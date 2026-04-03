"Yeni bir sakatlık geçirmedim!" - Brezilya milli takımında Dünya Kupası'nı kaçırabileceği iddiaları üzerine Liverpool kalecisi Alisson konuştu
Slot, Alisson'un PSG maçlarını kaçıracağını doğruladı
Slot, Alisson'un Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçında ve Paris Saint-Germain ile yapılacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin her iki ayağında da forma giyemeyeceğini doğrulayarak, Liverpool'un kupa kazanma umutlarına ciddi bir darbe vurdu. Bu sezon birçok sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı milli kaleci, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı yendikleri maçta ortaya çıkan bir sorun nedeniyle iyileşme sürecinde gerileme yaşadı.
Etihad'a yapılacak deplasman öncesinde gazetecilere konuşan Slot, as kalecisinin sahalara dönüşüyle ilgili karamsar bir zaman çizelgesi verdi. Slot, gazetecilere "Paris Saint-Germain maçlarında da forma giyemeyecek" dedi. "Biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Sezonun sonuna doğru tekrar forma girmesini bekliyoruz."
Alisson, Dünya Kupası'yla ilgili endişeleri açıklığa kavuşturdu
Teknik direktörün temkinli sözlerine rağmen Alisson, Brezilya ile katılması planlanan Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olabilecek eski bir sakatlığının nüksettiğini öne süren haberlere yanıt verdi. Kaleci, sosyal medya üzerinden taraftarları rahatlatmak amacıyla yaptığı paylaşımda, şu anki yokluğunun yaz planlarını tehlikeye atacak yeni bir tıbbi acil durumdan ziyade, mevcut rehabilitasyon programının bir parçası olduğunu vurguladı.
"Yeni bir sakatlık yaşamadım!" Alisson, fiziksel durumu ve son zamanlardaki yokluğuyla ilgili artan spekülasyonlara yanıt vererek kararlı bir şekilde konuştu. Brezilyalı kaleci, mevcut durumunu açıklığa kavuşturarak şunları söyledi: "Tedavi aşamasındayım ve planım, Nisan ayı sonuna kadar tam olarak forma girmiş olmak!"
Alisson'un sahalara dönüş takvimi ve sezon üzerindeki etkisi
The Athletic'ten James Pearce'e göre Alisson, nisan ayı sonuna kadar tam olarak forma girmeyi bekliyor. Bu takvim, Brezilyalı kalecinin Liverpool'un Premier Lig'deki son dört maçında forma giyebileceğini gösteriyor; bu maçlar arasında Manchester United, Chelsea ve Aston Villa ile oynanacak kritik karşılaşmalar da bulunuyor.
Ayrıca, bu iyileşme takvimi, 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs tarihlerinde oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarıyla da örtüşüyor ve sezonun belirleyici aşamasına giren Kırmızılar için büyük bir moral kaynağı oluyor.
Şampiyonlar Ligi ve FA Kupası engelleri
Liverpool şu anda Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor ve ilk dörtte yer almayı garantilemek için zorlu bir mücadeleye girecek; bu da kupa performanslarının her zamankinden daha hayati önem taşımasına neden oluyor. Kırmızılar, 2022'de kupayı kaldırdıkları zamandan bu yana ilk kez FA Cup yarı finallerine ulaşmayı hedefliyor, ancak önce Etihad'da zorlu bir çeyrek final maçını geçmeleri gerekiyor. Giorgi Mamardashvili'nin kaleyi koruyacağı bu maçta, Alisson'un üst düzey kurtarış yeteneklerini taklit etme baskısı Gürcü kalecinin üzerinde olacak.
Avrupa cephesinde ise son şampiyon PSG ile oynanacak rövanş maçı daha da büyük bir zorluk teşkil ediyor. Geçen yıl Fransız ekibine penaltı atışlarında yenilen Liverpool, intikam peşinde.