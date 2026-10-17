24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Yedi galibiyet, tek bir tökezleme yok! Pep Guardiola’nın halefi rüya gibi bir başlangıç yaparken Enzo Maresca, Manchester City’de Premier League tarihine geçti

E. Maresca
M.City
Ipswich Town
Premier Lig

Enzo Maresca, Manchester City’yi Ipswich Town karşısında zorlu bir galibiyete taşıyarak adını resmen rekorlar kitabına yazdırdı. İtalyan teknik adam, İngiltere’nin en üst liginde boy göstermiş tüm efsane isimlerin sezon başındaki performanslarını geride bırakarak takımına yerel sezonda kusursuz bir başlangıç yaptırdı.

  • Maresca, Premier League'de yeni bir çıta belirledi

    Manchester City'nin Pep Guardiola sonrası döneme geçişi, düşüş bekleyenleri yanılttı. Enzo Maresca ise Premier League'de daha önce görülmemiş bir başarıya imza attı. Cumartesi günü Ipswich Town'u 3-2 mağlup eden eski Leicester City teknik direktörü, lig tarihinde tek bir kulübün başında çıktığı ilk yedi maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu.

    Guardiola'nın teknik ekibinde yer aldığı 2022-23 sezonundaki üç kupalı başarı nedeniyle İtalyan teknik direktörün gelişi hem merak hem de baskıyla karşılandı. Ancak Maresca, bu sorumluluğun üstesinden taktiksel bir soğukkanlılıkla gelerek takımını 21 puanla, kayıpsız biçimde zirveye taşıdı.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City, Maresca’dan şüphe duyanları susturdu

    Bu tarihî seriyle Manchester City, Premier League döneminde sezona üst üste yedi galibiyetle başlayan üçüncü kulüp oldu ve Chelsea'nin 2005-06, Liverpool'un ise 2019-20 sezonunda kırdığı rekorlara ortak oldu.

    Squawka tarafından sağlanan verilere göre, yedi maçlık kusursuz seride Manchester United deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet ve Anfield'da Liverpool karşısında elde edilen 3-0'lık üstün galibiyet gibi dikkat çekici sonuçlar yer aldı. Bu sonuçlar, Maresca'nın 2026'nın başlarında Chelsea'den ayrılmasının ardından böylesine önemli bir göreve hazır olup olmadığını sorgulayan eleştirmenleri susturdu.

    Kulüp saha dışındaki konular nedeniyle mercek altında olmayı sürdürse de oyuncular sahaya odaklandı ve uygulanış biçimiyle de bitiriciliğiyle de City'ye özgü olduğu açıkça görülen bir futbol ortaya koydu.

  • Haaland'ın dublesi Ipswich karşısındaki korkuyu giderdi

    Etihad'da rekorların kırıldığı öğleden sonra gerilimli anlar da yaşandı. Dirençli Ipswich Town, kutlamaları gölgeleme tehdidi oluşturdu. Phil Foden ev sahibini öne geçirmişti ancak konuk ekip, Marc Guehi'ye karşı fiziksel mücadeleyi kazanıp topu Gianluigi Donnarumma'nın yanından ağlara gönderen Daizen Maeda ile karşılık verdi. Şampiyonun yanıtı ise hızlı ve kararlı oldu. Erling Haaland, kendine özgü bitiriciliğiyle ilk yarı bitmeden takımını yeniden öne geçirerek bir kez daha sahneye çıktı.

    Haaland'ın, çalışkan Iliman Ndiaye'nin asistiyle kaydettiği günün ikinci golü sonucu kesinleştirmiş gibi görünüyordu. Ancak Zian Flemming'in son bölümde penaltıdan attığı gol, ev sahibi taraftarlara gergin bir bitiş yaşattı. Son dakikalardaki heyecana rağmen City, maçın sonuna eklenen 12 dakika boyunca üstünlüğünü koruyarak Maresca'nın galibiyet serisinin sürmesini sağladı.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola sonrası dönemde yolunu bulmak

    Maresca’nın bu noktaya uzanan yolu alışılmışın dışındaydı. Championship’te bir dönem geçirdi, ardından Etihad’a dönmeden önce Stamford Bridge’de kısa ve zorlu bir süreç yaşadı. City yönetimi, onun taktik anlayışının kulübün yerleşik felsefesiyle örtüştüğünün farkındaydı ve göreve getirilmesi stratejik bir hamle olarak görüldü.

    İlk işaretler, kadroyu tanımasının ve Guardiola’nın yanında edindiği deneyimin başarı için ideal bir temel oluşturduğunu gösteriyor. Teknik direktör, kulübe yönelik mali soruşturmaların yarattığı gündeme rağmen grubun motivasyonunu ve disiplinini korumayı başardı. Taraftarlar ise maç başlamadan önce Premier League marşını ıslıkladı.

Gelecek maçlar
MCI

MCI

Şampiyonlar Ligi

20 Eki 2026

AEK

AEK

IPS

IPS

Premier Lig

23 Eki 2026

NFO

NFO