Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin Real Madrid'e transfer olmayı reddetmesi ve ardından Barcelona ile anlaşması, Beyazlar'ın üst düzey çevrelerinde olumsuz karşılandı.

Bu, transferi sakince karşılayan ve oyuncunun kararından rahatsız olmayan bir kulüp tablosu çizen raporlara rağmen, Real'in tepkisine dair yeni bir anlatım olarak geliyor.

Foot Mercato sitesi, "As"a dayandırdığı haberde, Real Madrid'in Rodri'nin kararını anlayışla karşılayıp saygı duyduğunu ve İspanyol yıldıza seçtiği yolda başarılar dilediğini belirtmişti.

Ancak "Sport gazetesi" farklı bir anlatım sundu ve Real Başkanı Florentino Perez ile teknik direktör Jose Mourinho'nun büyük bir öfke içinde olduğunu doğruladı.

Gazete, Perez'in öfkesinin, güvendiği iki adamı Jose Angel Sanchez ve Juni Calafat tarafından ikna edildikten sonra kesinleşmiş saydığı bir transferin tamamlanamamasından kaynaklandığını, buna karşılık teknik direktör Jose Mourinho'nun kulübün Rodri transferini kaçırdığını öğrendiğinde duyduğu büyük öfkenin ise bununla kıyaslanamayacak boyutta olduğunu açıkladı.