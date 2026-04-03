"Yeni bir sakatlık geçirmedim!" - Brezilya milli takımında Dünya Kupası'nı kaçırabileceği iddiaları üzerine Liverpool kalecisi Alisson konuştu

Slot, Alisson'un Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçında ve Paris Saint-Germain ile yapılacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin her iki ayağında da forma giyemeyeceğini doğrulayarak, Liverpool'un kupa kazanma umutlarına ciddi bir darbe vurdu. Bu sezon birçok sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı milli kaleci, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı yendikleri maçta ortaya çıkan bir sorun nedeniyle iyileşme sürecinde gerileme yaşadı.

Etihad'a yapılacak deplasman öncesinde gazetecilere konuşan Slot, as kalecisinin sahalara dönüşüyle ilgili karamsar bir zaman çizelgesi verdi. Slot, gazetecilere "Paris Saint-Germain maçlarında da forma giyemeyecek" dedi. "Biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Sezonun sonuna doğru tekrar forma girmesini bekliyoruz."