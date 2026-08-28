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Çeviri:

Yaya Toure, tarihi Şampiyonlar Ligi katılımının ardından Barcelona ve Manchester City'yi hedef aldı

Champions League Qualification
Slovan Bratislava
Y. Toure
1. Liga
Şampiyonlar Ligi

Yaya Toure, Celje deplasmanında alınan sansasyonel galibiyetin ardından Slovan Bratislava'yı Şampiyonlar Ligi'nin asıl aşamasına taşıdı. Çaylak teknik direktör şimdi de takımının ana aşamada eski kulüpleri Barcelona ve Manchester City ile karşılaşmasını istediğini itiraf etti.

  • Slovakya'da tarih yazıyor

    Yaya Toure, teknik direktörlük kariyerinin henüz ilk aylarında dikkat çekici bir dönüm noktasına ulaştı ve Slovan Bratislava'yı Şampiyonlar Ligi'nin asıl aşamasına taşıdı. Eski Manchester City ve Barcelona orta saha oyuncusu, Celje deplasmanında aldığı parlak galibiyetle Avrupa'da iç sahada ürkütücü bir sicile sahip bir takımı mağlup etti. Bireysel övgüyü sahiplenmek yerine Toure, açık oyunda maç planını kusursuz şekilde uyguladığı için övgüyü hızla takımına yöneltti.

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    Oyuncuları ve deplasmanda takımı destekleyen taraftarları övmek

    Tarihi zaferin ardından basın mensuplarına konuşan Toure, gösterdikleri direnç nedeniyle tüm övgüyü oyuncuların ve teknik ekibin hak ettiğini vurguladı. Ayrıca deplasman maçını adeta iç saha atmosferine çeviren ve bunun için dört saatlik bir otobüs yolculuğuna katlanan fedakâr taraftarlara da övgüde bulundu.

    "Maçtan önce oyunculara, 'Dinleyin, onlar sizin için geldi, onları evlerine mutlu gönderin' dedim" diyen Toure, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlardan beklediğim tek şey buydu ve bunu yaptılar. Oyuncular bugün harikaydı."

  • Avrupa devlerini hedefliyor

    Slovan Bratislava artık elit turnuvanın ana aşamasına güvenli şekilde yükselmişken, dikkatler hemen olası prestijli eşleşmelere çevrildi. Toure, takımının gerçekten hangi seviyede olduğunu görmek için Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarını statlarında ağırlama ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını kabul etti.

    "Dürüst olmak gerekirse, Barcelona'nın Bratislava'ya gelmesini isterim, belki Manchester City de buraya gelir," dedi Toure. "Bu dev kulüplere büyük saygı duyuyoruz ama gerçek rekabetçi konumumuzu bilmek için onlara karşı oynamak istiyoruz."

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    Zorlu bir lig aşaması fikstürüyle karşı karşıya

    Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından gerçekler kısa sürede ortaya çıktı; dördüncü torbadan turnuvaya ilk kez katılan Slovan'ı büyüleyici ama bir o kadar da acımasız bir fikstür bekliyor. Toure'nin ekibi, Paris Saint-Germain, Roma, Lille ve LASK'a karşı sahasında oynayacağı maçların yanı sıra Inter, Real Betis, Shakhtar Donetsk ve VfB Stuttgart deplasmanlarında da zorlu sınavlar verecek. Bu karşılaşmaların büyüklüğüne rağmen çaylak teknik direktör, takımının Avrupa kıtasındaki nihai sınava hazırlanırken ayaklarının yere basacağını söylüyor.

1. Liga
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