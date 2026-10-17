Yedi galibiyet, tek bir tökezleme yok! Pep Guardiola’nın halefi rüya gibi bir başlangıç yaparken Enzo Maresca, Manchester City’de Premier League tarihine geçti

Manchester City'nin Pep Guardiola sonrası döneme geçişi, düşüş bekleyenleri yanılttı. Enzo Maresca ise Premier League'de daha önce görülmemiş bir başarıya imza attı. Cumartesi günü Ipswich Town'u 3-2 mağlup eden eski Leicester City teknik direktörü, lig tarihinde tek bir kulübün başında çıktığı ilk yedi maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Guardiola'nın teknik ekibinde yer aldığı 2022-23 sezonundaki üç kupalı başarı nedeniyle İtalyan teknik direktörün gelişi hem merak hem de baskıyla karşılandı. Ancak Maresca, bu sorumluluğun üstesinden taktiksel bir soğukkanlılıkla gelerek takımını 21 puanla, kayıpsız biçimde zirveye taşıdı.