Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Man Utd falling behind GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Yaz transfer dönemine yavaş bir başlangıç yapan Manchester United, WSL’nin zirvesinden daha da geriye düşme tehlikesiyle karşı karşıya; bu durum, “Kırmızı Şeytanlar”ın giderek güçlenen orta sıralardaki takımlar tarafından yutulma riskini doğuruyor

Women's football
Manchester United Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
FEATURES

Kadın futbolunda, özellikle de Kadınlar Süper Ligi’nde, yaz transfer dönemi şu ana kadar oldukça hareketli geçti. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas ve NWSL'nin en parlak yıldızlarından Manaka Matsukubo bu lige transfer olurken, Georgia Stanway ve Mary Earps geri döndü; Beth Mead ve Niamh Charles gibi diğer İngiliz yıldızlar da takım değiştirdi. Ancak bu dikkat çekici transferlerin hiçbirinde Manchester United yer almadı.

Kırmızı Şeytanlar geçen yıl inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Kadın takımının 2018’de yeniden kurulmasından bu yana sadece üçüncü kez ulaştıkları bir kupa finali, ana turnuvadaki ilk katılımlarında Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kadar yükselmeleri gibi önemli gelişmeler, büyük birer artı olarak değerlendirildi. Ancak WSL’de dördüncü sırada bitirmeleri, ligin ilk üçüne hayal kırıklığı yaratan dokuz puan farkla ulaşamamaları nedeniyle United’ın yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alamayacağı anlamına geliyor.

Dolayısıyla bu yaz, WSL şampiyonluğu için 10 yıllık bekleyişini sonlandıran ve üstüne bir de FA Kupası zaferi ekleyen Manchester City; Şampiyonlar Ligi zaferinden sadece bir yıl sonra olan Arsenal; ve son yedi yılın en hayal kırıklığı yaratan sezonunda bile Lig Kupası'nı kaldırmayı başaran Chelsea ile aradaki farkı kapatmak açısından çok önemli bir dönem olacak. United, yıllar boyunca bu takımların hepsini yenebileceğini gösterdi, ancak bunu istikrarlı bir şekilde başarmak kulüp için şu ana kadar mümkün olmadı.

Arsenal transfer hamleleriyle herkesi hayran bırakmaya devam ederken, City şampiyon kadrosunu ustaca güçlendiriyor ve Chelsea forvet sorununa bir çözüm bulmaya yaklaşırken, United bu transfer döneminde endişe verici bir sessizlik içinde kaldı – oysa arkalarındaki takımlar, özellikle de London City Lionesses, tam tersi bir hareketlilik sergiliyor.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Eşiğinde

    United’ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmesine ve bu aşamada iyi bir performans sergilemesine rağmen Avrupa kupalarında yer alamaması, bu takımın şu anki durumunu neredeyse özetliyor: Futbolun zirvesinin eşiğinde ve zaman zaman kendine yer bulabilen bir takım, ancak orada kalmak ve hatta daha da ileriye gitmek için gereken dayanıklılığa henüz tam olarak sahip değil.

    Bir bakıma bu çok da sürpriz değil. Ne de olsa United, kadın takımını sadece sekiz yıl önce yeniden kurdu; bu da City, Arsenal ve Chelsea ile aralarında her zaman aşılması gereken büyük bir uçurum olduğu anlamına geliyordu. Kırmızı Şeytanlar bu süre zarfında bazı ilerlemeler kaydetti; Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı, üç kupa finaline ulaştı ve FA Kupası’nda büyük bir şampiyonluk kazandı. Ancak, uzun süredir zirvede yer alan takımlarla aynı temellere sahip olmadıkları için, hala kapatılması gereken çok yol var.

    • Reklam
  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Yeterli değil

    O zamanlar hem saha içinde hem de saha dışında büyük adımlar atmak her halükarda gerekliydi; rakiplerinin de aynı şeyi yapması bu işi daha da zorlaştırsa da, United henüz yeterince çaba göstermedi.

    Özellikle kadro derinliğindeki eksiklik, United’ın diğer takımların gerisinde kaldığı kilit bir alandır; özellikle de geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettikleri dönemde bu durum daha da belirgindi. Kulüp 12 ay önce bu sorunu çözemediği için, bu yaz bu konunun acilen ele alınması gerekiyor.

