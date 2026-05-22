Bild'in "Bayern Insider" adlı podcast'inden anlaşıldığı üzere, Skyblues yetkilileri Hırvat milli oyuncuya imzaya hazır yeni bir sözleşme teklifi sundu.
Yaz transferi yerine yeni sözleşme mi? FC Bayern, sözde transfer adayı konusunda ağır bir darbeyle karşı karşıya
Bu anlaşma, Gvardiol'u 2030/31 sezonu dahil olmak üzere beş yıl daha Premier Lig kulübüne bağlayacaktır. 24 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi ise Haziran 2028 sonuna kadar geçerlidir.
Kısa süre önce Sport1, çok yönlü savunma oyuncusunun Manchester'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Alman rekortmenini tercih ettiği hedef olarak belirlediğini bildirmişti. Buna göre, 24 yaşındaki oyuncu FC Bayern'in "büyük bir hayranı" olarak görülüyor ve RB Leipzig'den Cityzens'e transferinden önce bile Münih ekibinin ilgisini çekmiş.
Ayrıca, milli takımın en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus, Gvardiol'u yaz transfer döneminde Münih'e gelecek yeni isim olarak gündeme getirdi. Matthäus, "onların (Bayern, ed.) önümüzdeki sezon için bir transferi araştırmak üzere ilk teklifleri yaptıklarını" duyduğunu söyledi.
Bayern, Gvardiol için cüzdanını iyice açmak zorunda kalacak
Bununla birlikte, ManCity'nin yüksek transfer bedeli talepleri sorun yaratabilir. Duyumlara göre, transfer için en az 75 milyon euro ödenmesi gerekiyor; bu da Bayern'in büyük olasılıkla ödemek istemeyeceği bir meblağ.
Özellikle de FCB'nin stoper pozisyonunda büyük değişiklikler peşinde olmadığı göz önüne alındığında. Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile Münih ekibi birinci sınıf bir ikiliye sahip; ayrıca Josip Stanisic, Hiroki Ito ve Min-Jae Kim gibi tanınmış alternatifler de mevcut. Son ikisi yaz aylarında kulüpten ayrılsa bile - Ito'nun 20 milyon avroluk bir teklif gelmesi halinde ayrılacağı söyleniyor - 75 milyon avroluk bir transfer pek olası görünmüyor.
Dörtlü savunmanın solunda, Gvardiol'un yedek pozisyonunda da Bayern, Alphonso Davies ile aslında iyi bir kadroya sahip. Kanadalı oyuncunun devam eden sakatlık sorunları nedeniyle transfer söylentileri olsa da, ayrılması durumunda Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'un halefi olarak göz önünde bulundurulduğu anlaşılıyor.
Bayern'in transfer piyasasında başka öncelikleri var
Ayrıca Bayern, yaklaşan yaz transfer döneminde diğer pozisyonlara odaklanmış durumda. Bir yandan, uzun süredir gündemde olan Luis Diaz’ın yükünü hafifletmek için sol kanat pozisyonuna bir oyuncu daha alınacak. Bu konuda Anthony Gordon’un adı sık sık geçiyor.
Diğer yandan, Nicolas Jackson'ın kiralık süresinin ardından kulüpten ayrılacak olması nedeniyle, Münih ekibi yeni bir bek ve Harry Kane'in yedeği arıyor.