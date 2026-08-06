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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

"Yedek olmayacağım": Al-Nassr ile Al-Aqidi'nin ilişkisini bitiren gizli toplantının perde arkası!

N. Alaqidi
Al Nassr FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Büyük şok

Nawaf el-Ukaydi'nin Nassr'dan Feth'e transferi sıradan bir transfer anlaşması değildi; aksine, vaatler ve bekleyişlerle dolu uzun bir hikâyenin, milli kalecinin geleceğini değiştiren kritik bir toplantıyla sona ermesiydi.

 Yönetimin yenilenme arzusu, aracıların onu takımda tutma girişimleri ve oyuncunun tavrındaki ısrarı arasında, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile bir araya geldiği görüşme, bu ilişkinin son perdesini yazmak için geldi.

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  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Üçlü anlaşma transferi tamamladı

    Görüşmeler Nassr, Feth ve Nevaf el-Akidi arasında tam bir mutabakatla sonuçlandı ve kalecinin yaz transfer döneminde Feth'in kadrosuna geçmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Söz konusu anlaşma yalnızca maddi karşılıkla sınırlı kalmadı.

    Suudi Arabistanlı medya mensubu Abdulaziz el-Muraysil'in aktardığı detaylara göre Nassr, belirli bir maddi tutarın yanı sıra sağ bek Said Baatiye ve kaleci Abdulhadi el-Alvan'ı da kadrosuna kattı. Ayrıca "el-Alemi", Akidi'nin gelecekteki satış bedelinin bir yüzdesini elinde tutuyor. Bu adım, kulübün önümüzdeki yıllarda oyuncunun olası yeni bir transferinden yararlanmasını güvence altına alıyor.

    Böylece Nassr, kaleciyi serbest kalma dönemine yaklaşırken bedelsiz kaybetmekten endişe ettikten sonra, transfer döneminin en karmaşık dosyalarından birini kapatmış oldu.

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  • Yenileme kararından satış kararına

    İşin tuhaf tarafı, iki taraf arasındaki ilişki gergin başlamamış, aksine sözleşmeyi yenileme konusunda ortak bir istek bulunuyordu; ayrıca mali konular da gerçek bir kriz teşkil etmiyordu.

    Perde arkasındaki bilgilere göre Prens Faysal bin Türki, Nevaf el-Ukaydi ve menajeri Meşal es-Süfai ile iletişime geçerek, Nassr'ın teklifi uygun olmazsa herhangi bir mali farkı karşılamaya hazır olduğunu vurguladı; bu, kaleciyi kulüpte tutma çabasıydı.

    Ancak zaman geçtikçe yönetimin tutumu değişti ve oyuncunun sözleşmesini satmak, birkaç ay sonra bedelsiz ayrılmasından korkularak ciddi biçimde düşünülmeye başlandı. Bu durum, başta Talal er-Reşid olmak üzere bazı Nassr camiasından isimlerin devreye girip görüşleri yakınlaştırmasına, hatta oyuncunun menajerini yenileme işlemlerini tamamlamak üzere takımın Portekiz'deki kampına gitmeye ikna etmesine yol açtı.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Her şeyi değiştiren kritik toplantı

    Oyuncunun menajeri kampa gelmeden önce, El Ukaydi ile teknik direktör Ange Postecoglou'yu bir araya getiren toplantı tabloyu tamamen netleştirmişti.

    El Ukaydi teknik direktörüne teknik değerlendirmesini doğrudan sordu; Postecoglou da ona seçkin bir kaleci olduğunu ve varlığının takım için önemli olduğunu vurguladı. Ancak oyuncu bununla yetinmedi ve yıllardır verilen ama gerçekleşmeyen vaatlerin ardından geleceğiyle ilgili net bir cevap istedi.

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    El Ukaydi, rekabete karşı olmadığını, diğer kaleci kendisinden daha iyiyse yedek kulübesinde oturmayı kabul edeceğini, ancak seviyelerin birbirine yakın olduğu bir durumda hatta üstünlük kendi lehine olduğunda ikinci seçenek haline gelmeyi reddettiğini açıkladı.

    Ange'nin cevabı ise kesin oldu; herhangi bir garanti veremeyeceğini, asıl kalecinin kim olacağını sonradan belirleyene kadar El Ukaydi ile Brezilyalı Bento arasında rotasyon politikası uygulamayı planladığını vurguladı.

    El Ukaydi için bu cevap yeterli değildi. Toplantı sona erdi, ancak mesaj açıktı; oyuncu aynı senaryonun tekrarını kabul etmeyecekti. İşte buradan itibaren, Fetih'e transferiyle son bulan ayrılık yolculuğu başladı ve bu yaz Suudi transfer döneminin en heyecan verici hikâyelerinden birine perde indi.

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