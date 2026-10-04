Son düdüğün ardından konuşan Rogers, deneyimli ve üst düzey kalitedeki bir rakibe karşı takımın ortaya koyduğu kolektif performanstan gurur duyduğunu ifade etti. Bu performansın, İngiltere'nin Tuchel yönetiminde bundan sonra başarmayı hedeflediği şeyler için bir ölçüt olduğunu vurguladı.

Villa'nın yıldızı, İngiltere'nin kadro derinliğinin Hırvatistan'ın başa çıkamayacağı kadar fazla olduğunu belirtti.

"Çok etkileyiciydi ve çok iyi bir performanstı," dedi Rogers. "Bence takımdaki her oyuncu en iyi seviyesindeydi. Gerçekten çok iyi, iyi organize olan, çok fazla deneyime ve üst düzey kalitede oyunculara sahip Hırvatistan gibi bir takımı yenmek ve bu kadar çok gol atmak, ne kadar iyi oynadığımızın ve herkesin ilk andan itibaren tamamen maça odaklandığının bir göstergesi."