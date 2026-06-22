"Joker" sayesinde ve yine tutkulu bir performans sergileyerek, bu küçük futbolcular Uruguay'ı da zorladı ve 2:2 (1:2) sonucunun ardından eleme turlarına yükselme hayallerini sürdürebilirler. Hatta grupta birinci olmak bile hâlâ mümkün.
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Yeni bir halk kahramanı ve “Kral” Salah: Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’nda bir başka büyük sürpriz yarattı – Mısır, eleme turlarına doğru yol alıyor
Varela (61.), “Mavi Köpekbalıkları” adına oyuna girdikten sadece üç dakika sonra ilk hareketiyle skoru eşitledi. Bundan önce, Kevin Pina’nın (21.) Kapverdi’nin Dünya Kupası’ndaki ilk golünü atmasının ardından, Maxi Araujo (44.) ve Agustin Canobbio’nun (45.+6) golleriyle Uruguay zaten galip gibi görünüyordu.
"Buraya en üst seviyede mücadele etmek ve yeni bir hayali gerçekleştirmek için geldik: bir sonraki tura çıkmak," diyen teknik direktör Pedro Leitao Brito, "Artık şunu söyleyebileceğimiz bir noktadayız: Evet, bir sonraki tura kalmak için mücadele ediyoruz," diye ekledi.
Zayıf görülen takım yine elinden geleni yaptı; oyuncular yürek ve tutkuyla her ikili mücadelede kendilerini ortaya attılar – ve kurnaz Varela sayesinde ödüllendirildiler. 24 yaşındaki oyuncu, golünde Uruguaylı oyuncular arasındaki bir anlaşmazlığı akıllıca değerlendirdi. Böylece Yeşil Burun Adaları, turnuvanın açılış maçında Avrupa şampiyonu İspanya’yı (0-0) kurtarışlarıyla sinirlendiren ve bu kez özel olarak stadyuma gelen annesinin canlı desteğini alan kaleci Vozinha’nın yanı sıra, bu turnuvada bir kahraman daha çıkardı.
Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’nda sürpriz bir serüvene doğru ilerliyor: Altıncı tur çeyrek finali
Yeşil Burun Adaları ve Uruguay, H Grubu’nda nefes kesici bir final mücadelesine doğru ilerliyor; İspanya’nın (4) arkasında her iki takımın da puanı 2’dir. Yeşil Burun Adaları, grup aşamasının son maçında Cumartesi gecesi Suudi Arabistan ile karşılaşacak; Uruguay ise aynı saatte Lamine Yamal ve arkadaşlarıyla karşı karşıya gelecek.
İspanya karşısında sergilediği sansasyonel performansın ardından, Yeşil Faroadlılar yine çok özgüvenli bir oyun ortaya koydu. Hakem Espen Eskas (Norveç) ilk yarının ortasında onlara bir serbest vuruş verdiğinde, Pina yaklaşık 30 metreden cesaretini topladı. 29 yaşındaki oyuncu şutunu çekti ve bu küçük Afrika ada grubu için Dünya Kupası tarihindeki ilk golü attı. Ancak Uruguay kalesindeki Fernando Muslera, bu golde hiç de iyi bir görüntü sergilemedi. Ama Kap Verde taraftarları bunu hiç umursamadı; sevinç sınır tanımadı. Vozinha’nın annesi de tribünde bir aşağı bir yukarı zıplıyordu.
Yeşil Burun Adaları sevinçlerini fazla mı uzattı? Bu şok, Uruguay’ı uyandırdı mı? Her neyse, kaptan Federico Valverde liderliğindeki takım, geriye düşmesinin ardından aniden maça daha iyi girmeye başladı. Araujo, orta sahadan gelen ve Sidny Lopes Cabral’ın kendi direğine yönlendirdiği bir ortanın ardından Yeşil Burun Adaları savunmasındaki geçici kargaşayı değerlendirerek, yakın mesafeden kafayla golü attı.
Kısa süre sonra yine Araujo, kafayla Canobbio’ya pas verdi; Rio’lu Fluminense’nin orta saha oyuncusu da kısa mesafeden Yeşil Burunluların kalbine gol atmakta hiç zorlanmadı. Ancak zayıf görülen takım bu gerilemeden gerçekten de bir kez daha toparlandı; Varela’nın beraberlik golünün ardından Yeşil Burun Adaları gerçekten de galibiyet için oynadı. Ancak Uruguay da heyecan verici bir son dakikada pes etmedi.
