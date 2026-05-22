Yaz transferi yerine yeni sözleşme mi? FC Bayern, sözde transfer adayı konusunda ağır bir darbeyle karşı karşıya

Bu anlaşma, Gvardiol'u 2030/31 sezonu dahil olmak üzere beş yıl daha Premier Lig kulübüne bağlayacaktır. 24 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi ise Haziran 2028 sonuna kadar geçerlidir.

Kısa süre önce Sport1, çok yönlü savunma oyuncusunun Manchester'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Alman rekortmenini tercih ettiği hedef olarak belirlediğini bildirmişti. Buna göre, 24 yaşındaki oyuncu FC Bayern'in "büyük bir hayranı" olarak görülüyor ve RB Leipzig'den Cityzens'e transferinden önce bile Münih ekibinin ilgisini çekmiş.

Ayrıca, milli takımın en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus, Gvardiol'u yaz transfer döneminde Münih'e gelecek yeni isim olarak gündeme getirdi. Matthäus, "onların (Bayern, ed.) önümüzdeki sezon için bir transferi araştırmak üzere ilk teklifleri yaptıklarını" duyduğunu söyledi.