"Yeni bir meydan okuma" - AC Milan'ın süperstarı, "başka bir lig" açıklamasıyla Manchester United'a transfer kapısını araladı mı?

Milan'ın süperstarı Leao'nun geleceği, forvetin kariyer hedefleriyle ilgili son derece samimi bir röportaj vermesinin ardından gündeme oturdu. San Siro'da sözleşmesi devam etmesine rağmen, 26 yaşındaki oyuncu, sık sık santrfor pozisyonunda oynatıldığı zorlu bir sezonun ardından İtalya'daki serüveninin doğal bir sonuca doğru ilerliyor olabileceğini ima etti.

Leao, Sport TV'ye verdiği röportajda, "Şahsen, Milan'da elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum" dedi. "Bu kulüp benim gelişmeme yardımcı oldu, zor anlarda bana destek oldu ve neyse ki ben de Rossoneri tarihine adımı yazdırmayı başardım. Bence herkesin hayalleri, hedefleri ve üstesinden gelmesi gereken zorlukları vardır. Ben yeni bir ligde yeni bir mücadeleye atılmayı arzuluyorum. Ve eğer bu gerçekleşirse, çok mutlu olacağım. Ayrıca Milan'da iyi bir iş çıkardığımı bildiğim için de."



