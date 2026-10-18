Takımın karşı karşıya olduğu taktiksel gerekliliklere değinen Kolarov, teknik ekibin hücum oyuncularına zaman ve alan yaratmak için nasıl çalıştığını anlattı. Kolarov, “Şampiyonlar Ligi'nde her şey çok hızlı gelişiyor,” dedi.

“Özellikle savunma oyuncularımızla bir ritim oluşturup hücum ve orta saha oyuncularımıza fazladan bir saniye kazandırmak istiyoruz.”

“Gücümüz takım olarak birlikteliğimizde yatıyor. Kendimizden başka kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değiliz.”