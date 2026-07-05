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Yedek kulübesinde oturuyor… Portekiz’deki bölünme, İspanya karşısında Ronaldo’yu şok etti

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Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
C. Ronaldo
R. Martinez
Portekiz
İspanya

Portekiz’in en büyük ismi olan Cristiano Ronaldo, Pazartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynanacak kritik maç öncesinde, aynı zamanda en büyük tartışma konusu haline geldi.

"Marca" gazetesi, Ronaldo'nun İspanya maçında ilk 11'de yer alması konusunda Portekiz kamuoyunda büyük bir bölünme olduğunu bildirdi.

Eski Portekiz milli kalecisi Beto, Cristiano'yu savunurken kararlı bir tavır sergiledi; ona göre eleştirilerin bir anlamı yok, çünkü forvet hala fark yaratabilecek bir oyuncu.

Pito, “Bu tartışmayı anlamıyorum. Portekiz, Cristiano’nun artık yıllar önceki oyuncu olmadığını, ancak ceza sahası içinde hâlâ ölümcül bir forvet olduğunu kabul etmelidir” dedi.

Pito, Portekiz'in şu ana kadar yeni versiyon Ronaldo'ya uyum sağlamayı başaramadığını düşünüyor.

"O artık ceza sahası içinde açık bir forvet, ortalara ve ceza sahasına gönderilen toplara ihtiyaç duyan bir oyuncu. Fırsatlar eline geçtiğinde ise hâlâ belirleyici oluyor" diye ekledi.

Hatta daha da ileri giderek, İspanya tarafında olsaydı Ronaldo’nun oynamasını istemeyeceğini vurguladı.

"İspanyol olsaydım, Cristiano'nun oynamasını da istemezdim. O ceza sahası içindeyken her şey olabilir. Üstelik iki ya da üç savunma oyuncusunu üzerine çekerek takım arkadaşları için boşluklar yaratıyor" dedi.

Eski kaleci, Portekiz’in durumunu Arjantin ve Lionel Messi’nin yaşadıklarıyla karşılaştırarak, “Arjantin, Messi için nasıl oynanacağını anladı. Portekiz de Cristiano’dan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını anlamalı” dedi.

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Portekiz, Ronaldo konusunda ikiye bölünmüş durumda

    Ancak Portekiz’deki gerçek durum tamamen farklı görünüyor. Şu anda Madrid’de çalışan Portekizli gazeteci José Souza, Ronaldo’nun artık yıllar önce sahip olduğu o mutlak desteğe sahip olmadığını kabul ediyor.

    "Bu çılgınca bir durum. Şu anda oran 50-50 diyebilirim. Hâlâ Cristiano'yu savunanlar var, ama bir o kadar da Gonzalo Ramos'un ilk 11'de olması gerektiğini düşünenler var" dedi.

    Souza’ya göre bu tartışma, büyük ölçüde forvetin yaşıyla ilgili.

    "28 yaşındayken kimse Cristiano'dan şüphe duymuyordu. Ama şimdi, 41 yaşında olduğu için, onun Portekiz için bir çözüm olmaktan ziyade bir sorun haline geldiğini düşünenler var" diye ekledi.

    A Bola gazetesi muhabiri Matilde Penol ise Portekiz kaptanını savundu, ancak milli takımın sorunlarının çok daha derin olduğunu belirterek önemli bir noktaya değindi.

    “Portekiz’in tüm sorunlarının sebebi Cristiano Ronaldo’dur demek çok haksızlık olur” dedi.

    Matilde, asıl sorunun takım oyununda yattığını düşünüyor ve “Orta saha beklenen performansı gösteremiyor. Ne Bruno Fernandes, ne Vitinha, ne de João Neves iyi bir Dünya Kupası performansı sergiliyor. Bana göre Portekiz’in en iyi oyuncusu Diogo Costa” dedi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Tartışma Roberto Martínez’e kadar uzanıyor

    Portekiz’deki tartışmalar sadece Cristiano ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda teknik direktör Roberto Martínez’e de uzanıyor.

    José Souza, Portekiz milli takımının teknik direktörünün, Portekiz'i Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımasına rağmen hâlâ pek çok şüphe uyandırdığını vurguluyor.

    Souza, “O son derece tartışmalı bir kişilik. Birçok kişi, Dünya Kupası’nı kazansa bile turnuva bittikten sonra görevinden ayrılacağına inanıyor” dedi.

    Ayrıca, ulusal kimlikle ilgili bir faktörün de eleştirilerin şiddetini artırdığını düşünüyor.

    "Portekizli olmaması da bu tartışmayı körüklüyor. Portekizli bir teknik direktör olsaydı, belki de onunla ilgili bu kadar tartışma olmazdı" diye ekledi.

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