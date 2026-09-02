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'Yeni bir görüşme yok' - Scott McTominay, sözleşmesiyle ilgili son durumu paylaştı ve yaklaşan kalp prosedürü konusunda taraftarlara güvence verdi
McTominay için planlanan tıbbi müdahale
McTominay, bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğuna dair haberlerin ardından sağlık durumuyla ilgili olarak Napoli taraftarlarına güven verici bir güncelleme yaptı. Eski Manchester United yıldızı, hafif ve iyi huylu bir aritmiyi gidermek için kısa bir süre sahalardan uzak kalacak, ancak durumun acil olmaktan çok uzak olduğunu da hızlıca vurguladı.
McTominay, İtalyan Futbolcular Birliği AIC tarafından düzenlenen yıllık ödül töreninde kırmızı halıda gazetecilere, "İyiyim, bu müdahale kulüple birlikte bir süredir yapmayı planladığım bir şeydi. Bunu sezon öncesinde zaten konuşmuştuk, birkaç hafta yokum" dedi.
- Getty Images Sport
Sözleşme görüşmelerinde ilerleme yok
Sağlığı birçok kişi için birincil endişe kaynağı olurken, etkinlik sırasında Napoli'deki sözleşme durumuna ilişkin sorular da gündeme geldi. İki yaz önce Old Trafford'dan büyük yankı uyandıran transferinin ardından Partenopei orta sahasının kilit parçalarından biri haline gelen McTominay, mevcut sözleşmesinin uzatılması konusunda son dönemde herhangi bir ilerleme yaşanmadığını açıkladı. Mevcut anlaşmasının bitimine ise hâlâ iki yıl var.
Yeni bir sözleşme ihtimali doğrudan sorulduğunda orta saha oyuncusu, öncelikleri konusunda her zamanki gibi net konuştu. McTominay, "Herhangi bir yeni görüşme olmadı" itirafında bulundu. "Önemli olan sahada ne olduğu, sözleşme uzatması değil. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum, bunu düşünmenin zamanı değil."
Gran Gala Del Calcio'da üstünlük
McTominay’ın ödül törenindeki varlığı, İtalya’daki yıldız performansları göz önüne alındığında sürpriz değildi. Gran Gala Del Calcio, PFA ödüllerinin İtalya’daki karşılığı olarak kabul ediliyor ve İskoç oyuncu podyumun müdavimlerinden biri haline geldi. Daha önce 2025’te Serie A’da Yılın Oyuncusu seçilen ve Sezonun Takımı’nda yer alan eski Manchester United orta saha oyuncusu, bu yıl da bir kez daha her iki prestijli ödül için yarışıyor.
McTominay, Napoli’nin yeni sezondaki Serie A’daki ilk iki maçında da forma giydi; Genoa karşısında alınan 2-0’lık galibiyete ilk 11’de başladıktan sonra Como’ya karşı 2-1’lik yenilgi yaşadı.
- Getty Images Sport
McTominay'nin göz kamaştıran Napoli karnesi
Napoli'ye gelişinden bu yana McTominay, Partenopei formasıyla müthiş bir kariyer yaşadı; 2024-25 sezonunda Scudetto'yu, ardından 2025-26'da ise Supercoppa Italiana'yı kazandı. İskoçya milli takım oyuncusu, kulüp adına tüm kulvarlarda çıktığı 82 maçta 37 gole doğrudan katkı sağladı; 27 gol attı ve 10 asist yaptı.
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