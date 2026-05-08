Daily Mail, Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'in Danimarkalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini öğrendiğini iddia ediyor. Bu oyuncu, Harry Kane'in yedeği olarak Nicolas Jackson'ın rolünü üstlenebilir. Chelsea'den kiralık olarak gelen Senegalli oyuncu, spor direktörü Max Eberl'in nisan sonunda doğruladığı üzere, büyük olasılıkla yaz aylarında Münih'ten ayrılacak.
Çeviri:
Yaz aylarında Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varmıştı: FC Bayern München bir transfer sürprizi mi yapacak?
Osula'nın artık Bayern ile anılması oldukça şaşırtıcı. Son zamanlarda, uyumlu medya haberlerine göre, hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle aranan hücum takviyesi için en gözde adaylardan biri olarak görülen aslında takım arkadaşı Anthony Gordon'du. Ayrıca, The Athletic'e göre en çok istenen aday olan RB Leipzig'den Yan Diomande hakkında da ısrarlı söylentiler var, ancak onun transferi Gordon'unkinden daha pahalıya mal olacak.
Osula ise tam bir santrfor. 1,91 metre boyuna rağmen 22 yaşındaki oyuncu hızıyla da dikkat çekiyor. Rapora göre Bayer Leverkusen, Everton ve Crystal Palace'ın da ilgisini çeken heyecan verici bir profil. Ancak Gordon'un aksine, Magpies'te önemli bir rol oynamıyor.
- Getty Images Sport
Newcastle, Osula'nın Eintracht Frankfurt'a transferini engelledi
Osula, bu sezon uzun süre ilk 11'de yer almaktan çok uzaktaydı. 32 maça çıkmasına rağmen, sahada geçirdiği süre 1.000 dakikayı biraz aştı. Bu süre içinde yine de yedi gol attı. Ancak son dönemde Osula, Premier Lig'de üst üste dört maçta ilk 11'de yer aldı ve üç gol kaydetti.
Sezon başlamadan önce bile, Nick Woltemade ve Yoane Wissa'nın transferlerinin ardından Osula'nın teknik direktör Eddie Howe yönetiminde uzun süre zorlanacağı belliydi. Buna bağlı olarak, ısrarlı transfer söylentileri dolaşıyordu. Osula'nın Eintracht Frankfurt ile kiralık ve ardından satın alma opsiyonlu bir anlaşmaya vardığı söylense de, Newcastle buna karşı çıktı. Sonunda anlaşma, transfer şartları nedeniyle sonuçsuz kaldı. Kış aylarında yapılan yeni bir girişim de başarısızlıkla sonuçlandı, ancak Osula o dönemde hala yedek oyuncuydu. Yılbaşı civarında VfB Stuttgart'un da Osula ile ilgilendiği söyleniyordu.
Osula ucuz bir transfer olmaz - Vlahovic bedelsiz mi gelecek?
Ancak 2024 yılında Sheffield United'dan Newcastle'a 11,6 milyon avroya transfer olan Osula, yine de ucuz bir transfer sayılmaz. Daily Mail, Newcastle'ın İngiltere'deki katı finansal kurallara uymak için acilen gelir elde etmesi gerektiğinden, 46 milyon avroya denk gelen bir bedel talep edildiğini bildiriyor. Hele ki ligde 13. sırada yer alan takım, uluslararası turnuvalara katılamayacak. Ayrıca Danimarka U21 Milli Takımı oyuncusunun sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Bu nedenle, Osula şu anda takımın en formda forveti olarak kendini göstermiş olsa da, daha iyi şartlarla sözleşme uzatımı şu an gündemde değil.
Bayern, klasik bir forvet tercih ederse, Dusan Vlahovic ile çok daha uygun fiyatlı bir alternatif bulabilir. Gazzetta dello Sport'a göre, yazın bedelsiz olarak ayrılacak olan Sırp oyuncu, mutlaka Münih'e transfer olmak istiyor. Öte yandan, Juventus Torino'da kalması giderek daha da olasılıksız hale geliyor; iki taraf arasında maaş beklentilerindeki farklılıklar nedeniyle iletişim kesilmiş durumda.
William Osula: Newcastle United için performans verileri ve istatistikler
Oyunlar 51 Gol 9 Asist 3