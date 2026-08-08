Yaz rüzgarları devlerin kalelerini yıktı: Hilal, Roshn Ligi başlamadan şampiyon mu oldu?

Suudi Roshn Ligi'nde yeni bir sezon başlamak üzere. Her ne kadar başlama vuruşu henüz yapılmamış olsa da, sonun ipuçları şimdiden belli görünüyor.

Suudi Roshn Ligi müsabakaları önümüzdeki perşembe günü Abha ile Al-Hazm karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı gün ayrıca Al-Ahli, Al-Fateh ile; Al-Shabab ise Al-Qadsiah ile karşı karşıya gelecek.

Sezon başlangıcına birkaç gün kala takımların çoğu hazırlıklarını tamamladı ve gerek teknik ekip gerekse yerli ve yabancı oyuncu kadrosu açısından görünümleri netleşti. Önümüzdeki günlerde ise küçük değişiklikler bekleniyor.