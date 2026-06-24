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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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Yedek oyuncu hazır: DFB takımı, Ekvador ile oynayacağı son Dünya Kupası grup maçında bir oyuncunun eksikliği ile karşı karşıya kalabilir

Dünya Kupası
Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
N. Brown
D. Raum

Almanya milli futbol takımı, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ekvador karşısında sol bek Nathaniel Brown’dan yoksun kalacak gibi görünüyor.

Frankfurtlu oyuncu, Çarşamba sabahı (yerel saat) Güney Amerikalılarla oynanacak maç için New York/New Jersey’e hareket etmeden önceki son antrenmana katılamadı. Bunun yerine Brown, atletizm koçu Krunoslav Banovcic ile hafif bir koşu antrenmanı yaptı.

  • Brown’un yerine David Raum hazır bekliyor. Leipzigli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde Brown’a as kadro yerini kaybetmişti. Böylece Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ilk on birinde en az iki pozisyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyor: Nico Schlotterbeck’in (iç bağ) turnuvadan elenmesinin ardından Antonio Rüdiger, Jonathan Tah’ın yanında savunma merkezine geçiyor.

    Winston-Salem’deki Spry Soccer Stadyumu’nda yapılan antrenman, önceki gün yağan şiddetli yağmurun ardından yine alışılageldiği gibi güneşli havada gerçekleşti. Pascal Groß ve Maximilian Beier’in yer aldığı top sektirme çemberi, neredeyse her zamanki gibi erkenden başladı; Deniz “Uns” Undav, Angelo Stiller ve Jamie Leweling’den oluşan Stuttgart üçlüsü de erken saatlerde antrenmana katıldı. Manuel Neuer ise rahat bir şekilde topu havada tutuyordu.

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    DFB takımı, Ekvador maçı öncesinde bile grup birincisi olarak kesinleşti

    Perşembe günü (22.00 / ARD ve MagentaTV) East Rutherford’daki Final Stadyumu’nda oynanacak maç, DFB milli takımı için sportif açıdan artık büyük bir öneme sahip değil: Takım, grup birincisi olarak çoktan kesinleşti.

    Öğle yemeğinin ardından öğleden sonra (yerel saatle 15.00 / Orta Avrupa Yaz Saati ile 21.00), FIFA’nın kiraladığı uçakla yerel Smith Reynolds Havalimanı’ndan yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir yolculukla ABD’nin doğu kıyısı boyunca kuzeye, 700 kilometreden biraz fazla uzaklıktaki Newark’a doğru yola çıkacaklar. DFB milli takımı, MC, Autograph Collection Montclair’de konaklayacak. Nagelsmann ve süper yedek Undav, stadyumda düzenlenecek basın toplantısında (18.45/01.45) gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

    East Rutherford’da bulunan New York Giants ve New York Jets futbol takımlarının stadyumu, 80.663 kişilik kapasitesiyle Dünya Kupası’nın en büyük ikinci stadyumu. 4.800 seyirci kapasiteli Alman taraftar tribünü tamamen doldu.

    Alman milli takımı, burada 2006 yaz masalının izinden gidiyor. O zamanlar, bir Dünya Kupası'nda son kez açılışta iki galibiyet alınmıştı; 20 yıl önce, grup aşamasının üçüncü maçında da Ekvador ile karşılaşılmıştı. Miroslav Klose’nin attığı iki gol ve Lukas Podolski’nin golü, grup aşamasını 3-0’lık skorla mükemmel bir şekilde tamamlamıştı – bu maç da, tesadüfen, turnuvanın final stadyumunda, o zamanlar Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda oynanmıştı.

  • 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    ForvetMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    OfansifKai HavertzArsenal7
    HücumAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    ForvetFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
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