Mark Pain
Çeviri:
'Yeni bir dönemin temellerini atıyoruz!' - Morgan Rogers, İngiltere'nin 7-0'lık ezici galibiyetinin ardından güçlü bir mesaj verdi
Rogers, yedek kulübesinden gelerek yedi gollü galibiyeti tamamladı
Aston Villa hücum oyuncusu Morgan Rogers, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan'a karşı UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı tarihi 7-0'lık galibiyetin taçlanan anına imza attı. Thomas Tuchel tarafından ikinci yarıda oyuna sokulan Rogers, Jude Bellingham'ın pasını değerlendirdikten sonra kaleciyi geçerek İngiltere'nin yedinci golünü attı.
Bu galibiyet, İngiltere'nin C Grubu'nda altı puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Rogers, sahadaki her oyuncunun ortaya koyduğu seviyenin son derece yüksek olduğunun altını çizdi.
- Anadolu Agency
Genç hücum oyuncusu, galibiyeti İngiltere'nin yeni dönemi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi
Son düdüğün ardından konuşan Rogers, deneyimli ve üst düzey kaliteye sahip bir rakibe karşı takımın ortaya koyduğu kolektif performanstan gurur duyduğunu ifade etti. Bu performansın, İngiltere'nin Tuchel yönetiminde bundan sonra ulaşmayı hedeflediği seviyeye dair bir ölçüt olduğunu vurguladı.
Villa'nın yıldızı, İngiltere'nin kadro derinliğinin Hırvatistan için fazlasıyla ağır geldiğini belirtti.
"Bu çok etkileyiciydi ve çok iyi bir performanstı," dedi Rogers. "Bence takımdaki her oyuncu en iyi performansını ortaya koydu. Gerçekten çok iyi, iyi organize olan, çok deneyime ve üst düzey oyunculara sahip Hırvatistan gibi bir takımı yenmek ve bu kadar gol atmak, ne kadar iyi oynadığımızın ve herkesin ilk andan itibaren ne kadar hazır olduğunun bir göstergesi."
Yedek oyuncu, coşku ve yoğunluğun önemini vurguluyor
Rogers, takımın son büyük turnuvaların ardından hedefinin enerji ve acımasızlıkla tanımlanan yeni bir kimlik oluşturmak olduğunu vurguladı. Takım arkadaşlarına da sonraki maçlarda aynı coşkuyu koruma çağrısı yaptı.
İngiltere'nin ikinci yarıda oyuna giren oyuncuları, ilk 11'in belirlediği yüksek tempoyu korudu.
Rogers, "Bu kesinlikle bir mesaj ve bir işaret. Dünya Kupası'nın ardından yeniden yola devam etmek, yeni bir dönem başlatmak ve ileriye gitmek istiyoruz" dedi. "Bu, üst düzey takımlara karşı oynayabileceğimiz seviyenin bu olduğunu göstermemiz açısından bizim için iyi bir işaret. Sadece aynı enerji, coşku ve yoğunlukla ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor."
- Pixsell
Rogers, İngiltere kadrosunda düzenli bir yer edinmeyi hedefliyor
Rogers, Thomas Tuchel için değerli bir hücum seçeneği olduğunu bir kez daha göstererek Rijeka'dan ayrılıyor. İngiltere şimdi dikkatini C Grubu'ndaki bir sonraki maçına çevirdi.
Hırvatistan, üç puanla grup sıralamasının son sırasında kalmaya devam ediyor.
Rogers, yaklaşan milli maçlarda oyuna sonradan girip gol attığı performansın üzerine koymayı hedefliyor.
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