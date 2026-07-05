Yedek kulübesinde oturuyor… Portekiz’deki bölünme, İspanya karşısında Ronaldo’yu şok etti

Portekiz’in en büyük ismi olan Cristiano Ronaldo, Pazartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynanacak kritik maç öncesinde, aynı zamanda en büyük tartışma konusu haline geldi.

"Marca" gazetesi, Ronaldo'nun İspanya maçında ilk 11'de yer alması konusunda Portekiz kamuoyunda büyük bir bölünme olduğunu bildirdi.

Eski Portekiz milli kalecisi Beto, Cristiano'yu savunurken kararlı bir tavır sergiledi; ona göre eleştirilerin bir anlamı yok, çünkü forvet hala fark yaratabilecek bir oyuncu.

Pito, “Bu tartışmayı anlamıyorum. Portekiz, Cristiano’nun artık yıllar önceki oyuncu olmadığını, ancak ceza sahası içinde hâlâ ölümcül bir forvet olduğunu kabul etmelidir” dedi.

Pito, Portekiz'in şu ana kadar yeni versiyon Ronaldo'ya uyum sağlamayı başaramadığını düşünüyor.

"O artık ceza sahası içinde açık bir forvet, ortalara ve ceza sahasına gönderilen toplara ihtiyaç duyan bir oyuncu. Fırsatlar eline geçtiğinde ise hâlâ belirleyici oluyor" diye ekledi.

Hatta daha da ileri giderek, İspanya tarafında olsaydı Ronaldo’nun oynamasını istemeyeceğini vurguladı.

"İspanyol olsaydım, Cristiano'nun oynamasını da istemezdim. O ceza sahası içindeyken her şey olabilir. Üstelik iki ya da üç savunma oyuncusunu üzerine çekerek takım arkadaşları için boşluklar yaratıyor" dedi.

Eski kaleci, Portekiz’in durumunu Arjantin ve Lionel Messi’nin yaşadıklarıyla karşılaştırarak, “Arjantin, Messi için nasıl oynanacağını anladı. Portekiz de Cristiano’dan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını anlamalı” dedi.