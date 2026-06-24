Frankfurtlu oyuncu, Çarşamba sabahı (yerel saat) Güney Amerikalılarla oynanacak maç için New York/New Jersey’e hareket etmeden önceki son antrenmana katılamadı. Bunun yerine Brown, atletizm koçu Krunoslav Banovcic ile hafif bir koşu antrenmanı yaptı.
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Yedek oyuncu hazır: DFB takımı, Ekvador ile oynayacağı son Dünya Kupası grup maçında bir oyuncunun eksikliği ile karşı karşıya kalabilir
Brown’un yerine David Raum hazır bekliyor. Leipzigli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde Brown’a as kadro yerini kaybetmişti. Böylece Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ilk on birinde en az iki pozisyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyor: Nico Schlotterbeck’in (iç bağ) turnuvadan elenmesinin ardından Antonio Rüdiger, Jonathan Tah’ın yanında savunma merkezine geçiyor.
Winston-Salem’deki Spry Soccer Stadyumu’nda yapılan antrenman, önceki gün yağan şiddetli yağmurun ardından yine alışılageldiği gibi güneşli havada gerçekleşti. Pascal Groß ve Maximilian Beier’in yer aldığı top sektirme çemberi, neredeyse her zamanki gibi erkenden başladı; Deniz “Uns” Undav, Angelo Stiller ve Jamie Leweling’den oluşan Stuttgart üçlüsü de erken saatlerde antrenmana katıldı. Manuel Neuer ise rahat bir şekilde topu havada tutuyordu.
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DFB takımı, Ekvador maçı öncesinde bile grup birincisi olarak kesinleşti
Perşembe günü (22.00 / ARD ve MagentaTV) East Rutherford’daki Final Stadyumu’nda oynanacak maç, DFB milli takımı için sportif açıdan artık büyük bir öneme sahip değil: Takım, grup birincisi olarak çoktan kesinleşti.
Öğle yemeğinin ardından öğleden sonra (yerel saatle 15.00 / Orta Avrupa Yaz Saati ile 21.00), FIFA’nın kiraladığı uçakla yerel Smith Reynolds Havalimanı’ndan yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir yolculukla ABD’nin doğu kıyısı boyunca kuzeye, 700 kilometreden biraz fazla uzaklıktaki Newark’a doğru yola çıkacaklar. DFB milli takımı, MC, Autograph Collection Montclair’de konaklayacak. Nagelsmann ve süper yedek Undav, stadyumda düzenlenecek basın toplantısında (18.45/01.45) gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
East Rutherford’da bulunan New York Giants ve New York Jets futbol takımlarının stadyumu, 80.663 kişilik kapasitesiyle Dünya Kupası’nın en büyük ikinci stadyumu. 4.800 seyirci kapasiteli Alman taraftar tribünü tamamen doldu.
Alman milli takımı, burada 2006 yaz masalının izinden gidiyor. O zamanlar, bir Dünya Kupası'nda son kez açılışta iki galibiyet alınmıştı; 20 yıl önce, grup aşamasının üçüncü maçında da Ekvador ile karşılaşılmıştı. Miroslav Klose’nin attığı iki gol ve Lukas Podolski’nin golü, grup aşamasını 3-0’lık skorla mükemmel bir şekilde tamamlamıştı – bu maç da, tesadüfen, turnuvanın final stadyumunda, o zamanlar Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda oynanmıştı.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Forvet Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Ofansif Kai Havertz Arsenal 7 Hücum Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Forvet Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11