Son düdüğün ardından konuşan Rogers, deneyimli ve üst düzey kaliteye sahip bir rakibe karşı takımın ortaya koyduğu kolektif performanstan gurur duyduğunu ifade etti. Bu performansın, İngiltere'nin Tuchel yönetiminde bundan sonra ulaşmayı hedeflediği seviyeye dair bir ölçüt olduğunu vurguladı.

Villa'nın yıldızı, İngiltere'nin kadro derinliğinin Hırvatistan için fazlasıyla ağır geldiğini belirtti.

"Bu çok etkileyiciydi ve çok iyi bir performanstı," dedi Rogers. "Bence takımdaki her oyuncu en iyi performansını ortaya koydu. Gerçekten çok iyi, iyi organize olan, çok deneyime ve üst düzey oyunculara sahip Hırvatistan gibi bir takımı yenmek ve bu kadar gol atmak, ne kadar iyi oynadığımızın ve herkesin ilk andan itibaren ne kadar hazır olduğunun bir göstergesi."