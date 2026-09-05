Al-Ahli ve Al-Ittihad'ın içinde bulunduğu koşullar, bu sezon bazı konularda dikkat çekici biçimde benzeşiyor. Cidde'nin bu iki takımı; kadroyu gençleştirmeye, bazı unsurları değiştirmeye ve farklı bir teknik direktörle çalışmaya dayanan yeni bir aşamaya giriyor.

Ancak bu yeni projeler, sahadaki herhangi bir rakipten daha zor görünen bir etkene çarpıyor: Taraftarların ve basının sabırsızlığı ve sonuçları hızlıca görme isteği.

Cidde'nin iki büyüğü bir miktar kafa karışıklığı yaşarken, Al-Hilal ve Al-Nassr daha istikrarlı bir görüntü vermeyi sürdürüyor.

Al-Hilal, Al-Ahli'yi 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Bunun ardından "Al-Raqi" içinde yönetime, teknik heyete ve bazı oyunculara uzanan güçlü bir eleştiri dalgası başladı; projeyi yeniden düzenleme arayışı içinde sportif direktörle yollar da ayrıldı.

Buna karşılık Al-Ittihad, bu sezona kadarki en zorlu maçına çıkıyor. Takım, Roshn Ligi'nin 5. haftası kapsamında bu akşam, cumartesi, Al-Nassr'a karşı sahaya çıkacak.