    Bu, United'ın kötü transferler yaptığı anlamına da gelmiyor. Geçen yaza bakıldığında, hem Julia Zigiotti Olme hem de Jess Park gerçek başarı öyküleri olarak nitelendirilebilir. Sorun, bunların yapılan sadece üç transferden ikisi olmasıydı. Marc Skinner'ın takımı dört cephede mücadeleye hazırlanırken bu asla yeterli olmayacaktı - ve Ocak ayında yapılan bazı hamlelere rağmen durum da öyle oldu.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Rakipler hamlelerini yapıyor

    Bu yaz transfer döneminde, bir şeylerin değişeceğini düşündürecek pek bir gelişme yaşanmadı; oysa United’ın rakipleri transfer çalışmalarını gayet iyi sürdürüyor.

    City, WSL ve FA Kupası'nı yeni kazanmış olmasının ardından transfer piyasasına, fazla hareketli olmayacaklarını açıkça belirterek girdi. Yine de, bolca şampiyonluk tecrübesine sahip üst düzey bir forvet olan Mead'i; sol bek pozisyonundaki ihtiyacı karşılayacak bir başka İngiltere milli oyuncusu olan Charles'ı kadrosuna kattı; ayrıca yıldız forvet Khadija Shaw'a Chelsea'nin ilgisini bertaraf ederek, WSL Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan oyuncuyu yeni bir sözleşmeyle kulübe bağladı.

    Bu arada Arsenal, yedi yıldır bekledikleri WSL şampiyonluğunu kazanmak için son derece agresif bir transfer politikası izliyor. Hiç vakit kaybetmeden iki haftalık bir süre içinde Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Geraldine Reuteler ve Lisa Baum'u kadrosuna kattı; aynı zamanda Barcelona'dan serbest kalan Salma Paralluelo'yu transfer etme çabaları da devam ediyor. İşte bu tür bir transfer politikası, bir takımı WSL'nin zirvesine taşıyabilir.

    Şu ana kadar ideal olmaktan uzak bir transfer dönemi geçiren Chelsea bile bazı harika transferler gerçekleştirdi. Yeni bir forvet arayışında önce Shaw, ardından Paralluelo ve sonra da Felicia Schroder tarafından reddedilmenin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, Blues, Katie McCabe'yi kadrosuna kattı ve geçen yıl NWSL'nin en iyi oyuncularından biri olan ve henüz 21 yaşında olan Matsukubo'yu da kadrosuna katarak mükemmel bir takviye yaptı. Vrouwen Voetbal Nieuws’e göre, Paris Saint-Germain’in yıldızı Romee Leuchter’in transferi de yakında gerçekleşecek olması nedeniyle, Blues’un santrfor arayışı da sona ermiş olabilir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    Sessiz bir başlangıç

    Manchester United ne gibi hamleler yaptı? Şey, Andrea Medina takıma katıldı; merkez savunma ya da sol bek olarak oynayabilen 22 yaşındaki yetenekli oyuncu. Harika bir transfer ve aynı zamanda kadro derinliği sorununu da gideren bir isim. Ama şimdilik hepsi bu kadar.

    Kırmızı Şeytanlar'ın potansiyel transfer hedefleriyle ilgili söylentiler veya haberler de oldukça az; bunun yerine en çok konuşulan transfer haberleri, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili. Salı günü Melvine Malard’ın Chelsea’ye transferine çok yakın olduğu yönünde haberler yaygın olarak yer aldı. Öte yandan The Athletic’in edindiği bilgilere göre, kulüp, geçen sezon United’ın en golcü oyuncusu olan forvet Elisabeth Terland’ı, değer biçtikleri rakama uygun bir teklif gelmesi halinde satmaya açık. Böylece, gelecek yaz Norveçli milli oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetme riskini ortadan kaldırıp, elde edilecek geliri yeniden yatırıma dönüştürmeyi hedefliyorlar.

