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Yeni bir proje ve tükenen sabır: Al-Ittihad, Al-Ahli acısını Al-Nassr karşısında yaşamaktan endişe ediyor

FEATURES
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Ahli
Al Hilal
Suudi Arabistan

Kıyasıya mücadele

Al-Ahli ve Al-Ittihad'ın içinde bulunduğu koşullar, bu sezon bazı konularda dikkat çekici biçimde benzeşiyor. Cidde'nin bu iki takımı; kadroyu gençleştirmeye, bazı unsurları değiştirmeye ve farklı bir teknik direktörle çalışmaya dayanan yeni bir aşamaya giriyor.

Ancak bu yeni projeler, sahadaki herhangi bir rakipten daha zor görünen bir etkene çarpıyor: Taraftarların ve basının sabırsızlığı ve sonuçları hızlıca görme isteği.

Cidde'nin iki büyüğü bir miktar kafa karışıklığı yaşarken, Al-Hilal ve Al-Nassr daha istikrarlı bir görüntü vermeyi sürdürüyor. 

Al-Hilal, Al-Ahli'yi 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Bunun ardından "Al-Raqi" içinde yönetime, teknik heyete ve bazı oyunculara uzanan güçlü bir eleştiri dalgası başladı; projeyi yeniden düzenleme arayışı içinde sportif direktörle yollar da ayrıldı.

Buna karşılık Al-Ittihad, bu sezona kadarki en zorlu maçına çıkıyor. Takım, Roshn Ligi'nin 5. haftası kapsamında bu akşam, cumartesi, Al-Nassr'a karşı sahaya çıkacak.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ahli bedelini ödedi, Ittihad aynı senaryoyla karşı karşıya

    Ahli'nin başına gelenler, Nasr maçı öncesinde İttihad için acı bir ders niteliği taşıyabilir. "Er-Raki" sezona büyük hedeflerle girdi, ancak Hilal karşısında alınan yenilgi, yalnızca sonuçla ilgili olmayan sorunları gözler önüne serdi; takımın görüntüsü, kimliği ve oyuncularının rekabete ne kadar hazır olduğu da sorgulanır hale geldi. Böylece sistem içinde değişiklik yapılması yönündeki talepler arttı.

    Ancak en büyük sorun, tüm bunların çok erken bir zamanda yaşanmış olması. Yeni projeler karakterlerini oluşturmak için genellikle belli bir süreye ihtiyaç duyar; oysa rakiplerinin emin adımlarla ilerlediğini gören taraftarlar beklemeye daha az istekli görünüyor.

    Ayrıca oku: Analiz: Nasr'ın füzeleri, İttihad'ı en güçlü olduğu noktada çarpabilir!

    İşte İttihad tam da burada en zorlu sınavla karşı karşıya. Takım neredeyse aynı yeniden yapılanma sürecinden geçiyor; beraberinde yeni bir teknik heyet ve yeni isimler var. Ancak Nasr maçı, bir yenilgiye daha izin vermeyen bir zamanlamada geliyor, çünkü herhangi bir aksaklık, Ahli'nin yaşadığı senaryonun aynısını tetikleyebilir.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr, Al-Ittihad'a kaçış fırsatı vermiyor

    Al-Nassr, El Clasico'ya tamamen farklı bir konumda giriyor; takım emin adımlarla ilerliyor, tüm puanları topladı, unvanını savunmaya çalışıyor ve en önemlisi artık rakiplerinin puan kayıplarını nasıl değerlendireceğini ve üzerlerindeki baskıyı nasıl artıracağını çok iyi biliyor.

    Bu nedenle Al-Nassr'ın Al-Ittihad karşısında alacağı galibiyet, sadece yeni üç puan olmayacak, aksine çifte bir darbe olacak; Al-Nassr, Roshn Ligi'nin zirvesinde Al-Hilal'ı kovalamayı sürdürecek, aynı zamanda Al-Ittihad'ı da Al-Ahli'yi çoktan kovalamaya başlayan eleştiri girdabına sürükleyecek.

    Sorun şu ki, Al-Ittihad sadece teknik açıdan güçlü bir takımla karşılaşmıyor, aynı zamanda kıyaslama baskısıyla da yüzleşiyor. Al-Nassr ve Al-Hilal her kazandığında, Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin herhangi bir puan kaybı daha da göze çarpar hale geliyor ve her olumsuz sonuç, projenin ne kadar işe yaradığına ve sezon öncesi alınan kararların ne derece doğru olduğuna dair bir soru işaretine dönüşüyor.

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad, projesini kanıtlama sınavı önünde

    Buna karşılık, Nassr karşılaşması İttihad için tabloyu tamamen tersine çevirmek adına ideal fırsat olabilir. Klasikoyu kazanmak "El-Amid"e üç puandan fazlasını verecek; ona özgüven kazandıracak ve yeni projenin tam istikrar aşamasına ulaşmadan önce bile büyüklerle mücadele edebilecek güçte olduğunu kanıtlayacak.

    Ayrıca bir galibiyet, takım ve bazı yöneticileri hakkında ortaya çıkmaya başlayan şüphe halini geçici olarak durdurabilir ve teknik ekibe günlük baskılardan uzak, daha geniş bir çalışma alanı sağlayabilir; çünkü taraftarlar büyük maçlarda olumlu sonuçlar gördüklerinde genellikle daha sabırlı olurlar.

    Mağlubiyete gelince, durum tamamen farklı olacaktır. İttihad kendisini çok daha sert bir eleştiri dalgasının karşısında bulabilir ve bununla birlikte belki de bazı idari ve teknik isimlerin değiştirilmesine yönelik talepler başlayabilir; özellikle de taraftarların birtakım kararlar hakkında halihazırda soru işaretleri sormaya başlamış olması nedeniyle.

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  • Bir sonraki dönemin şeklini belirleyebilecek klasik

    Bu nedenle, bu akşam cumartesi günü oynanacak İttihad ve Nassr maçı, iki büyük takım arasındaki bir karşılaşmadan çok daha büyük bir önem taşıyor. Nassr, şampiyonluğunu savunmaya devam etmek ve Hilal üzerindeki baskıyı artırmak istiyor; İttihad ise yeni projesinin ortaya çıkması için yıllara ihtiyaç duymadığını ve yapılan değişikliklerin şimdiden rekabet edebilecek bir takım yaratabileceğini kanıtlamaya çalışıyor.

    Nassr'ın galibiyeti, İttihad'ı aynı "Ahli acısını" yaşatabilir: ağır bir mağlubiyet, taraftar baskısı ve projeye yönelik artan şüpheler. İttihad'ın galibiyeti ise ona tüm bu soruları tek seferde yanıtlama fırsatı verecek.

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    Dolayısıyla, bu klasik maç, İttihad taraftarlarının sabrının ilk gerçek sınavı olabilir, ancak aynı zamanda bu sabrı kazanmanın da en hızlı yolu olabilir. Ya Nassr, Riyad'ın iki devinin başka bir yolda olduğunu doğrulayacak ya da İttihad, yeni projesinin tek bir maçla denklemi tersine çevirebileceğini kanıtlayacak.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
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Al Nassr FC
ALN