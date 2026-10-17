Getty Images Sport
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Yedi galibiyet, tek bir tökezleme yok! Pep Guardiola’nın halefi rüya gibi bir başlangıç yaparken Enzo Maresca, Manchester City’de Premier League tarihine geçti
Maresca, Premier League'de yeni bir çıta belirledi
Manchester City'nin Pep Guardiola sonrası döneme geçişi, düşüş bekleyenleri yanılttı. Enzo Maresca ise Premier League'de daha önce görülmemiş bir başarıya imza attı. Cumartesi günü Ipswich Town'u 3-2 mağlup eden eski Leicester City teknik direktörü, lig tarihinde tek bir kulübün başında çıktığı ilk yedi maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Guardiola'nın teknik ekibinde yer aldığı 2022-23 sezonundaki üç kupalı başarı nedeniyle İtalyan teknik direktörün gelişi hem merak hem de baskıyla karşılandı. Ancak Maresca, bu sorumluluğun üstesinden taktiksel bir soğukkanlılıkla gelerek takımını 21 puanla, kayıpsız biçimde zirveye taşıdı.
- Getty Images Sport
Manchester City, Maresca’dan şüphe duyanları susturdu
Bu tarihî seriyle Manchester City, Premier League döneminde sezona üst üste yedi galibiyetle başlayan üçüncü kulüp oldu ve Chelsea'nin 2005-06, Liverpool'un ise 2019-20 sezonunda kırdığı rekorlara ortak oldu.
Squawka tarafından sağlanan verilere göre, yedi maçlık kusursuz seride Manchester United deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet ve Anfield'da Liverpool karşısında elde edilen 3-0'lık üstün galibiyet gibi dikkat çekici sonuçlar yer aldı. Bu sonuçlar, Maresca'nın 2026'nın başlarında Chelsea'den ayrılmasının ardından böylesine önemli bir göreve hazır olup olmadığını sorgulayan eleştirmenleri susturdu.
Kulüp saha dışındaki konular nedeniyle mercek altında olmayı sürdürse de oyuncular sahaya odaklandı ve uygulanış biçimiyle de bitiriciliğiyle de City'ye özgü olduğu açıkça görülen bir futbol ortaya koydu.
Haaland'ın dublesi Ipswich karşısındaki korkuyu giderdi
Etihad'da rekorların kırıldığı öğleden sonra gerilimli anlar da yaşandı. Dirençli Ipswich Town, kutlamaları gölgeleme tehdidi oluşturdu. Phil Foden ev sahibini öne geçirmişti ancak konuk ekip, Marc Guehi'ye karşı fiziksel mücadeleyi kazanıp topu Gianluigi Donnarumma'nın yanından ağlara gönderen Daizen Maeda ile karşılık verdi. Şampiyonun yanıtı ise hızlı ve kararlı oldu. Erling Haaland, kendine özgü bitiriciliğiyle ilk yarı bitmeden takımını yeniden öne geçirerek bir kez daha sahneye çıktı.
Haaland'ın, çalışkan Iliman Ndiaye'nin asistiyle kaydettiği günün ikinci golü sonucu kesinleştirmiş gibi görünüyordu. Ancak Zian Flemming'in son bölümde penaltıdan attığı gol, ev sahibi taraftarlara gergin bir bitiş yaşattı. Son dakikalardaki heyecana rağmen City, maçın sonuna eklenen 12 dakika boyunca üstünlüğünü koruyarak Maresca'nın galibiyet serisinin sürmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Guardiola sonrası dönemde yolunu bulmak
Maresca’nın bu noktaya uzanan yolu alışılmışın dışındaydı. Championship’te bir dönem geçirdi, ardından Etihad’a dönmeden önce Stamford Bridge’de kısa ve zorlu bir süreç yaşadı. City yönetimi, onun taktik anlayışının kulübün yerleşik felsefesiyle örtüştüğünün farkındaydı ve göreve getirilmesi stratejik bir hamle olarak görüldü.
İlk işaretler, kadroyu tanımasının ve Guardiola’nın yanında edindiği deneyimin başarı için ideal bir temel oluşturduğunu gösteriyor. Teknik direktör, kulübe yönelik mali soruşturmaların yarattığı gündeme rağmen grubun motivasyonunu ve disiplinini korumayı başardı. Taraftarlar ise maç başlamadan önce Premier League marşını ıslıkladı.
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