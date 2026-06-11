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Yedi gol atan Bukayo Saka, hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini anlattı; Arsenal'in şampiyonluğuna katkıda bulunan oyuncuya ilham kaynağı olarak Liverpool efsanesi Mohamed Salah gösterildi
Saka'nın oyununa daha fazla gol katması gerekiyor mu?
Hale End Akademisi mezunu oyuncu, Arsenal'in 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiği 2025-26 sezonunda İngiltere'nin en üst düzey liginde yedi kez fileleri havalandırdı. 2023-24 sezonunda kariyerinin en iyi performansı olan 16 golü kaydetmiş olan oyuncu, bir önceki sezonda ise sadece altı gol atmıştı.
- Getty/GOAL
Saka'ya, Liverpool'un efsanesi Salah'ı örnek alması tavsiye edildi
Saka’nın bu konuda çalışması gereken bir alan olup olmadığı sorulduğunda, eski Three Lions yıldızı Waddle – NewBettingSites.uk ile işbirliği içinde GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Evet, tabii ki aldığı top sayısı ve sahip olduğu yetenek göz önüne alındığında. Sol ayağıyla içeri girmeyi sevdiğini biliyoruz. Son birkaç yıldır, sağ ayağı üzerinde çok çalışması, dışa açılması ve ortalamaktan korkmaması gerektiğini söyleyerek biraz eleştirel davrandım. Ancak bir beceriye sahipseniz ve bir defans oyuncusunu geçmenin bir yolunu biliyorsanız, o zaman tercih edilen hareket elbette içeriye girmektir.
“Ama futbolun şu anki haliyle - ben oynadığım zamanlarda, kiminle oynadığının önemi yoktu, onlara saldırmak zorundaydın. Otobüs park etmezsin ve alan vardır, özgürlük vardır. Arsenal gibi bir üst düzey takımda oynadığında, birçok takım derin oynar, otobüs park eder, onun içeriye girmesine izin vermez, bu yüzden sonunda ortayı yapar ya da pas atar. Bu yıl çok fazla sakatlık geçirdiğini biliyoruz, ama bu, oyununa eklemesi gereken bir şey.
“Top sol kanatta olduğunda ceza sahasına girmenin bir yolunu bulmalı. [Viktor] Gyokeres veya [Kai] Havertz yerine, eğer oynuyorsa, o arka direğe gelmeli ve daha fazla gol atacaktır.
“Örnek olarak, muhtemelen benzer bir rol oynayan birine bakacak olursak, o kişi Mo Salah'tır. Ama o gol atıyor. Şansını denemeye çok istekli. Tamam, muhtemelen Saka kadar geriye doğru çalışmıyor, ama Liverpool topu aldığında, her zaman o bölgede bulunuyor ve uzak direkte topu ağlara göndermek için fırsat kolluyor. Ya da sol ayağıyla güvenli bir şekilde içeri giriyor ve şut atmaktan çekinmiyor. Belki buna bir göz atabilir. Ama Arsenal'in oynama şekli, Liverpool'unkinden biraz farklı.”
- AFP
Bowen, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda Saka'nın yedeği olmalı mıydı?
Saka, sağlık durumu elverirse, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere’nin hücum hattının sağ kanadında yer alacak. Kulüp arkadaşı Noni Madueke ise, kendisi Premier Lig’de sadece üç gol atmış ve Mikel Arteta’nın planlarında genellikle yedek rolüyle yetinmek zorunda kalmış olmasına rağmen, bu pozisyonda yedek olarak görev alacak.
Buna karşılık Jarrod Bowen, West Ham'ın kaptanı ve son üç sezonda 38 gol attı. Madueke'nin Londra Stadyumu'ndaki sembolik bir figür yerine tercih edilmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Waddle şunları ekledi: “Jarrod Bowen gol atar. Bunu West Ham'da son iki veya üç sezonda kanıtladı.
“West Ham'ın hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdiğini ve muhtemelen hiç beklemedikleri bir şekilde küme düştüklerini biliyorum. Ancak Jarrod Bowen, sağ kanatta her zaman istikrarlı bir oyuncu olmuştur. Oyun tarzı ve attığı gol sayısı açısından, biraz Mo Salah'a benziyor diyebiliriz.
“Bence Jarrod Bowen, sahaya sürülebilecek bir oyuncu. Saka iyi oynamıyorsa, o oyuna girebilirdi ve Jarrod Bowen'ın gol attığını biliyoruz. En azından yedek formayı giyememesi çok talihsiz bir durum.”
Saka, İngiltere'nin Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçında ilk 11'de yer alacak mı?
İngiltere, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor ve Thomas Tuchel elindeki tüm oyuncuları değerlendiriyor. Tuchel, 17 Haziran’da Hırvatistan’la oynanacak turnuva açılış maçı için elindeki en güçlü 11’i belirleyecek.
Saka bu maçta ilk 11'de yer almalı. Arsenal'de zaman zaman kaptanlık pazubandını takan bir oyuncu olarak, takımın sembolü olan 9 numara Harry Kane'in parlamasını sağlayacak pasları vermesi ve aynı zamanda kendisi de ara sıra gol atması bekleniyor. Şu ana kadar 49 kez A milli takımda forma giyen Saka'nın hanesinde 14 gol bulunuyor.