Kırmızı Şeytanlar geçen yıl inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Kadın takımının 2018’de yeniden kurulmasından bu yana sadece üçüncü kez ulaştıkları bir kupa finali, ana turnuvadaki ilk katılımlarında Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kadar yükselmeleri gibi önemli gelişmeler, büyük birer artı olarak değerlendirildi. Ancak WSL’de dördüncü sırada bitirmeleri, ligin ilk üçüne hayal kırıklığı yaratan dokuz puan farkla ulaşamamaları nedeniyle United’ın yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alamayacağı anlamına geliyor.

Dolayısıyla bu yaz, WSL şampiyonluğu için 10 yıllık bekleyişini sonlandıran ve üstüne bir de FA Kupası zaferi ekleyen Manchester City; Şampiyonlar Ligi zaferinden sadece bir yıl sonra olan Arsenal; ve son yedi yılın en hayal kırıklığı yaratan sezonunda bile Lig Kupası'nı kaldırmayı başaran Chelsea ile aradaki farkı kapatmak açısından çok önemli bir dönem olacak. United, yıllar boyunca bu takımların hepsini yenebileceğini gösterdi, ancak bunu istikrarlı bir şekilde başarmak kulüp için şu ana kadar mümkün olmadı.

Arsenal transfer hamleleriyle herkesi hayran bırakmaya devam ederken, City şampiyon kadrosunu ustaca güçlendiriyor ve Chelsea forvet sorununa bir çözüm bulmaya yaklaşırken, United bu transfer döneminde endişe verici bir sessizlik içinde kaldı – oysa arkalarındaki takımlar, özellikle de London City Lionesses, tam tersi bir hareketlilik sergiliyor.