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simone Inzaghi - jens wissing - marino pusic - ange Postecoglou - سيموني إنزاجي - أنجي بوستيكوجلو - مارينو بوسيتش - ينز فيسينجkooora

Çeviri:

Yaz rüzgarları devlerin kalelerini yıktı: Hilal, Roshn Ligi başlamadan şampiyon mu oldu?

FEATURES
Premier Lig
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
S. Inzaghi
J. Wissing
M. Jaissle
M. Pusic
A. Postecoglou
J. Jesus
S. Conceicao
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
İtalya
Almanya
Hollanda
Avustralya
Portekiz

"Lider" yeni sezon öncesinde tek başına zirvede uçuyor

Suudi Roshn Ligi'nde yeni bir sezon başlamak üzere. Her ne kadar başlama vuruşu henüz yapılmamış olsa da, sonun ipuçları şimdiden belli görünüyor.

Suudi Roshn Ligi müsabakaları önümüzdeki perşembe günü Abha ile Al-Hazm karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı gün ayrıca Al-Ahli, Al-Fateh ile; Al-Shabab ise Al-Qadsiah ile karşı karşıya gelecek.

Sezon başlangıcına birkaç gün kala takımların çoğu hazırlıklarını tamamladı ve gerek teknik ekip gerekse yerli ve yabancı oyuncu kadrosu açısından görünümleri netleşti. Önümüzdeki günlerde ise küçük değişiklikler bekleniyor.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Nassr: Şampiyonluğu korumak zor

    Al-Nassr Kulübü, Roshn Ligi'nde yeni sezona tek bir hedefle giriyor: 7 yıllık aranın ardından geçen sezon kazandığı şampiyonluğu korumak. Ancak kulübün içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında bu hayal zor görünüyor.

    Bu koşulların başlangıcı, geçen sezonun sonuna dayanıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Roshn Ligi şampiyonluğunun kazanılmasının hemen ardından görevinden ayrılacağını açıklamış ve "El-Alemi"yi yeni bir teknik direktör aramaya mecbur bırakmıştı.

    Al-Nassr, Avustralyalı Ange Postecoglou ile anlaştı; ancak ona yeni sezona hazırlanmak için uygun ortamı sağlayamadı. Zira Riyad'daki ilk etabın başlangıcı gecikti, Abha'daki ikinci etap ise kısa bir süre sonra yarıda kesildi.

    Takımın Portekiz'de iki haftadan fazla süren uzun bir kamp yaptığı doğru; ancak bu kamp, kulübe uygulanan mali kısıtlamalar nedeniyle hiçbir yeni transfer olmadan geçti. Üstelik takımın, eski Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'e bir alternatife ihtiyacı olmasına rağmen.

    Al-Nassr'ın Portekiz kampında eksik olan yalnızca transferler değildi. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla forma giyen milli oyuncuları da kampta yer almadı.

    Portekizli Joao Felix, Senegalli Sadio Mane ve Suudi Abdulilah el-Amri kampa ancak son günlerde katılırken, kaptan Cristiano Ronaldo Riyad'a dönüşün ardından bile takıma katılmadı.

    Özellikle Ronaldo'nun yokluğu Al-Nassr'ı etkileyecek; hele ki forvetleri Mohamed Maran ve Haroune Camara'nın ayrılığa yaklaşması, Portekizli yıldızı Abdullah el-Hamdan'ın yanında hücum hattının ortasında tek başına bırakıyor.

    Tüm bu göstergeler, Al-Nassr'ın şampiyonluğu koruma görevinin son derece zor göründüğünü teyit ediyor; özellikle de 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında bunu başardığı zamandan bu yana, yani 11 yıldır Suudi Ligi'ni üst üste iki kez kazanamadığı düşünülürse.

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  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly: İstikrar kalesinin çöküşü

    Cidde'ye geçtiğimizde ise durum, kentin iki büyük kulübü için daha zor görünüyor; özellikle de son yıllarda kendisini öne çıkaran temel avantajını, yani istikrar unsurunu, olabilecek en kötü şekilde kaybeden El-Ahli için.

    Bunun başlangıcı yine geçen sezonun bitişinden sonra oldu; kulüp, son üç yılda yalnızca teknik açıdan değil, liderlik düzeyinde de en önemli oyuncularından ikisi olan Fildişi Sahilli Frank Kessié ve Cezayirli Riyad Mahrez ile yollarını ayırma kararı aldı.

    El-Ahli, bu ikiliyi hızlıca telafi etmeye çalıştı; Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao ve Ermenistanlı orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan ile anlaştı. Ne var ki sorun bunun ardından ortaya çıktı.

    Bir hafta içinde El-Ahli hem başkansız hem de teknik direktörsüz kaldı. Halid el-Gamdi, 3 yılın ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde yarışmak amacıyla kulüp başkanlığından ayrılma kararı aldı.

    El-Ahli'nin sezon başlamasına yalnızca iki hafta kala, Alman teknik direktör Matthias Jaissle de kulübü 3 tarihi yıl boyunca çalıştırdıktan sonra ayrılma kararı aldı; eski İngiliz teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmak için.

    Sorun yalnızca ayrılışın zamanlamasında değildi; aynı zamanda Jaissle'nin, Avusturya ve Portekiz'deki hazırlık kampını bizzat yönettikten ve takımın transfer ettiği oyuncuların kendi tarzına göre çalışması için bu transferlere nezaret ettikten sonra ayrılmasındaydı.

    El-Ahli, Jaissle'nin yerini doldurmaya çalıştı ve Roshn Ligi'nin başlamasına bir hafta kala Hollandalı Marino Pusic ile anlaştı; ancak yeni teknik direktörün özgeçmişine dair ikna olmayan taraftarlardan geniş çaplı eleştiriler geldi.

