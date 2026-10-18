IPA Sport
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Yedek kulübesinin gücü! Kolarov, Bologna deplasmanında ikinci yarıda rakibini dağıtan Inter'in “gerçek şampiyonlarını” övdü
Kolarov, ikinci yarıda üstünlük kurmadan önce maçın başında zorlandıklarını kabul etti
Inter'in yardımcı antrenörü Aleksandar Kolarov, Bologna deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından takımının performansını açık sözlülükle değerlendirdi. Inter, ev sahibinin maçın başındaki temposuna ayak uydurmakta zorlanınca Tommaso Pobega'nın erken golüyle geriye düştü.
Ancak taktiksel bir değişiklik, Inter'in son 45 dakikaya tamamen hâkim olmasını sağladı.
Kolarov, takımın son derece agresif bir rakip karşısında zorlukların üstesinden gelme becerisini övdü.
- IPA Sport
Yardımcı antrenörden yedekten gelen ‘gerçek şampiyonlara’ övgü
Kolarov, özellikle Carlos Augusto ve Ange-Yoan Bonny olmak üzere yedek oyuncuların belirleyici katkısını vurguladı. “Bologna ilk yarıda çok iyi oynadı. İkinci toplarda biraz zorlandık ve yavaş kaldık,” dedi Kolarov, Inter TV'ye.
“İkinci yarıda takım harika bir 45-50 dakika geçirdi ve çok önemli üç puan aldı.”
“Carlos oyuna çok iyi girdi, gol attı ve asist yaptı. Bu oyuncular sadece önemli değil, diğerlerini de peşinden sürükleyen gerçek şampiyonlar.”
Ekip, Avrupa ritmini oluşturmaya odaklandı.
Takımın karşı karşıya olduğu taktiksel gerekliliklere değinen Kolarov, teknik ekibin hücum oyuncularına zaman ve alan yaratmak için nasıl çalıştığını anlattı. Kolarov, “Şampiyonlar Ligi'nde her şey çok hızlı gelişiyor,” dedi.
“Özellikle savunma oyuncularımızla bir ritim oluşturup hücum ve orta saha oyuncularımıza fazladan bir saniye kazandırmak istiyoruz.”
“Gücümüz takım olarak birlikteliğimizde yatıyor. Kendimizden başka kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değiliz.”
- NurPhoto
Inter, Avrupa'daki gidişatını düzeltmeyi hedefliyor
Dall'Ara'da üç puanı alan Inter'de Kolarov, takımın bu yüksek tempo düzeyini tüm kulvarlarda koruması gerektiğini vurguladı.
Teknik ekip, aralıksız maç takviminde oyuncuların dinç kalmasını sağlamak için kadro rotasyonuna devam edecek.
Inter, ligdeki güçlü performansını sürdürürken Avrupa'daki sonuçlarını iyileştirmeye odaklanıyor.
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