – geçen yıl bile en üst düzey uluslararası bir kulübe transfer olacağı tahmin ediliyordu.
Bu tür söylentiler önceki yıllarda da sık sık duyulmuştu, bu nedenle Leao'nun Haziran 2023'te sözleşmesini uzatması büyük bir coşkuyla karşılandı. Geçtiğimiz sezonun iyi geçen ilk yarısının ardından, Leao'nun ikinci yarı performansı son zamanlarda oldukça vasat kaldı. Ocak başından bu yana sadece üç gol katkısı yapabildi ve Leao'nun form düşüklüğü, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmesine neden oldu.
- Getty Images
Rafael Leao: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
31
Gol
10
Asist
3