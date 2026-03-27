Yaz aylarında bir girişimde bulunulacak mı? Bir üst düzey kulübün, Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany'yi hedef aldığı iddia ediliyor

2008 ile 2019 yılları arasında ManCity forması giyen ve kulüple hâlâ güçlü bir duygusal bağa sahip olan eski oyuncu Kompany'nin yanı sıra, habere göre yılın başında Real Madrid'den kovulan Xabi Alonso da Pep'in halefi olarak gündemde. Ancak eski Leverkusen teknik direktörünün, eski kulübü Liverpool'da görev almayı daha çok düşündüğü ve Arne Slot'un sezon sonunda görevinden ayrılması durumunda "hazır" olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda, Kompany'nin FC Bayern'den ayrılması da pek olası görünmüyor ve Sky'ın bilgilerine göre Belçikalı için bu konu şu anda gündemde bile değil. 39 yaşındaki teknik adam Münih'te olağanüstü bir iş çıkarıyor; diğerlerinin yanı sıra, Alman rekortmeniyle Bundesliga'da şampiyonluk yolunda ilerliyor.

Bunun yanı sıra Kompany, sportif direktör Christoph Freund ve spor direktörü Max Eberl'in başını çektiği spor yetkilileriyle de mükemmel bir ilişki sürdürüyor. Ekim 2025'te Bayern yöneticileri, başarılı teknik direktörleriyle sözleşmesini 2029'a kadar erken uzattı. Bu sözleşmede yaz için bir çıkış maddesi bulunmuyor.