Yaz rüzgarları devlerin kalelerini yıktı: Hilal, Roshn Ligi başlamadan şampiyon mu oldu?

Cidde'ye geçtiğimizde ise durum, kentin iki büyük kulübü için daha zor görünüyor; özellikle de son yıllarda kendisini öne çıkaran temel avantajını, yani istikrar unsurunu, olabilecek en kötü şekilde kaybeden El-Ahli için.
Bunun başlangıcı yine geçen sezonun bitişinden sonra oldu; kulüp, son üç yılda yalnızca teknik açıdan değil, liderlik düzeyinde de en önemli oyuncularından ikisi olan Fildişi Sahilli Frank Kessié ve Cezayirli Riyad Mahrez ile yollarını ayırma kararı aldı.
El-Ahli, bu ikiliyi hızlıca telafi etmeye çalıştı; Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao ve Ermenistanlı orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan ile anlaştı. Ne var ki sorun bunun ardından ortaya çıktı.
Bir hafta içinde El-Ahli hem başkansız hem de teknik direktörsüz kaldı. Halid el-Gamdi, 3 yılın ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde yarışmak amacıyla kulüp başkanlığından ayrılma kararı aldı.
El-Ahli'nin sezon başlamasına yalnızca iki hafta kala, Alman teknik direktör Matthias Jaissle de kulübü 3 tarihi yıl boyunca çalıştırdıktan sonra ayrılma kararı aldı; eski İngiliz teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmak için.
Sorun yalnızca ayrılışın zamanlamasında değildi; aynı zamanda Jaissle'nin, Avusturya ve Portekiz'deki hazırlık kampını bizzat yönettikten ve takımın transfer ettiği oyuncuların kendi tarzına göre çalışması için bu transferlere nezaret ettikten sonra ayrılmasındaydı.
El-Ahli, Jaissle'nin yerini doldurmaya çalıştı ve Roshn Ligi'nin başlamasına bir hafta kala Hollandalı Marino Pusic ile anlaştı; ancak yeni teknik direktörün özgeçmişine dair ikna olmayan taraftarlardan geniş çaplı eleştiriler geldi.
Jaissle'nin ayrılmasıyla birlikte takımın bir lidere ihtiyacı olduğu görüldü; bu da El-Ahli oyuncularını, özellikle yeni bir orta saha oyuncusuna da ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında, Kessié'nin önümüzdeki sezon takıma geri getirilmesini talep etmeye itti.
Bu bariz kararsızlık, El-Ahli'nin 10 yıldır kupa dolabına giremeyen Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu geri kazanma ihtimalini büyük ölçüde zayıflatıyor; özellikle de Pusic, sezonun ilk maçlarında işleri toparlayamazsa.