KompanyGetty Images
Yaz aylarında bir girişimde bulunulacak mı? Bir üst düzey kulübün, Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany'yi hedef aldığı iddia ediliyor

Manchester City'nin, Pep Guardiola'nın yaz aylarında ayrılması durumunda Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany'yi gündemine aldığı iddia ediliyor.

Sky'ın haberine göre, Skyblues kulübü, Guardiola'nın bu sezonun sonunda kulüpten ayrılabileceği ihtimaline hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, erken bir ayrılığın olasılığı düşük değil.

  • 2008 ile 2019 yılları arasında ManCity forması giyen ve kulüple hâlâ güçlü bir duygusal bağa sahip olan eski oyuncu Kompany'nin yanı sıra, habere göre yılın başında Real Madrid'den kovulan Xabi Alonso da Pep'in halefi olarak gündemde. Ancak eski Leverkusen teknik direktörünün, eski kulübü Liverpool'da görev almayı daha çok düşündüğü ve Arne Slot'un sezon sonunda görevinden ayrılması durumunda "hazır" olduğu belirtiliyor.

    Aynı zamanda, Kompany'nin FC Bayern'den ayrılması da pek olası görünmüyor ve Sky'ın bilgilerine göre Belçikalı için bu konu şu anda gündemde bile değil. 39 yaşındaki teknik adam Münih'te olağanüstü bir iş çıkarıyor; diğerlerinin yanı sıra, Alman rekortmeniyle Bundesliga'da şampiyonluk yolunda ilerliyor.

    Bunun yanı sıra Kompany, sportif direktör Christoph Freund ve spor direktörü Max Eberl'in başını çektiği spor yetkilileriyle de mükemmel bir ilişki sürdürüyor. Ekim 2025'te Bayern yöneticileri, başarılı teknik direktörleriyle sözleşmesini 2029'a kadar erken uzattı. Bu sözleşmede yaz için bir çıkış maddesi bulunmuyor.

    Guardiola ve ManCity zorlu bir sezonla boğuşuyor

    Guardiola, Manchester City'de zorlu bir sezon geçiriyor. Ligde lider Arsenal'in dokuz puan gerisindeler, ancak rakibinden bir maç daha az oynamış durumdalar. Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid'e karşı iki hayal kırıklığı yaratan maçın ardından, takım çeyrek finalde elendi.

    Lig Kupası'ndaki galibiyetin yanı sıra, FA Kupası da takımın elinde kalan son şampiyonluk şansı. Skyblues, 4 Nisan'da çeyrek finalde Liverpool ile karşılaşacak.

  • Pep Guardiola: Manchester City'deki istatistikleri

    Maçlar

    Galibiyetler

    Beraberlik

    Mağlubiyet

    Maç başına puan

    582

    415

    75

    92

    2,27