    Kasım ayında yeni bir sözleşme teklifini reddeden Terland, gelecek yıl sözleşmesi sona erecek tek isim de değil. Ella Toone da bu isimlerden biri ve geçen ay geleceği hakkında sorgulandığında, İngiliz orta saha oyuncusu net bir yanıt vermedi.

    "Elbette artık konuşma zamanı geldi," diyen Toone, "Sadece kendim için en iyisinin ne olduğuna karar vermem gerektiğini biliyorum."

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Arkalarına bakarak

    Ve United’ın aklında sadece City, Arsenal ve Chelsea’ye yetişmek olmamalı. Arkalarını da kollamaları gerekiyor, çünkü orta sıralarda yer alan kulüpler de giderek güçleniyor.

    London City Lionesses, en bariz tehdit. Trinity Rodman'ın Washington Spirit'i ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'un da sahibi olan milyarder Michele Kang'a ait olan kulüp, iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Putellas'ı İngiltere'ye getirerek yazın en önemli transferini gerçekleştirdi. Dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Mapi Leon, eski Lionesses yıldızı Mary Earps ve golcü Alman forvet Nicole Anyomi de takıma katıldı.

    Ancak dikkat edilmesi gereken başka takımlar da var. Geçen sezon United ile hem evinde hem de deplasmanda berabere kalarak, United’ın bir sıra gerisinde ve sadece dört puan farkla bitiren Tottenham, yaz transfer dönemine gerçekten sağlam bir başlangıç yaptı ve şimdiden beş yeni ismi kadrosuna kattı. Bu isimler arasında, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham formasıyla 32 lig maçında 16 gol atan Shekiera Martinez; geçen sezon WSL'de sadece Shaw ve Russo'nun gerisinde kalan Kirsty Hanson; ve haberlere göre Arsenal ve PSG yerine Spurs'u tercih ettiği bildirilen kaleci Selma Panengstuen yer alıyor.

    Geçen yıl United’a zor anlar yaşatan bir diğer takım olan Brighton da, Mayıs ayındaki FA Kupası finaline ulaşma başarısını devam ettirmeyi hedefliyor ve eski Arsenal orta saha oyuncusu Lia Walti’yi kadrosuna katarak mükemmel bir transfer gerçekleştirdi.

  • Maya Le Tissier Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Daha fazlası gerekiyor

    United buna nasıl tepki verecek? Geçen yaz, kadın futbolunda transfer piyasası yeni mali zirvelere ulaşırken, baş antrenör Skinner, Olivia Smith’i Arsenal’e ve Grace Geyoro’yu London City’ye götüren yedi haneli meblağlarla rekabet edemeyeceklerini itiraf etmişti.

    "Gerçek şu ki, bunu başarmak için kendi yolumuzu bulmaya çalışmalıyız," demişti. Ve United, bu itirafın taraftarlar arasında hayal kırıklığına yol açmasına rağmen iyi işler çıkardı; ancak dört cephede rekabet edebilecek bir kadro kurmak için yeterince çaba göstermedi.

    Bu yıl dört cephe olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansı ortadan kalktı ve United, tıpkı City'nin bu yıl on yıllık WSL şampiyonluğu bekleyişine son vererek yaptığı gibi, bu durumdan yararlanmaya çalışacak. Ocak ayında transfer edilen oyuncuların, altı aylık bir adaptasyon süresinin ardından yeni sezonda daha büyük bir etki yaratabileceğine dair umut da var. Bu durum, özellikle Bayern Münih’ten inanılmaz bir gol rekoruyla gelen ancak ilk 18 maçında sadece iki gol atabilen Lea Schuller için geçerli.

    Ancak bu United takımı, sadece City, Arsenal ve Chelsea ile değil, aynı zamanda sıralamada kendilerinin altında yer alan ve büyük adımlar atan takımlarla da rekabet edebilmek için hâlâ büyük ölçüde güçlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu, kulüp için çok önemli bir transfer dönemi ve sessiz bir başlangıç, bu dönemin başarılı olmayacağı anlamına gelmese de, United’ın neden hâlâ kadın futbolunun zirvesinde istikrarlı bir rakip olamadığını gösteren hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, yaz transfer döneminde taraftarların umduğu türden bir tepki henüz görülmedi.