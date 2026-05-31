"Yeni bir meydan okuma" - AC Milan'ın süperstarı, "başka bir lig" açıklamasıyla Manchester United'a transfer kapısını araladı mı?
Leao, San Siro'dan ayrılmaya hazır
Milan'ın süperstarı Leao'nun geleceği, forvetin kariyer hedefleriyle ilgili son derece samimi bir röportaj vermesinin ardından gündeme oturdu. San Siro'da sözleşmesi devam etmesine rağmen, 26 yaşındaki oyuncu, sık sık santrfor pozisyonunda oynatıldığı zorlu bir sezonun ardından İtalya'daki serüveninin doğal bir sonuca doğru ilerliyor olabileceğini ima etti.
Leao, Sport TV'ye verdiği röportajda, "Şahsen, Milan'da elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum" dedi. "Bu kulüp benim gelişmeme yardımcı oldu, zor anlarda bana destek oldu ve neyse ki ben de Rossoneri tarihine adımı yazdırmayı başardım. Bence herkesin hayalleri, hedefleri ve üstesinden gelmesi gereken zorlukları vardır. Ben yeni bir ligde yeni bir mücadeleye atılmayı arzuluyorum. Ve eğer bu gerçekleşirse, çok mutlu olacağım. Ayrıca Milan'da iyi bir iş çıkardığımı bildiğim için de."
Manchester United ve Arsenal alarmda
Leao’nun açıklamaları şüphesiz birçok Premier Lig devinin, özellikle de Manchester United’ın ilgisini çekecektir. Portekizli milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir podcast programında idolü Cristiano Ronaldo olduğu için United’ı sevdiğini itiraf ederek bu spekülasyonları daha da alevlendirdi. Ayrıca izlemekten keyif aldığı bir diğer İngiliz takımı olarak Arsenal’i de saydı; bu durum, hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen her iki kulübü de tetikte tutuyor.
Milan, Serie A'yı beşinci sırada tamamlayarak Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma hakkını kaçırdı ve şu anda bir geçiş dönemi yaşıyor. Kulübün mali dengesini sağlaması gerektiği ve kalıcı bir teknik direktör ile üst düzey yöneticilerin bulunmadığı bir ortamda, kulüp sahipleri yıldız kanat oyuncusunu yaz transfer döneminde yapılacak büyük çaplı yenilemeyi finanse etmek için elden çıkarılabilir bir varlık olarak görebilir.
Milan'da perde arkasında kaos
Gerçekten de öyle. Rossoneri, spor departmanındaki kadronun tamamen yenilenmesinin ardından şu anda bir liderlik boşluğu içinde bulunuyor. Kulüp, Massimiliano Allegri’den ayrılmasının ardından yeni bir yön arayışında ve haberlere göre, teknik direktörlük pozisyonunu görüşmek üzere Crystal Palace’tan ayrılacak olan teknik direktör Oliver Glasner ile bir görüşme ayarladıkları belirtiliyor.
Kulüpteki istikrarsızlık, Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasıyla birleşince, potansiyel bir ayrılık için mükemmel bir fırtına yarattı. Leao daha önce kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic'in rehberliğinde kendini affettirmek istediğini belirtmiş olsa da, son yorumları Milan'ın şu anda sağlayamadığı "Avrupa'nın en üst seviyeleri"ne olan ilgisinin arttığını gösteriyor.
Dikkatler 2026 Dünya Kupası'na çevrildi
Kulüp geleceği hakkında herhangi bir karar verilmeden önce Leao, Portekiz milli takımıyla olan görevlerine odaklanıyor. 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilen oyuncu, kariyerinin en iyi yolunu değerlendirmeden önce bu turnuvayı yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemek için bir fırsat olarak değerlendirmeyi planlıyor.
"Şu anda benim için en önemli şey Dünya Kupası. İyi bir Dünya Kupası geçirmek ve milli takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sonra, zamanı geldiğinde, kariyerimin geleceği için en iyi seçenekleri değerlendirip, Avrupa'nın en üst seviyesinde rekabet etmeye devam edeceğim," dedi kanat oyuncusu. Birçok üst düzey kulübün yakından takip ettiği bu süreçte, Portekiz'in turnuvadaki performansı, Avrupa'nın en heyecan verici forvetlerinden birinin gelecek sezon hangi takıma transfer olacağını belirleyebilir.