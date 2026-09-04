Getty Images Sport
Çeviri:
“Yeni bir nesil” - Carlo Ancelotti, Real Madrid ziyareti sırasında Brezilya'nın 2030 Dünya Kupası ana planını açıkladı
Valdebebas'a hoş bir dönüş
Carlo Ancelotti, Valdebebas'taki Real Madrid City antrenman tesislerini ziyaret ederek tanıdık bir ortama geri döndü. Real Madrid'in eski teknik direktörü ve şu anki Brezilya milli takım teknik direktörü, antrenman öncesinde kadro ve teknik ekiple selamlaşmak için vakit ayırdı. Ziyareti hakkında konuşan Ancelotti, bu kadar çok başarılı yıl geçirdiği bir yere yeniden adım atmaktan büyük mutluluk duyduğunu kabul etti.
- AFP
Brezilyalı yıldızlardan son durum
Ziyareti sırasında tecrübeli İtalyan teknik adam, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncu grubuyla yakından bir araya gelme fırsatı buldu. Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao ve Rodrygo gibi yıldızların mevcut fiziksel durumunu ve iyileşme süreçlerini değerlendirmek için zaman ayırdı. Ancelotti için milli takım teknik direktörü olarak üstlendiği ikili sorumluluk ile eski kulübüne duyduğu yakınlığı dengelemek, İspanya'nın başkentinde özel bir sabah yaşanmasına neden oldu.
Yeni bir nesil için planlama
Küresel sahneyi düşünerek ileriye bakan Ancelotti, bir önceki Dünya Kupası döngüsünün sona ermesinin ardından Brezilya Milli Takımı için uzun vadeli planını anlattı. Son turnuvanın, bir grup efsanevi oyuncu için bir dönemin sonunu işaret ettiğini ve bunun da yeni yeteneklere doğru bir geçişi gerekli kıldığını belirtti.
"2030 Dünya Kupası'na hırs, kalite ve hazır oluşla gidebilecek yeni bir nesli planlamaya başlamak için, Brezilya'da ve Avrupa'da, dünyanın dört bir yanına yayılmış genç Brezilyalı oyuncuları değerlendiriyoruz," diye açıkladı Ancelotti.
- DeFodi Images
Yaklaşan hazırlık maçları için hazırlanıyor
Brezilya Teknik Direktörü, şu anda 20 ve 21 yaşındaki genç Brezilyalı yetenekler arasında ortaya çıkan olağanüstü ham kaliteye dikkat çekti. Temel çalışmalar sürerken teknik ekip, 25 Eylül'de Townsville'de ve 29 Eylül'de Brisbane'de Avustralya'ya karşı oynanacak iki maçla başlayacak, ardından 3 Ekim'de Hindistan ile karşılaşmak üzere Kalküta'ya yapılacak yolculukla devam edecek hazırlık maçlarını kritik test alanları olarak kullanmayı planlıyor. Ancelotti bu ülke çapındaki yetenek değerlendirmesini yürütürken, nihai hedef 2030'a kadar dünyadaki her rakibe meydan okuyabilecek rekabetçi bir kadro oluşturmak olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun