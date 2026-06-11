Yedi gol atan Bukayo Saka, hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini anlattı; Arsenal'in şampiyonluğuna katkıda bulunan oyuncuya ilham kaynağı olarak Liverpool efsanesi Mohamed Salah gösterildi

Saka’nın bu konuda çalışması gereken bir alan olup olmadığı sorulduğunda, eski Three Lions yıldızı Waddle – NewBettingSites.uk ile işbirliği içinde GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Evet, tabii ki aldığı top sayısı ve sahip olduğu yetenek göz önüne alındığında. Sol ayağıyla içeri girmeyi sevdiğini biliyoruz. Son birkaç yıldır, sağ ayağı üzerinde çok çalışması, dışa açılması ve ortalamaktan korkmaması gerektiğini söyleyerek biraz eleştirel davrandım. Ancak bir beceriye sahipseniz ve bir defans oyuncusunu geçmenin bir yolunu biliyorsanız, o zaman tercih edilen hareket elbette içeriye girmektir.

“Ama futbolun şu anki haliyle - ben oynadığım zamanlarda, kiminle oynadığının önemi yoktu, onlara saldırmak zorundaydın. Otobüs park etmezsin ve alan vardır, özgürlük vardır. Arsenal gibi bir üst düzey takımda oynadığında, birçok takım derin oynar, otobüs park eder, onun içeriye girmesine izin vermez, bu yüzden sonunda ortayı yapar ya da pas atar. Bu yıl çok fazla sakatlık geçirdiğini biliyoruz, ama bu, oyununa eklemesi gereken bir şey.

“Top sol kanatta olduğunda ceza sahasına girmenin bir yolunu bulmalı. [Viktor] Gyokeres veya [Kai] Havertz yerine, eğer oynuyorsa, o arka direğe gelmeli ve daha fazla gol atacaktır.

“Örnek olarak, muhtemelen benzer bir rol oynayan birine bakacak olursak, o kişi Mo Salah'tır. Ama o gol atıyor. Şansını denemeye çok istekli. Tamam, muhtemelen Saka kadar geriye doğru çalışmıyor, ama Liverpool topu aldığında, her zaman o bölgede bulunuyor ve uzak direkte topu ağlara göndermek için fırsat kolluyor. Ya da sol ayağıyla güvenli bir şekilde içeri giriyor ve şut atmaktan çekinmiyor. Belki buna bir göz atabilir. Ama Arsenal'in oynama şekli, Liverpool'unkinden biraz farklı.”