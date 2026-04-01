Yaz transfer hedefleri teknik direktörün kararını beklerken, Manchester City Pep Guardiola'dan geleceği konusunda net bir açıklama istiyor
Karar alınması yönündeki baskı artıyor
talkSPORT’a göre, City, Guardiola’ya mevcut sözleşmesinin sonuna kadar kalmayı planlayıp planlamadığını resmen sordu. Carabao Kupası’nı kazanmanın ardından kulüp, yaz planlarını uygulamaya koymaya başlarken bu konuda netlik arıyor. Spor direktörü Hugo Viana da dahil olmak üzere üst düzey yetkililer, 55 yaşındaki teknik adamın bu sezonun sonunda kalıp kalmayacağını henüz bilmiyor. Kulübün başlangıç pozisyonu, teknik direktörün 2027 yazına kadar sözleşmesi olduğu yönünde, ancak ayrılma ihtimali de oldukça yüksek. Kulüp, Guardiola'nın planlarını yakında açıklamasını umuyor.
Transfer hedefleri haber bekliyor
Teknik direktörlük koltuğundaki belirsizlik, Etihad’daki transfer stratejisine de yansımaya başladı. Nottingham Forest’tan Elliot Anderson da dahil olmak üzere yaz transfer döneminde hedeflenen birçok oyuncunun, karar verme sürecinde teknik direktörün geleceğini de göz önünde bulundurduğu anlaşılıyor. City, teknik direktör kim olursa olsun cazip bir hedef olmaya devam etse de, kulübün efsanevi teknik direktörünün varlığı, Avrupa’nın en yetenekli oyuncuları için önemli bir çekim noktası oluşturuyor. Teknik direktörün ayrılması durumunda oyuncuların kulübü reddedeceğine dair bir işaret yok, ancak onun geleceğine dair belirsizlik şimdiden planlamayı etkiliyor. Kulüp, sakin olduklarını ve acil durum planları hazırladıklarını vurguluyor.
Potansiyel haleflerin aranması
Teknik direktör, Manchester'da altı Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 19 kupa kazandı ve kulüp, sözleşmesinin sonuna kadar görevde kalmasını tercih ediyor. Ancak kulüp, en kötü senaryoya da hazırlıklı olmalı. Enzo Maresca, onun yerini alacak en güçlü adaylardan biri. Roberto De Zerbi, Vincent Kompany ve Xabi Alonso da bu pozisyonla anılıyor, ancak De Zerbi kısa süre önce Tottenham'ın teknik direktörlüğünü devraldı. İsimlerin sürekli değişmesine rağmen kulüp, teknik direktörün 2027 yazına kadar kalmasını umarak henüz resmi bir adım atılmadığını belirtiyor.
Manchester City için bundan sonra ne olacak?
City, Guardiola yönetiminde sezonun sonuna doğru zorlu bir dönemle karşı karşıya. Carabao Kupası'nı kazanan kulüp, Premier Lig şampiyonluk yarışında şu anda Arsenal'in dokuz puan gerisinde bulunuyor. Takım, şimdi 4 Nisan'da Liverpool ile oynayacağı FA Kupası çeyrek final maçına odaklanmak zorunda.