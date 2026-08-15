Getty Images Sport
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Yazın sekizinci transferi! Middlesbrough, Tottenham'ın genç oyuncusu Ashley Phillips'i beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı
Spurs'un gelecek vadeden oyuncusu için kalıcı transfer hamlesi
Middlesbrough, Tottenham Hotspur'tan Phillips'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Büyük potansiyel taşıyan savunmacı, Riverside'da beş yıllık sözleşmeye imza attı. Aslen 2023'te Blackburn Rovers'tan 2 milyon £ bonservis bedeliyle Spurs'e katılan 21 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra'da A takıma girmeyi başaramamasının ardından düzenli ilk 11 futbolu arayışıyla Teesside'a transfer oldu.
Phillips, transferden duyduğu heyecanı dile getirirken İngiltere liglerindeki yolculuğunu da değerlendirdi. Phillips, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Blackburn'de genç yaşta çok iyi deneyimler edindim. Ardından Tottenham'da Premier League oyuncusu olmanın nasıl bir şey olduğunu yaşadım" dedi. "Kiralık dönemlerimde kendimi iyi bir oyuncuya dönüştürdüğümü düşünüyorum ama benden daha fazlası gelecek. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım bu sezon birlikte harika şeyler başarabiliriz."
- Getty Images Sport
Championship tecrübesinin üzerine koyarak
Phillips, Tottenham'ın A takımında hiçbir resmi maça çıkmasa da, birkaç verimli kiralık dönem sayesinde Championship'te tecrübeli bir isim haline geldi. En dikkat çekeni ise Stoke City'de geçirdiği iki ayrı dönem oldu; profesyonel kariyerindeki maçlarının büyük çoğunluğunu burada oynadı. Toplamda Phillips kariyerinde 119 maça çıktı ve bunların 83'ü Potters formasıyla geldi.
Stoke City'deki döneminden önce Phillips, Ocak 2024'te katıldığı Plymouth Argyle'da kiralık olarak forma giydi. Blackburn Rovers'ın prestijli akademisinden yetişen İngiltere genç milli oyuncusu, uzun süredir birçok üst düzey kulübün radarındaydı. Ancak Middlesbrough, 6 Ağustos'ta The Athletic'in aktardığı üzere, Tottenham ile 7 milyon £ başlangıç bedeli ve 13 milyon £'a kadar çıkabilecek ek ödemeler ile performansa dayalı bonusları içeren bir anlaşmaya vararak oyuncunun transferinde yarışı kazandı. Phillips'in uzun vadeli geleceğini Boro'ya bağlama kararı, Riverside Stadyumu'nun potansiyelini gerçekleştirmesi için ideal yer olduğuna inandığını gösteriyor.
Boro’nun iddialı yaz yapılanması
Phillips'in gelişi, Middlesbrough için son derece hareketli geçen yaz transfer dönemindeki sekizinci transfer anlamına geliyor. Kulüp, mayısta Championship play-off finalini Hull City'ye kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığının ardından kadronun her bölgesini güçlendirmek için kararlı adımlar attı. Yaz dönemi transfer hamlesinde kaleci Radek Vitek, forvetler Kyle Joseph ve Will Lankshear, kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento ile birlikte Sebastian Berhalter, Max Arfsten ve Myles Peart-Harris'in yer aldığı bir orta saha revizyonu da bulunuyor.
Bu önemli yatırım, Boro 2017'den bu yana ilk kez Premier League'e dönmeyi hedeflerken Riverside'daki hırsı gözler önüne seriyor. Transfer stratejisi, genç potansiyel ile teknik kaliteyi harmanlamaya odaklandı ve Phillips de bu profile mükemmel şekilde uyuyor.
- Getty Images Sport
Yeni sezona bakıldığında
Middlesbrough, geçen cumartesi Carabao Cup'ta Wrexham'ı 1-0 yenerek resmi maç takvimine zaten olumlu bir başlangıç yaptı. Bu sonuç, ligdeki açılış maçı öncesinde moral verdi ve Phillips'in eklenmesi, bu yaz akademiden yetişen Will Lankshear'ın beş yıllık anlaşmasının ardından Tottenham'dan Riverside'a kalıcı olarak transfer olan ikinci oyuncu olmasıyla birlikte, kulüp etrafındaki olumlu havayı daha da güçlendirdi.
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