Yeni bir Dejan Kulusevski mi? Tottenham'ın yıldızı, ameliyatın ardından "eskisi gibi bir oyuncu olmayacağını" kabul ediyor, ancak uzun zamandır beklenen sahalara dönüşü yaklaşırken "nihayet umut ışığı gördüğünü" vurguluyor

Tottenham taraftarları ve İsveç hayranları için en büyük endişe, bu kanat oyuncusunun kendisini Premier Lig'in en göze çarpan isimlerinden biri yapan o patlayıcı formuna yeniden kavuşup kavuşamayacağıydı. Ancak Kulusevski, sadece eski seviyesine dönmekle yetinmek niyetinde değil. Sahalardan uzak kaldığı sürenin, oyuna ve kendi fiziksel yeteneklerine dair yeni bir bakış açısı geliştirmesine olanak tanıdığını ve bu sayede oyun stilinde cesur bir dönüşüm geçirdiğini düşünüyor.

Potansiyel performans düzeyine ilişkin şüpheleri ele alan Kulusevski, meydan okurcasına konuştu. "İnsanların 'Geri döndüğünde aynı oyuncu olacak mı?' diye konuştuğunu duyuyorum. Hayır, aynı oyuncu olmayacağım," dedi kararlı bir şekilde. "Çok daha iyi, çok daha güçlü, daha akıllı ve takım arkadaşlarım için daha iyi olacağım. Bu benim itici gücüm. Sağlıklı olmadığım için şimdiye kadar üstesinden gelemediğim bir zorluk bu. Ama henüz bitmedi ve şimdi ikinci maç başlıyor."



