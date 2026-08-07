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Yeni bir hikâye: Rodri'nin kaybının ardından Perez ve Mourinho öfkeden köpürdü

FEATURES
La Liga
Barcelona
Real Madrid
Rodri
J. Mourinho
İspanya

Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin Real Madrid'e transfer olmayı reddetmesi ve ardından Barcelona ile anlaşması, Beyazlar'ın üst düzey çevrelerinde olumsuz karşılandı.

Bu, transferi sakince karşılayan ve oyuncunun kararından rahatsız olmayan bir kulüp tablosu çizen raporlara rağmen, Real'in tepkisine dair yeni bir anlatım olarak geliyor.

Foot Mercato sitesi, "As"a dayandırdığı haberde, Real Madrid'in Rodri'nin kararını anlayışla karşılayıp saygı duyduğunu ve İspanyol yıldıza seçtiği yolda başarılar dilediğini belirtmişti.

Ancak "Sport gazetesi" farklı bir anlatım sundu ve Real Başkanı Florentino Perez ile teknik direktör Jose Mourinho'nun büyük bir öfke içinde olduğunu doğruladı.

Gazete, Perez'in öfkesinin, güvendiği iki adamı Jose Angel Sanchez ve Juni Calafat tarafından ikna edildikten sonra kesinleşmiş saydığı bir transferin tamamlanamamasından kaynaklandığını, buna karşılık teknik direktör Jose Mourinho'nun kulübün Rodri transferini kaçırdığını öğrendiğinde duyduğu büyük öfkenin ise bununla kıyaslanamayacak boyutta olduğunu açıkladı.

  • Florentino PérezGetty

    Perez, Rodri'ye yönelik tutumunu değiştirdi

    Perez, başlangıçta transfer etmeyi planlamadığı ancak sonunda ikna olduğu orta saha oyuncusu Rodri'yi kaybetmesi nedeniyle öfkeliydi; sonra da oyuncunun Barcelona'ya yaklaştığını izlemek zorunda kaldı.

    Real seçimleri sırasında Rodri'nin adı Enrique Riquelme'nin aday listesiyle anıldığında Perez hiç memnun olmamış, bu da onu Kraliyet ekibini güçlendirmek için olası bir seçenek olarak devre dışı bırakmasına yol açmıştı.

    Ancak hem Jose Angel Sanchez hem de Calafat, birkaç ay önce kulüp için müsait hale gelen oyuncuyla bir anlaşma bulunduğu konusunda ısrar etti; ayrıca oyuncunun Dünya Kupası'nda sergilediği harika seviye de sonunda Perez'i ikna etti.

    Rodri'nin Real Madrid için uygun bir oyuncu olmadığını Perez'e sürekli tekrarlayan tek kişi, Perez'in mali işlerdeki sağ kolu Faslı bankacı Anas Laghrari'ydi.

    İspanyol oyuncunun 30 yaşında olması ve dizindeki sakatlığı, Faslı yetkilinin öne sürdüğü başlıca gerekçelerdi.

    Sonunda Perez transferin tamamlanmasına onay verdi; ancak şimdi Rodri'nin son anda Barcelona'ya geçişinin, Jan Diomande transferini ve Vinicius'un sözleşme yenilemesini gölgede bıraktığını görüyor.

    Bunun kulübün gündeminde önemli bir gün olması gerekiyordu, ancak Real Madrid yetkilileri için zorlu bir döneme dönüştü; onlar da binlerce Madrid taraftarının, Dünya Kupası'nda Altın Top kazanan oyuncunun ayrılmasına izin verilmesi nedeniyle kulübe karşı ayaklandığını izledi.

    • Reklam
  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho'nun rahatsızlığı Perez'inkinden daha büyük

    Ancak Perez'in öfkesi önemliyse, Mourinho'nun hoşnutsuzluğu daha da büyüktü; Portekizli teknik adam, Rodri'nin teklifi reddederek Barcelona'ya transfer olduğu haberi kendisine iletildiğinde buna inanamadı.

    Mourinho'nun büyük öfkesi, Real Madrid yetkilileriyle yaptığı birden fazla görüşmeye yansıdı. Yetkililer ayrıca, transfer piyasasında bu mevkiyi dolduracak uygun fiyatlı oyuncular bulunmadığı için orta sahaya yeni takviye yapma niyetlerinin olmadığını da kendisine teyit etti.

    Bu nedenle Mourinho, Tchouameni, Camavinga ve Valverde'nin savunma yeteneklerine dayanmak ve Arda Güler ile Bernardo Silva'yı ikili pivot mevkisinde yeniden görevlendirmek zorunda kalacak.

    Bu, önceki iki sezonda talihsiz sonuçlar doğurduktan sonra üst üste üçüncü sezon tekrarlanan bir senaryo. Real Madrid'in orta sahayı güçlendirmemesi nedeniyle eli boş çıktığı iki sezon; bu, daha önce Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso'nun uyardığı bir öncelikti.

    Mourinho son derece rahatsızdı, çünkü Rodri'yi kulübün bu yaz gerçekleştirdiği transfer listesinin son dokunuşu olarak görüyordu. 

    Portekizli teknik adam, bir defansif orta saha oyuncusu ve ek bir stoper transfer edilmesi gerektiğinde hâlâ ısrar ediyordu.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Mourinho orta sahaya transfer yapmadan

    Aslında Mourinho'nun kendisi de Camavinga, Asensio ve Mastantuono'yu oynamak için dakika alamayacakları konusunda uyarmıştı; ancak ilk iki oyuncu uyarılarını görmezden gelerek takımda kaldı, Arjantinli ise kiralık olarak Fiorentina'ya transfer oldu.

    Öyle görünüyor ki Camavinga artık Real Madrid'i iyi tanıyor ve bunun üst üste üçüncü sezon da yaşanmasını bekliyordu; bu yüzden şimdi önünde yeni bir fırsat var.

    Perez ve Mourinho'nun öfkesi soyunma odasında şaşkınlığa dönüştü; zira oyuncular Rodri'nin transfer edilmesini bekliyordu.

    Üstelik bu kadarla da kalmadı; onu kadrolarına katamayacakları gibi, teknik direktör Hansi Flick'in ekibini güçlendirmek için yapılan büyük bir transferle onun Barcelona forması giydiğini de göreceklerdi.

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