Brown’un yerine David Raum hazır bekliyor. Leipzigli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde Brown’a as kadro yerini kaybetmişti. Böylece Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ilk on birinde en az iki pozisyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyor: Nico Schlotterbeck’in (iç bağ) turnuvadan elenmesinin ardından Antonio Rüdiger, Jonathan Tah’ın yanında savunma merkezine geçiyor.

Winston-Salem’deki Spry Soccer Stadyumu’nda yapılan antrenman, önceki gün yağan şiddetli yağmurun ardından yine alışılageldiği gibi güneşli havada gerçekleşti. Pascal Groß ve Maximilian Beier’in yer aldığı top sektirme çemberi, neredeyse her zamanki gibi erkenden başladı; Deniz “Uns” Undav, Angelo Stiller ve Jamie Leweling’den oluşan Stuttgart üçlüsü de erken saatlerde antrenmana katıldı. Manuel Neuer ise rahat bir şekilde topu havada tutuyordu.