Ferdinand, Arsenal'ın Club Brugge'den 34 milyon sterline kadrosuna kattığı Tzolis ile transfer döneminin mutlak fırsat transferini yaptığını düşünüyor. Topçular, yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından gelen ilk Premier League şampiyonluğunun sonrasında birçok yüksek profilli isim için büyük harcama yapsa da, eski İngiltere kaptanını en çok etkileyen isim 24 yaşındaki kanat oyuncusu oldu.

Ferdinand, YouTube kanalında konuşurken, Yunan yıldızın anlık etkisini ve teknik kalitesini hemen öne çıkardı. Ferdinand, "Transfer döneminin en iyi transferi kim? Şu ana kadar gördüklerime göre Tzolis diyeceğim" dedi.

"Onu aldığınız bonservis bedeline bakınca, 35 milyon sterlin, benim gördüğüm kadarıyla çalımcı, küçük bir kanat oyuncusu, görüşü harika, son üçte bir bölgede doğru kararlar veriyor. Bence Arsenal'daki transfer ekibi harika bir iş çıkardı. Erken konuşacağım ama değer açısından da, sahada yaptıkları açısından da onun sezonun transferi olacağını söyleyeceğim."