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Mohamed Salah, Mısır ile Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açıyor
"Kral" sözünü tuttu: Mohamed Salah, Mısır milli takımını Dünya Kupası tarihinde ilk kez galibiyete taşıdı. Liverpool FC'den ayrılmak üzere olan yıldız oyuncu, grup aşamasının ikinci maçında, favoriler arasında yer almayan Yeni Zelanda'ya karşı 3:1 (0:1) biten karşılaşmada önemli ikinci golü attı ve takımıyla birlikte eleme turlarına doğru büyük bir adım attı.
Mostafa Ziko (58.) ve Trezeguet (82.) ile birlikte Salah (67.), "Firavunlar"ı toplamda dokuzuncu denemelerinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde zafere taşıdı ve G Grubu'nun zirvesine çıkardı. Grup aşamasının son maçında Mısır, Seattle’da İran ile karşılaşacak; ancak şu anda dört puana sahip olan ve en azından en iyi sekiz üçüncü takım arasına girme ihtimali bulunan Mısır, artık neredeyse hiç baskı altında değil.
"Bugünü tadını çıkarmalıyız," diyen Salah, geniş bir gülümsemeyle atmosferin "ev sahibi takımın maçı" gibi hissettirdiğini belirtti. "Şu anda grup lideriyiz. Ancak bir sonraki maç çok önemli."
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Mısır plansız görünüyor – ama sonra Mo Salah devreye giriyor
Yeni Zelanda için ise bekleyiş devam ediyor: Finn Surman’ın (15.) golüyle öne geçen “All Whites”, Dünya Kupası tarihindeki sekizinci maçında da galibiyet elde edemedi. Önümüzdeki Cuma (yerel saatle), dünya sıralamasında 85. sırada yer alan takım, şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan Belçika karşısında muhtemelen şimdilik son şansını değerlendirecek.
Her iki takımda da bu galibiyete duyulan özlem elbette çok büyüktü. Yeni Zelanda teknik direktörü Bazeley, “Bu tarih yazardı” dedi. Karşısındaki Hossam Hassan ise, vatanlarındaki insanlara “sevinç yaşatmak” istediklerini ekledi. Kısa sürede anlaşıldığı üzere, bunlar boş sözler değildi.
Her iki takım da maçın başından itibaren doğrudan kaleye yöneldi. Özellikle de Vancouver’daki kapalı stadyumda bulunan çok sayıda Mısırlı taraftar, takımlarını yüksek sesle coşturarak ileriye itti. Ancak onları ilk kez susturmak çok da uzun sürmedi.
Elijah Just’ın 14. dakikadaki şutu onlara ilk şoku yaşattı; birkaç saniye sonra da iş bununla kalmadı: MLS’de Portland Timbers forması giyen Surman, hiç baskı görmeden kafayla Yeni Zelanda’yı öne geçirdi. Mısır öfkeyle tepki gösterdi, ancak çoğu zaman çok kaba oynadı.
Favori takım adına ilk şut, ancak 27. dakikada eski Frankfurtlu Omar Marmoush tarafından kaydedildi. Bunun dışında Salah ve arkadaşları, tutkuyla savunma yapan Yeni Zelandalılar karşısında çoğunlukla plansız görünüyordu; son üçte bir sahada yaptıkları hatalar da işlerini zorlaştırdı.
Bu durum ikinci yarıda değişti. Mısır, açılan boşlukları artık çok daha iyi değerlendirdi, ancak Yeni Zelanda da – örneğin Callum McCowatt’ın 52. dakikadaki pozisyonunda olduğu gibi – tehlikeli olmaya devam etti. Yine de Ziko’nun attığı beraberlik golü hak edilmişti; Vancouver’daki BC Place stadyumunda ortalık gürültüye boğuldu. Salah gol attığında ise coşku doruğa ulaştı.
Dünya Kupası: Dün geceki maç programı ve sonuçlar
Tarih Ev Deplasman Sonuç 22 Haziran 2026 Uruguay Yeşil Burun Adaları 2:2 22 Haziran 2026 Yeni Zelanda Mısır 1:3