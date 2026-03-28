Getty Images Sport
Çeviri:
Yeni bir Dejan Kulusevski mi? Tottenham'ın yıldızı, ameliyatın ardından "eskisi gibi bir oyuncu olmayacağını" kabul ediyor, ancak uzun zamandır beklenen sahalara dönüşü yaklaşırken "nihayet umut ışığı gördüğünü" vurguluyor
Uzun bir iyileşme sürecinin sonu
Kulusevski tüm sezon boyunca Spurs forması giymedi ve ikinci bir ameliyat geçireceğine dair son haberler, beklenenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeleri artırdı. Ancak Viaplay’e verdiği röportajda, bu sürecin zorlu geçtiğini kabul etmekle birlikte, son ameliyatın kendisi için ihtiyaç duyduğu dönüm noktası olduğunu belirtti. "İnsanların endişelendiğini anlıyorum, ama aslında bu endişe yanlış bir nedenden kaynaklanıyordu," diye açıkladı. "Bu küçük ameliyatı geçirmek ve sorunu tespit edebilmek gerçekten olumlu oldu. Artık her şey yoluna girmeli. Belki de bilinmeyecek şeyler yüzünden, çünkü sonuçta karar verecek olan sadece Tanrı'dır, başkası değil."
- Getty Images Sport
Daha güçlü bir versiyona dönüşmek
Tottenham taraftarları ve İsveç hayranları için en büyük endişe, bu kanat oyuncusunun kendisini Premier Lig'in en göze çarpan isimlerinden biri yapan o patlayıcı formuna yeniden kavuşup kavuşamayacağıydı. Ancak Kulusevski, sadece eski seviyesine dönmekle yetinmek niyetinde değil. Sahalardan uzak kaldığı sürenin, oyuna ve kendi fiziksel yeteneklerine dair yeni bir bakış açısı geliştirmesine olanak tanıdığını ve bu sayede oyun stilinde cesur bir dönüşüm geçirdiğini düşünüyor.
Potansiyel performans düzeyine ilişkin şüpheleri ele alan Kulusevski, meydan okurcasına konuştu. "İnsanların 'Geri döndüğünde aynı oyuncu olacak mı?' diye konuştuğunu duyuyorum. Hayır, aynı oyuncu olmayacağım," dedi kararlı bir şekilde. "Çok daha iyi, çok daha güçlü, daha akıllı ve takım arkadaşlarım için daha iyi olacağım. Bu benim itici gücüm. Sağlıklı olmadığım için şimdiye kadar üstesinden gelemediğim bir zorluk bu. Ama henüz bitmedi ve şimdi ikinci maç başlıyor."
Gözler Dünya Kupası'nda
Kanat oyuncusu şimdiden en büyük sahnede iz bırakmayı dört gözle bekliyor ve iyileşme sürecinin, önümüzdeki aylarda başarıya ulaşacak önceden belirlenmiş bir senaryoyu izlediğine inanıyor. Tottenham’ın küme düşme mücadelesini sürdürdüğü ve İsveç milli takımı Ukrayna’yı yenerek Polonya ile oynayacağı play-off finaline yükseldiği bu dönemde, rekabetçi futboldan uzak kaldığı süreye rağmen kendine güveni sarsılmamış durumda.
"Şimdi tek yapmam gereken sakin ve istikrarlı bir şekilde sahalara dönmek," dedi. "Sonunda ışığı görüyorum. Eminim, kendimi daha iyi hissediyorum. Polonya maçı ve birkaç ay sonra yapılacak Dünya Kupası hakkında gerçekten iyi hislerim var. Kitap ve bölüm böyle sona erecek. Bundan eminim."
- Getty Images Sport
Spurs ve İsveç için işlere dönüş
Tottenham teknik direktörü Igor Tudor için, tamamen formuna kavuşmuş ve motivasyonu yüksek bir Kulusevski'nin geri dönüşü büyük bir moral kaynağı olacak. Bu kanat oyuncusu, yokluğunda çok özlenen benzersiz bir taktiksel profil sunuyor. Dikkatler artık onun Premier Lig'in yüksek tempolu ortamına yeniden uyum sağlamasına yöneliyor; burada, "yeni" versiyonunun gerçekten de daha üstün olduğunu kanıtlaması bekleniyor.