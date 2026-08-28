Tarihi zaferin ardından basın mensuplarına konuşan Toure, gösterdikleri direnç nedeniyle tüm övgüyü oyuncuların ve teknik ekibin hak ettiğini vurguladı. Ayrıca deplasman maçını adeta iç saha atmosferine çeviren ve bunun için dört saatlik bir otobüs yolculuğuna katlanan fedakâr taraftarlara da övgüde bulundu.

"Maçtan önce oyunculara, 'Dinleyin, onlar sizin için geldi, onları evlerine mutlu gönderin' dedim" diyen Toure, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlardan beklediğim tek şey buydu ve bunu yaptılar. Oyuncular bugün harikaydı."