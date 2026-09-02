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'Yazın transferi!' - Rio Ferdinand, Arsenal'ın 34 milyon sterlinlik Christos Tzolis hamlesinin transfer döneminin en iyi işlerinden biri olacağını düşünüyor
Ferdinand, Tzolis'i "kelepir" olarak nitelendirdi
Ferdinand, Arsenal'ın Club Brugge'den 34 milyon sterline kadrosuna kattığı Tzolis ile transfer döneminin mutlak fırsat transferini yaptığını düşünüyor. Topçular, yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından gelen ilk Premier League şampiyonluğunun sonrasında birçok yüksek profilli isim için büyük harcama yapsa da, eski İngiltere kaptanını en çok etkileyen isim 24 yaşındaki kanat oyuncusu oldu.
Ferdinand, YouTube kanalında konuşurken, Yunan yıldızın anlık etkisini ve teknik kalitesini hemen öne çıkardı. Ferdinand, "Transfer döneminin en iyi transferi kim? Şu ana kadar gördüklerime göre Tzolis diyeceğim" dedi.
"Onu aldığınız bonservis bedeline bakınca, 35 milyon sterlin, benim gördüğüm kadarıyla çalımcı, küçük bir kanat oyuncusu, görüşü harika, son üçte bir bölgede doğru kararlar veriyor. Bence Arsenal'daki transfer ekibi harika bir iş çıkardı. Erken konuşacağım ama değer açısından da, sahada yaptıkları açısından da onun sezonun transferi olacağını söyleyeceğim."
- AFP
Arteta'nın taktik takviyesi
Mikel Arteta'nın ekibi, tarihi şampiyonluğun ardından dinlenmedi; bunun yerine kazanan kadroyu agresif şekilde geliştirmeyi tercih etti. Kuzey Londra ekibi yaz boyunca yaklaşık 200 milyon £ harcayarak derinlik ve kalite konularını eşit ölçüde ele aldı.
Ferdinand, "Büyük harcadılar ve bence bunu gerçekten çok iyi yaptılar" dedi. "Bence güçlendiler, daha güçlü göründüler, daha fazla fizik güç kattılar ve kanatta gelen Tzolis ile biraz da kurnazlık eklediler. O şimdiden gerçekten çok keskin ve çok canlı göründü. Geldiği bonservis bedeli düşünüldüğünde harika bir transfer gibi duruyor, ki bu da bugünün piyasasında kelepir. Bir de Ezri Konza var; üst düzey oyuncu, üst düzey bir stoper, güvenilir, çok maç oynar ve onu asla hayal kırıklığına uğratmaz."
Yunan yıldız, Sanchez benzetmelerine yol açıyor
Tzolis etrafındaki heyecan, sezonun açılış maçındaki performansının ardından yeni bir seviyeye ulaştı. Eski Arsenal kanat oyuncusu Theo Walcott da övgülerinde aynı derecede cömertti ve Yunan kanat oyuncusunun, doğrudan oyun tarzı ve olumlu ilk dokunuşu nedeniyle kendisine Alexis Sanchez'i hatırlattığını belirtti.
Trossard'ın teknik verimliliğiyle Sanchez'in patlayıcı yapısını birleştiren bu "hibrit" stil, Arteta'ya sol kanatta yeni bir boyut kazandırdı. Ferdinand da bu görüşe katılarak, piyasadaki mevcut enflasyon göz önüne alındığında bu anlaşmanın inanılmaz bir değer taşıdığını söyledi.
- Getty
Tacını korumak
Emirates'teki yaz temizliğinde, Gabriel Martinelli'nin 56 milyon £ karşılığında Al-Hilal'e ve Gabriel Jesus'un 8,6 milyon £ karşılığında Barcelona'ya gitmesi de dahil olmak üzere dikkat çeken birçok ayrılık yaşandı. Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Fabio Vieira ve Christian Norgaard da ayrıldı; bu da Arteta'nın kadrosunu şampiyonluk savunması için yeniden şekillendirmesine olanak tanıdı. Ferdinand, gelenler ve gidenler arasındaki bu dengenin onları önlerindeki zorlu sezona hazırladığına inanıyor. Sözlerini şöyle tamamladı: "Arteta ve Arsenal takımı, yaptıkları işten sessiz sedasız oldukça memnun olacaktır."
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