Oyuncunun menajeri kampa gelmeden önce, El Ukaydi ile teknik direktör Ange Postecoglou'yu bir araya getiren toplantı tabloyu tamamen netleştirmişti.

El Ukaydi teknik direktörüne teknik değerlendirmesini doğrudan sordu; Postecoglou da ona seçkin bir kaleci olduğunu ve varlığının takım için önemli olduğunu vurguladı. Ancak oyuncu bununla yetinmedi ve yıllardır verilen ama gerçekleşmeyen vaatlerin ardından geleceğiyle ilgili net bir cevap istedi.

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El Ukaydi, rekabete karşı olmadığını, diğer kaleci kendisinden daha iyiyse yedek kulübesinde oturmayı kabul edeceğini, ancak seviyelerin birbirine yakın olduğu bir durumda hatta üstünlük kendi lehine olduğunda ikinci seçenek haline gelmeyi reddettiğini açıkladı.

Ange'nin cevabı ise kesin oldu; herhangi bir garanti veremeyeceğini, asıl kalecinin kim olacağını sonradan belirleyene kadar El Ukaydi ile Brezilyalı Bento arasında rotasyon politikası uygulamayı planladığını vurguladı.

El Ukaydi için bu cevap yeterli değildi. Toplantı sona erdi, ancak mesaj açıktı; oyuncu aynı senaryonun tekrarını kabul etmeyecekti. İşte buradan itibaren, Fetih'e transferiyle son bulan ayrılık yolculuğu başladı ve bu yaz Suudi transfer döneminin en heyecan verici hikâyelerinden birine perde indi.