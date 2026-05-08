Yaz aylarında Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varmıştı: FC Bayern München bir transfer sürprizi mi yapacak?

Osula'nın artık Bayern ile anılması oldukça şaşırtıcı. Son zamanlarda, uyumlu medya haberlerine göre, hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle aranan hücum takviyesi için en gözde adaylardan biri olarak görülen aslında takım arkadaşı Anthony Gordon'du. Ayrıca, The Athletic'e göre en çok istenen aday olan RB Leipzig'den Yan Diomande hakkında da ısrarlı söylentiler var, ancak onun transferi Gordon'unkinden daha pahalıya mal olacak.

Osula ise tam bir santrfor. 1,91 metre boyuna rağmen 22 yaşındaki oyuncu hızıyla da dikkat çekiyor. Rapora göre Bayer Leverkusen, Everton ve Crystal Palace'ın da ilgisini çeken heyecan verici bir profil. Ancak Gordon'un aksine, Magpies'te önemli bir rol oynamıyor.