    Jaissle'nin ayrılmasıyla birlikte takımın bir lidere ihtiyacı olduğu görüldü; bu da El-Ahli oyuncularını, özellikle yeni bir orta saha oyuncusuna da ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında, Kessié'nin önümüzdeki sezon takıma geri getirilmesini talep etmeye itti.

    Bu bariz kararsızlık, El-Ahli'nin 10 yıldır kupa dolabına giremeyen Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu geri kazanma ihtimalini büyük ölçüde zayıflatıyor; özellikle de Pusic, sezonun ilk maçlarında işleri toparlayamazsa.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ittihad: Kaos devam ediyor

    Ittihad'da da durum pek farklı değil. Geçen sezon açıkça zorlanan kulüp, gelecek sezona yeni bir teknik direktörle giriyor. Portekizli Sergio Conceiçao'nun yerine göreve gelen Alman Jens Wiesing, bu görevi devraldı.

    Wiesing'in seçimi taraftarları ikna etmedi. Özellikle de geçen sezonun ikinci yarısına kadar teknik direktörlük yapmamış olması ve deneyiminin azlığı buna sebep oldu. Öyle ki, kendisi 38 yaşıyla yeni sezonda Roshn Ligi'nin en genç teknik direktörü.

    Conceiçao tek başına ayrılmadı. Onunla birlikte Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile Arnavut bek Mario Mitaj da takımdan ayrıldı. Alman Bayer Leverkusen'e transferi yaklaşan Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby de onlara katılabilir.

    Böylece Ittihad, iki sezon önce yerel çifte kupaya uzanmasını sağlayan oyuncuların büyük bölümünü kaybetmiş oldu. Geçen sezon da Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile vatandaşları Karim Benzema ve N'Golo Kanté takımdan ayrılmıştı.

    Özellikle Fabinho'nun ayrılışı, orta sahada belirgin bir boşluk bıraktı. Bilhassa Malili Mamadou Doumbia'nın uzun süredir devam eden sakatlığı ve ardından çapraz bağ sakatlığı geçiren Hamed el-Gamdi'nin de ona eklenmesiyle bu durum daha da belirginleşti.

    "Doyen", birçok isimle ilişkilendirilmesine rağmen orta sahaya yalnızca Almeria'dan Senegalli Dion Lopy'yi transfer etti. Bu da bu bölgeyi, takımın tüm sezonunu bozabilecek belirgin bir açık haline getiriyor.

    Diaby'nin ayrılması durumunda sıkıntılar daha da artacak. Özellikle takım, Türk Trabzonspor'a transferini tamamlayan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmayı başaramadıktan sonra ona alternatif bir kanat oyuncusu da almış değil.

    Buna ek olarak, Alman teknik direktörün kendilerinden memnun olmadığını doğrulayan bazı haberler ışığında, Faslı forvet Youssef En-Nesyri ile Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ın durumu hakkında bir belirsizlik hâkim.

    Takım kadrosundaki bu kadar çok açık, son aylarda liderlik vasfına sahip oyuncuların büyük bölümünün ayrılması ve yeni teknik direktörün deneyim eksikliği, Cidde ekibi için yeni bir olumsuz sezonun habercisi olan etkenler.

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  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hilal, tek kurtulan

    Al Ahli, Al Nassr ve Al Ittihad'ın aksine, geçen sezonun sonundan bu yana teknik anlamda istikrarı yakalayan tek takım, şu anki İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal oldu.

    Geçen sezondan bu yana "lider"i çalıştıran Inzaghi, geçen sezon ligi kaybetmesinin ardından yönetimin kendisine yeni bir şans tanıma kararı almasıyla görevden alınmaktan kurtuldu ve böylece büyük dörtlünün teknik direktörleri arasındaki en kıdemli isim oldu.

    Inzaghi yalnızca kalmasıyla değil, aynı zamanda etrafında kurulan idari yapıyla da şanslıydı. Bu yapı, geçen nisan ayından bu yana kulüp hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran malik Prens Velid bin Talal ile başladı.

    Suudi prens, idari yapıyı kurmaya İngiliz Simon Francis'ten yararlanarak başladı. Francis, yeni sportif direktör İskoçyalı Richard Hughes'a vekalet edecek. Hughes ise Liverpool'daki görevinin sona ermesinin ardından transfer döneminde işine başlayacak.

    Bu idari istikrar, Al Hilal'in gerçekleştirdiği transferlere de yansıdı; özellikle de Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville transferine. Basın raporlarına göre Summerville, West Ham United'dan 80 milyon euro karşılığında takıma katıldı.

    "Lider" ayrıca yerel düzeyde birçok seçkin oyuncuyu da kadrosuna kattı; kaleci Mohammed Al Owais, Mohammed Mahzari, Mohammed Al Sarnoukh, Sabri Dahl, Nawaf Al Habashi ve Abdullah Al Anzi gibi isimleri, kadroda bir tür derinlik oluşturmak amacıyla transfer etti.

    Kadrolarında bariz eksiklikler yaşayan rakiplerinin aksine, Al Hilal özellikle yabancı oyuncular olmak üzere büyük bir yıldız fazlalığı yaşıyor; bu da kulübün şu anda bazılarından kurtulmaya çalışmasına neden oluyor.

    Bu göstergeler, iki kez üst üste kaybettiği Roshn Ligi şampiyonluğunu önümüzdeki sezon kazanmaya en yakın ve en istikrarlı takımın Al Hilal olduğunu ortaya koyuyor; İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin farklı bir görüşü olmadığı sürece.