Yedi yıllık vaatler… Al-Meshal’ın istifası, Yeşiller’in acı sonuçlarını ortaya koyuyor

Yaser Al-Meshal, 29 Haziran 2019’da tüm bir neslin umutlarını sırtında taşıyarak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlık koltuğuna oturdu; Mayıs 2023’te ikinci bir dönem için aday gösterildi, ancak spor camiasını istifasıyla şaşırtarak geride yedi çalkantılı yıl bıraktı.

Ronaldo ve Benzema’yı çeken yerel parıltı ile uluslararası alanda tekrarlanan başarısızlıklar arasında, El-Meshal, Yeşiller’in vitrinine hiçbir kupa ekleyemeden görevinden ayrılıyor. Birbiri ardına hayal kırıklığıyla sonuçlanan dokuz bölgesel, kıtasal ve uluslararası turnuvanın ardından, en sonuncusu 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda yaşanan acı bir eleme oldu.