Yaz transferi mi? VfB Stuttgart, çok rağbet gören milli oyuncunun fiyatını belirlemiş görünüyor

Bunun için öncelikle Stiller'in sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin bedeli ödenmesi gerekiyor. Duyumlara göre bu bedel 36,5 milyon avro olup, VfB'nin Stiller'e ödemesi gereken sadece iki milyon avro gibi nispeten düşük bir meblağ karşılığında sözleşmeden çıkarılabilir.

Bunun ardından, DFB Kupası'nın son şampiyonu transfer ücretini serbestçe müzakere edebilecek. Stiller, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Stuttgart'a bağlı durumda ve Sport Bild'e göre, ayrılması durumunda kulüp en az 50 milyon euro almak istiyor.

İşlerin bu noktaya gelip gelmeyeceği ise belirsiz. Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde tartışmasız ilk 11'in bir parçası olan ve hala Dünya Kupası'na katılma umudunu koruyan yedi kez Almanya milli forması giymiş oyuncu, geçmişte bazı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmıştı.

Örneğin, İspanya LaLiga'dan Real Madrid veya Premier League'den Manchester United'ın transferle ilgilendiği söyleniyor, ancak henüz somut bir gelişme yok.