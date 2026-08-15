Phillips, Tottenham'ın A takımında hiçbir resmi maça çıkmasa da, birkaç verimli kiralık dönem sayesinde Championship'te tecrübeli bir isim haline geldi. En dikkat çekeni ise Stoke City'de geçirdiği iki ayrı dönem oldu; profesyonel kariyerindeki maçlarının büyük çoğunluğunu burada oynadı. Toplamda Phillips kariyerinde 119 maça çıktı ve bunların 83'ü Potters formasıyla geldi.

Stoke City'deki döneminden önce Phillips, Ocak 2024'te katıldığı Plymouth Argyle'da kiralık olarak forma giydi. Blackburn Rovers'ın prestijli akademisinden yetişen İngiltere genç milli oyuncusu, uzun süredir birçok üst düzey kulübün radarındaydı. Ancak Middlesbrough, 6 Ağustos'ta The Athletic'in aktardığı üzere, Tottenham ile 7 milyon £ başlangıç bedeli ve 13 milyon £'a kadar çıkabilecek ek ödemeler ile performansa dayalı bonusları içeren bir anlaşmaya vararak oyuncunun transferinde yarışı kazandı. Phillips'in uzun vadeli geleceğini Boro'ya bağlama kararı, Riverside Stadyumu'nun potansiyelini gerçekleştirmesi için ideal yer olduğuna inandığını gösteriyor.