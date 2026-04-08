Sport Bild'in haberine göre, Stuttgart yönetimi, en kötü ihtimalle 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu maksimum transfer bedeli karşılığında satmak için ayrıntılı bir plan hazırladı.
Yaz transferi mi? VfB Stuttgart, çok rağbet gören milli oyuncunun fiyatını belirlemiş görünüyor
Bunun için öncelikle Stiller'in sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin bedeli ödenmesi gerekiyor. Duyumlara göre bu bedel 36,5 milyon avro olup, VfB'nin Stiller'e ödemesi gereken sadece iki milyon avro gibi nispeten düşük bir meblağ karşılığında sözleşmeden çıkarılabilir.
Bunun ardından, DFB Kupası'nın son şampiyonu transfer ücretini serbestçe müzakere edebilecek. Stiller, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Stuttgart'a bağlı durumda ve Sport Bild'e göre, ayrılması durumunda kulüp en az 50 milyon euro almak istiyor.
İşlerin bu noktaya gelip gelmeyeceği ise belirsiz. Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde tartışmasız ilk 11'in bir parçası olan ve hala Dünya Kupası'na katılma umudunu koruyan yedi kez Almanya milli forması giymiş oyuncu, geçmişte bazı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmıştı.
Örneğin, İspanya LaLiga'dan Real Madrid veya Premier League'den Manchester United'ın transferle ilgilendiği söyleniyor, ancak henüz somut bir gelişme yok.
Stuttgart, Stiller'in halefi için cüretkar bir transfer bütçesi ayırmaya hazır
Stiller gerçekten VfB'den ayrılırsa, Stuttgart yaz aylarında bir halef arayışını hızlandırmak zorunda kalacak. Bunun için elde edilen 50 milyon avronun 25 ila 30 milyonu yeniden yatırılacak. Aynı durum, fiyatı da 50 milyon avro olduğu tahmin edilen Jamie Leweling'in ayrılması durumunda da geçerli olacak. Ayrıca, Stuttgart kulübü sol bek Maximilian Mittelstädt için bir yedek oyuncu bulmayı da düşünüyor.
Stiller, FC Bayern Münih'in altyapısından yetişti ve TSG Hoffenheim'da iki yıllık bir ara verdikten sonra 2023 yazında Stuttgart'a geldi. Bu sezon, tüm turnuvalarda VfB formasıyla 44 kez sahaya çıktı ve bir gol, on asist kaydetti.