Yaz transfer hedefleri teknik direktörün kararını beklerken, Manchester City Pep Guardiola'dan geleceği konusunda net bir açıklama istiyor

Teknik direktör, Manchester'da altı Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 19 kupa kazandı ve kulüp, sözleşmesinin sonuna kadar görevde kalmasını tercih ediyor. Ancak kulüp, en kötü senaryoya da hazırlıklı olmalı. Enzo Maresca, onun yerini alacak en güçlü adaylardan biri. Roberto De Zerbi, Vincent Kompany ve Xabi Alonso da bu pozisyonla anılıyor, ancak De Zerbi kısa süre önce Tottenham'ın teknik direktörlüğünü devraldı. İsimlerin sürekli değişmesine rağmen kulüp, teknik direktörün 2027 yazına kadar kalmasını umarak henüz resmi bir adım atılmadığını belirtiyor.