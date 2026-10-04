Mark Pain
Çeviri:
'Yeni bir dönemin temellerini atıyoruz!' - Morgan Rogers, İngiltere'nin 7-0'lık farklı galibiyetinin ardından güçlü bir mesaj verdi
Rogers, oyuna sonradan girip yedi gollü galibiyeti tamamladı
Aston Villa hücum oyuncusu Morgan Rogers, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan karşısında aldığı tarihi 7-0'lık UEFA Uluslar Ligi galibiyetinin en özel anına imza attı. Thomas Tuchel tarafından ikinci yarıda oyuna alınan Rogers, Jude Bellingham'ın pasını değerlendirdikten sonra kaleciyi çalımlayarak İngiltere'nin yedinci golünü attı.
Bu galibiyet, İngiltere'nin C Grubu'nda altı puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Rogers, sahadaki her oyuncunun ortaya koyduğu seviyenin olağanüstü yüksek olduğunun altını çizdi.
- Anadolu Agency
Genç hücum oyuncusu, galibiyeti İngiltere'nin yeni dönemi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi
Son düdüğün ardından konuşan Rogers, deneyimli ve üst düzey kalitedeki bir rakibe karşı takımın ortaya koyduğu kolektif performanstan gurur duyduğunu ifade etti. Bu performansın, İngiltere'nin Tuchel yönetiminde bundan sonra başarmayı hedeflediği şeyler için bir ölçüt olduğunu vurguladı.
Villa'nın yıldızı, İngiltere'nin kadro derinliğinin Hırvatistan'ın başa çıkamayacağı kadar fazla olduğunu belirtti.
"Çok etkileyiciydi ve çok iyi bir performanstı," dedi Rogers. "Bence takımdaki her oyuncu en iyi seviyesindeydi. Gerçekten çok iyi, iyi organize olan, çok fazla deneyime ve üst düzey kalitede oyunculara sahip Hırvatistan gibi bir takımı yenmek ve bu kadar çok gol atmak, ne kadar iyi oynadığımızın ve herkesin ilk andan itibaren tamamen maça odaklandığının bir göstergesi."
Yedek oyuncu, coşku ve yoğunluğun önemini vurguluyor
Rogers, son büyük turnuvaların ardından kadronun hedefinin enerji ve acımasızlıkla tanımlanan yeni bir kimlik oluşturmak olduğunu vurguladı. Takım arkadaşlarına, sonraki maçlarda da aynı coşkuyu koruma çağrısı yaptı.
İngiltere'nin ikinci yarıda oyuna giren oyuncuları, ilk 11'in belirlediği yüksek tempoyu sürdürdü.
Rogers, "Bu kesinlikle bir mesaj ve Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yola devam etmek, yeni bir dönem başlatmak ve ileriye gitmek istediğimizi gösteren bir işaret" dedi. "Üst düzey takımlara karşı oynayabileceğimiz seviyenin bu olduğunu göstermemiz açısından bizim için iyi bir gösterge. Sadece aynı enerji, coşku ve yoğunlukla ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."
- Pixsell
Rogers, İngiltere kadrosunda düzenli bir yer edinmeyi hedefliyor
Rogers, Thomas Tuchel için değerli bir hücum seçeneği olduğunu bir kez daha göstererek Rijeka'dan ayrılıyor. İngiltere şimdi dikkatini C Grubu'ndaki bir sonraki maçına çeviriyor.
Hırvatistan, üç puanla grup sıralamasının son sırasında kalıyor.
Rogers, yaklaşan milli maçlarda oyuna sonradan girip gol attığı performansın üzerine koymayı hedefliyor.
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