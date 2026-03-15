Getty
Çeviri:
"Yedi yaşından beri bu kadar düşük bir performans sergilememişti!" - Man City'nin forveti Erling Haaland, Premier Lig'de son 12 maçta sadece 3 gol atarak "hiç görülmemiş bir durum" yaşıyor
Klinik açıdan yetersiz kalmak
West Ham ile oynanan berabere biten maç, eski Borussia Dortmund oyuncusu için unutulması gereken bir öğleden sonra daha oldu. Manchester City'nin top hakimiyetini büyük ölçüde elinde tutmasına rağmen, Haaland gol bulmakta zorlanırken hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Bu sonuçla City, Premier Lig lideri Arsenal'in dokuz puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk umutları ciddi tehlikeye girdi.
TNT Sports'ta konuşan eski Chelsea orta saha oyuncusu Joe Cole, 25 yaşındaki oyuncu için bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu vurguladı. Cole, maç sonrası analizinde "Bu tür rakamlar onun için bilinmeyen bir alan" dedi. "Muhtemelen yedi yaşından beri bu kadar düşük bir performans göstermemişti."
- Getty Images
Taktiksel kopukluk mu, yoksa kişisel düşüş mü?
Rakamlar gözle görülür olsa da, eski Manchester City savunma oyuncusu Joleon Lescott, suçun sadece Haaland'ın omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini düşünüyor. Lescott, Premier Lig'in en golcü oyuncusuna giden pas hattının son haftalarda zayıfladığını öne sürdü.
Lescott, "Onun etrafındaki oyuncular arasında bir uyum eksikliği var" dedi. "Erling Haaland için ne tür bir pasın veya ne tür bir ortanın doğru olduğunu anlamadıklarını düşünüyorum. Şu anki formu açısından bu bilinmeyen bir alan, ancak [tüm turnuvalarda] 41 maçta 29 gol attı. Herhangi bir forvet için, bu istenen bir durumdur. Son 14 maçın pek iyi olmadığını söyleyebilirsiniz, ancak bu ilk 14 maç olsaydı, City zaten bu konumda olmazdı."
Guardiola, bu forvetin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor
Haaland’ın formuyla ilgili endişeler, lig maçlarının ötesine uzanıyor. Sakatlığı nedeniyle Leeds maçında forma giyemeyen ve Nottingham Forest ile oynanan berabere biten maçta sahalara dönen Haaland, City’nin Real Madrid’e yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında sessiz kaldı ve tek bir şut bile çekemedi. Yıldız oyuncusu etrafındaki tüm tartışmalara rağmen Pep Guardiola, 9 numaralı oyuncusunun City’nin başarısının anahtarı olmaya devam ettiğine ve yakında ritmini yeniden bulacağına kesin olarak inanıyor.
Guardiola, "Gol eksikliği konusunda elbette onu özlüyoruz" dedi. "Her zaman iyi etkileşimlerin bağlantılar ve birçok faktörün birleşimiyle oluştuğuna inanırım. Ancak Erling'e, onun gollerine ihtiyacımız var. [İlk yarıda] olduğu gibi daha fazla fırsat yaratmalıyız, orada üç şansı vardı. Bazen sahip olmadığımız o tehdidi yaratmalıyız. O geri dönecek."
- AFP
Şampiyonluk yarışı ve Avrupa'daki zorlu mücadeleler bekliyor
Manchester City için sezonun kaderini belirleyecek bir döneme girerken, bu gol kıtlığının zamanlaması daha kötü olamazdı. Takım, Arsenal ile oynayacağı devasa Carabao Kupası finali öncesinde, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı 3-0’lık bir geriye düşüşü telafi etmek zorunda. City taraftarları ayrıca Haaland’ın, Liverpool ile oynanacak kritik FA Kupası çeyrek final maçı için zamanında gol formuna kavuşmasını umut ediyor.
