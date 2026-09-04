“Yeni bir nesil” - Carlo Ancelotti, Real Madrid ziyareti sırasında Brezilya'nın 2030 Dünya Kupası ana planını açıkladı

Küresel sahneyi düşünerek ileriye bakan Ancelotti, bir önceki Dünya Kupası döngüsünün sona ermesinin ardından Brezilya Milli Takımı için uzun vadeli planını anlattı. Son turnuvanın, bir grup efsanevi oyuncu için bir dönemin sonunu işaret ettiğini ve bunun da yeni yeteneklere doğru bir geçişi gerekli kıldığını belirtti.

"2030 Dünya Kupası'na hırs, kalite ve hazır oluşla gidebilecek yeni bir nesli planlamaya başlamak için, Brezilya'da ve Avrupa'da, dünyanın dört bir yanına yayılmış genç Brezilyalı oyuncuları değerlendiriyoruz," diye açıkladı Ancelotti.