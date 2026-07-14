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"Yeni bir R9'a en yakın isim" - Claude Makelele, Kylian Mbappé'yi Ronaldo ile karşılaştırıyor ve Real Madrid'in süperstarının 2026 Ballon d'Or'u kazanacağına inanıyor
Mbappé, Ballon d'Or zaferi için favori gösteriliyor
Real Madrid efsanesi, forvetin bu sezon kulüp düzeyinde nispeten mütevazı bir kupa koleksiyonuna sahip olmasına rağmen, Mbappé’nin 2026 Ballon d’Or’u kazanması için tam destek verdi. Makelele, Fransız oyuncunun uluslararası sahnedeki performanslarının onu rakiplerinin bir adım önüne taşıdığına inanıyor.
Makelele, ComeOn'a yaptığı açıklamada, "Mbappé'nin bu ödülü kazanmasını çok isterim," dedi. "Bu sezon Real Madrid ile pek fazla kupa kazanamadı, ancak bu Dünya Kupası'nda sergilediği performans olağanüstü."
Eski orta saha komutanı, Fransız oyuncunun sergilediği olağanüstü performansın onu futbolun en prestijli bireysel ödülünün en öne çıkan adayı haline getirdiğine inanıyor.
- AFP
Yeni Ronaldo Nazario
Mbappe’nin teknik yeteneği ve fiziksel üstünlüğüne dair övgü dolu bir değerlendirmede bulunan Makelele, şu anki Real Madrid’in yıldızı ile efsanevi Brezilyalı forvet Ronaldo arasında karşılaştırmalar yaptı.
Makelele, Mbappé'nin 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında 'O Fenomeno'nun yarattığı etkiyi yansıtarak, günümüzün en belirleyici oyuncusu haline geldiğini belirtti.
"Kylian Mbappe’nin sezonlar boyunca sergilediği durmak bilmeyen istikrarı, onu Ronaldo Nazario’ya gittikçe daha da yaklaştırıyor. Brezilyalıya boşuna ‘O Fenomeno’ demedik ve Mbappe şüphesiz kendi neslinin fenomeni. Korkutucu olan ise, henüz ulaşması gereken seviyelerinin olması. Kesinlikle ikna oldum: O, günümüzün R9’una en yakın isim," diye konuştu Makelele.
- Getty
Dikkatler İspanya’daki hesaplaşmaya yöneliyor
Fransa artık tüm dikkatini İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final maçına verecek; Didier Deschamps’ın hem Mbappé hem de Olise’yi kadroya dahil edebileceği tahmin ediliyor.
Kylian, Fransa'yı üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline taşımaya hevesli ve kariyerinde ikinci kez altın kupayı kazanmayı umuyor.
Bellingham ile yapılan karşılaştırmaları reddetmek
Makelele, hem Olise’ye hem de Jude Bellingham’a yönelik övgülerine rağmen, ikisinden birini diğerine göre üstün tutmayı reddetti. Genç yıldızların, geçmişin devleriyle ya da birbirleriyle sürekli karşılaştırılma yükü altında kalmadan kendi yollarını çizmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.
"Jude Bellingham mı, Michael Olise mi? Bırakın kendilerini ifade etsinler. Yaptıkları şey olağanüstü," diye ısrar etti Makelele. "Ben karşılaştırma yapmam. Felsefem şudur: Büyük isimleri asla karşılaştırmamak gerekir. Pele'yi ondan sonraki nesillerle karşılaştıramazsınız; Maradona'ya gelince, karşılaştırmalar hiç bitmez. Zidane dünya futboluna damgasını vurdu ve bu iz, ondan sonraki nesiller ne olursa olsun sonsuza dek kalacak. Bırakın bu gençlerin her biri kendi yolunda kariyerini inşa etsin ve bu sporun tarihine kendi adını yazsın."
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