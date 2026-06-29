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Yedi yıllık vaatler… Al-Meshal’ın istifası, Yeşiller’in acı sonuçlarını ortaya koyuyor

FEATURES
Legacy
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Asian Cup
G. Donis
R. Mancini
H. Renard
Suudi Arabistan
Yunanistan
İtalya
Fransa

Yerel bir parıltı ve tekrarlanan uluslararası gerileme

Yaser Al-Meshal, 29 Haziran 2019’da tüm bir neslin umutlarını sırtında taşıyarak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlık koltuğuna oturdu; Mayıs 2023’te ikinci bir dönem için aday gösterildi, ancak spor camiasını istifasıyla şaşırtarak geride yedi çalkantılı yıl bıraktı.

Ronaldo ve Benzema’yı çeken yerel parıltı ile uluslararası alanda tekrarlanan başarısızlıklar arasında, El-Meshal, Yeşiller’in vitrinine hiçbir kupa ekleyemeden görevinden ayrılıyor. Birbiri ardına hayal kırıklığıyla sonuçlanan dokuz bölgesel, kıtasal ve uluslararası turnuvanın ardından, en sonuncusu 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda yaşanan acı bir eleme oldu.

  • Umut verici bir başlangıç… ve acı bir son

    Yeşiller, Al-Mashel döneminde 2019’da Katar’da düzenlenen 24. Körfez Kupası finaliyle yola çıktı ancak Bahreyn’e 0-1 yenildi; iki yıl sonra ise 2021 Arap Kupası’nda üç maçta sadece bir puan toplayarak grup aşamasında elendi.

    Tek parlak nokta, 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanılması ve Arjantin'e karşı 2-1'lik tarihi bir galibiyet elde edilmesi oldu, ancak sevinç tam anlamıyla yaşanamadı. 

    Polonya ve Meksika’ya karşı alınan iki mağlubiyet, milli takımı zorlu bir süreçten sonra Riyad’a geri döndürdü. Irak’ta düzenlenen 2023 Körfez Kupası’nda ise yedek kadroyla yer alan takım, tek bir galibiyetle grup aşamasından elendi.

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  • Mancini dönemi… Geç alınan kararlar ve taraftarların öfkesi

    Ocak 2024'te İtalyan Roberto Mancini, Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nda Suudi Arabistan milli takımını yönetti. Takım, grubunu 7 puanla lider tamamladı ancak çeyrek finalde uzatmalarda atılan bir golün ardından Güney Kore'ye penaltı atışlarında yenildi. Ancak, son 16 turunda elenme, taraftarların öfkesini ateşledi.

    Buna rağmen Suudi Futbol Federasyonu sessizliğini korudu ve Mancini, 2026 Dünya Kupası elemelerini yönetmeye devam etti. Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, sonuçların kötüye gitmesiyle federasyon kendini bir çıkmazda buldu. 

    Suudi Futbol Federasyonu’nun o dönemde elinde kalan tek seçenek, İtalyan teknik direktörü görevden almak ve kurtarılabilecek ne varsa kurtarmak için Ekim 2024’te Hervé Renard’ı yeniden göreve getirmekti.

  • Renard’ın dönüşü… Ekibinden Dünya Kupası şokuna

    Renard’ın ikinci dönemindeki ilk sınavı başarılı geçmedi; Kuveyt’te düzenlenen 2024 Körfez Kupası’nda yarı finalde Umman’a 1-2 yenilerek elendi, ardından çeyrek finalde Meksika’ya 0-2 mağlup olarak Altın Kupa’ya veda etti.

    Ancak asıl önemli görev Dünya Kupası elemeleriydi. Yeşiller, grubunda üçüncü sırada yer aldı ve Cidde’de oynanan play-off maçını kazanarak yedinci kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. 

    Aralık 2025’te Arap Kupası’na katılmak üzere Katar’a geri döndü ve yarı finalde Ürdün’e 0-1 yenilerek turnuvadan elendi.

  • Dünya Kupası'na iki ay kala... Görevden alınma ve ardından büyük bir başarısızlık

    2026 Dünya Kupası’nın başlamasına sadece iki ay kala, Futbol Federasyonu 17 Nisan’da Renard’ın görevden alındığını duyurdu; bu pozisyon bir hafta boyunca boş kaldıktan sonra Yunan Georgios Donis, Yeşiller’in teknik direktörü olarak atandı.

    Farklı bir performans göstereceğine dair umutlar hızla sönümlendi; milli takım, Uruguay ile 1-1 ve Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak grubunda son sırada yer alması ve İspanya’ya 0-4’lük ağır bir yenilgiye uğraması sonucu erken elenerek taraftarlarını şok etti. 

    Böylece Al-Meshal dönemi acı bir bilançoyla sona erdi: iki kez Dünya Kupası’na katılmasına rağmen grup aşamasını geçememe, Körfez turnuvalarında üç başarısızlık, Arap Kupası’nda iki kez elenme ve Asya turnuvasında acı bir elenme.