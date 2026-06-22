Yeni bir halk kahramanı ve “Kral” Salah: Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’nda bir başka büyük sürpriz yarattı – Mısır, eleme turlarına doğru yol alıyor

Varela (61.), “Mavi Köpekbalıkları” adına oyuna girdikten sadece üç dakika sonra ilk hareketiyle skoru eşitledi. Bundan önce, Kevin Pina’nın (21.) Kapverdi’nin Dünya Kupası’ndaki ilk golünü atmasının ardından, Maxi Araujo (44.) ve Agustin Canobbio’nun (45.+6) golleriyle Uruguay zaten galip gibi görünüyordu.

"Buraya en üst seviyede mücadele etmek ve yeni bir hayali gerçekleştirmek için geldik: bir sonraki tura çıkmak," diyen teknik direktör Pedro Leitao Brito, "Artık şunu söyleyebileceğimiz bir noktadayız: Evet, bir sonraki tura kalmak için mücadele ediyoruz," diye ekledi.

Zayıf görülen takım yine elinden geleni yaptı; oyuncular yürek ve tutkuyla her ikili mücadelede kendilerini ortaya attılar – ve kurnaz Varela sayesinde ödüllendirildiler. 24 yaşındaki oyuncu, golünde Uruguaylı oyuncular arasındaki bir anlaşmazlığı akıllıca değerlendirdi. Böylece Yeşil Burun Adaları, turnuvanın açılış maçında Avrupa şampiyonu İspanya’yı (0-0) kurtarışlarıyla sinirlendiren ve bu kez özel olarak stadyuma gelen annesinin canlı desteğini alan kaleci Vozinha’nın yanı sıra, bu turnuvada bir kahraman daha çıkardı.