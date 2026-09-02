McTominay, bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğuna dair haberlerin ardından sağlık durumuyla ilgili olarak Napoli taraftarlarına güven verici bir güncelleme yaptı. Eski Manchester United yıldızı, hafif ve iyi huylu bir aritmiyi gidermek için kısa bir süre sahalardan uzak kalacak, ancak durumun acil olmaktan çok uzak olduğunu da hızlıca vurguladı.

McTominay, İtalyan Futbolcular Birliği AIC tarafından düzenlenen yıllık ödül töreninde kırmızı halıda gazetecilere, "İyiyim, bu müdahale kulüple birlikte bir süredir yapmayı planladığım bir şeydi. Bunu sezon öncesinde zaten konuşmuştuk, birkaç hafta yokum" dedi.