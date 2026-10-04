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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Yeni bir dönemin temellerini atıyoruz!' - Morgan Rogers, İngiltere'nin 7-0'lık farklı galibiyetinin ardından güçlü bir mesaj verdi

İngiltere
M. Rogers
Hırvatistan - İngiltere
Hırvatistan
UEFA Nations League A

İngiltere'nin yedek oyuncusu Morgan Rogers, takımının Hırvatistan karşısında Uluslar Ligi'nde aldığı 7-0'lık galibiyeti, Thomas Tuchel yönetimindeki yeni dönem için önemli bir mesaj olarak nitelendirdi. Aston Villa'nın hücum oyuncusu, Rijeka'da oyuna sonradan girerek İngiltere'nin yedinci golünü attı.

  • Rogers, oyuna sonradan girip yedi gollü galibiyeti tamamladı

    Aston Villa hücum oyuncusu Morgan Rogers, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan karşısında aldığı tarihi 7-0'lık UEFA Uluslar Ligi galibiyetinin en özel anına imza attı. Thomas Tuchel tarafından ikinci yarıda oyuna alınan Rogers, Jude Bellingham'ın pasını değerlendirdikten sonra kaleciyi çalımlayarak İngiltere'nin yedinci golünü attı.

    Bu galibiyet, İngiltere'nin C Grubu'nda altı puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

    Rogers, sahadaki her oyuncunun ortaya koyduğu seviyenin olağanüstü yüksek olduğunun altını çizdi.

  • imago-sport-1084109837.jpgAnadolu Agency

    Genç hücum oyuncusu, galibiyeti İngiltere'nin yeni dönemi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi

    Son düdüğün ardından konuşan Rogers, deneyimli ve üst düzey kalitedeki bir rakibe karşı takımın ortaya koyduğu kolektif performanstan gurur duyduğunu ifade etti. Bu performansın, İngiltere'nin Tuchel yönetiminde bundan sonra başarmayı hedeflediği şeyler için bir ölçüt olduğunu vurguladı.

    Villa'nın yıldızı, İngiltere'nin kadro derinliğinin Hırvatistan'ın başa çıkamayacağı kadar fazla olduğunu belirtti.

    "Çok etkileyiciydi ve çok iyi bir performanstı," dedi Rogers. "Bence takımdaki her oyuncu en iyi seviyesindeydi. Gerçekten çok iyi, iyi organize olan, çok fazla deneyime ve üst düzey kalitede oyunculara sahip Hırvatistan gibi bir takımı yenmek ve bu kadar çok gol atmak, ne kadar iyi oynadığımızın ve herkesin ilk andan itibaren tamamen maça odaklandığının bir göstergesi."

  • Yedek oyuncu, coşku ve yoğunluğun önemini vurguluyor

    Rogers, son büyük turnuvaların ardından kadronun hedefinin enerji ve acımasızlıkla tanımlanan yeni bir kimlik oluşturmak olduğunu vurguladı. Takım arkadaşlarına, sonraki maçlarda da aynı coşkuyu koruma çağrısı yaptı.

    İngiltere'nin ikinci yarıda oyuna giren oyuncuları, ilk 11'in belirlediği yüksek tempoyu sürdürdü.

    Rogers, "Bu kesinlikle bir mesaj ve Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yola devam etmek, yeni bir dönem başlatmak ve ileriye gitmek istediğimizi gösteren bir işaret" dedi. "Üst düzey takımlara karşı oynayabileceğimiz seviyenin bu olduğunu göstermemiz açısından bizim için iyi bir gösterge. Sadece aynı enerji, coşku ve yoğunlukla ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."

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    Rogers, İngiltere kadrosunda düzenli bir yer edinmeyi hedefliyor

    Rogers, Thomas Tuchel için değerli bir hücum seçeneği olduğunu bir kez daha göstererek Rijeka'dan ayrılıyor. İngiltere şimdi dikkatini C Grubu'ndaki bir sonraki maçına çeviriyor.

    Hırvatistan, üç puanla grup sıralamasının son sırasında kalıyor.

    Rogers, yaklaşan milli maçlarda oyuna sonradan girip gol attığı performansın üzerine koymayı hedefliyor.

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