"Yedi yaşından beri bu kadar düşük bir performans sergilememişti!" - Man City'nin forveti Erling Haaland, Premier Lig'de son 12 maçta sadece 3 gol atarak "hiç görülmemiş bir durum" yaşıyor

West Ham ile oynanan berabere biten maç, eski Borussia Dortmund oyuncusu için unutulması gereken bir öğleden sonra daha oldu. Manchester City'nin top hakimiyetini büyük ölçüde elinde tutmasına rağmen, Haaland gol bulmakta zorlanırken hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Bu sonuçla City, Premier Lig lideri Arsenal'in dokuz puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk umutları ciddi tehlikeye girdi.

TNT Sports'ta konuşan eski Chelsea orta saha oyuncusu Joe Cole, 25 yaşındaki oyuncu için bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu vurguladı. Cole, maç sonrası analizinde "Bu tür rakamlar onun için bilinmeyen bir alan" dedi. "Muhtemelen yedi yaşından beri bu kadar düşük bir performans göstermemişti."